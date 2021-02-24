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Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала, - прокурор Одесской области Костенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала, - прокурор Одесской области Костенко

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сообщил, что апелляции на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко от защиты еще не поступали, сторона обвинения также изучает приговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас нет информации о том, что ее (апелляцию на приговор суда. - Ред.) подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", - сказал Костенко.

Прокурор добавил: "Когда будут поданы апелляции, то производство будет направлено в апелляционный суд, а апелляционный суд соответственно определит дату, когда дело будет назначено к рассмотрению".

Читайте: Обнародован обвинительный акт по делу Стерненко. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А давайте еще будем ждать от адвокатов апелляции на решения боевиков стрелять по позициям ВСУ.
Решение сепарного судьи с Донецка с ленинско-сталинскими-гулаговскими взглядами есть прямой политический выстрел в упор в тех, кто защищает нашу страну от этой мрази внутри страны, создавая надёжный тыл и опору нашим бойцам.
Насколько нашей власти нужно быть алчной, тупой и циничной, что бы додумается продавать такие теплые места судьям и прокурорам в буденовках?
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24.02.2021 11:58
+7
справа шита білими нитками, суд під кураторством Портнова виносить неправомірне рішення, далі люди виходять на вулицю щоб вірно висказати свою громадянську позицію, ситуація підігрівається різними зацікавленими сторонами, Порошенки, Медведчуки, наступає хаос і на арену виходить головний масковсько-пітерський рятівник, з федералізацією України як результат. Зеля випускай людину і швидку займись реформами, бо буде як в Ростові.
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24.02.2021 11:54
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Повторяю вопрос: а где этот прокурор взял пистолет Форд-12?Дегрод, даже обвинение состряпать не умеешь.
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24.02.2021 11:48 Ответить
"работа" таких холуев-персонажей заключается в обслуге хотелок кошельки имущих посредством ctrl+c/ctrl+v материалов досудебного производства, которые подготовлены другими людьми.Сами они мало чего готовят и отаких мелочах даже не заморачиваются
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24.02.2021 12:04 Ответить
Ох попрут его за такую топорную работу с места, не удивлюсь если весьма скоро.
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24.02.2021 12:21 Ответить
справа шита білими нитками, суд під кураторством Портнова виносить неправомірне рішення, далі люди виходять на вулицю щоб вірно висказати свою громадянську позицію, ситуація підігрівається різними зацікавленими сторонами, Порошенки, Медведчуки, наступає хаос і на арену виходить головний масковсько-пітерський рятівник, з федералізацією України як результат. Зеля випускай людину і швидку займись реформами, бо буде як в Ростові.
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24.02.2021 11:54 Ответить
А давайте еще будем ждать от адвокатов апелляции на решения боевиков стрелять по позициям ВСУ.
Решение сепарного судьи с Донецка с ленинско-сталинскими-гулаговскими взглядами есть прямой политический выстрел в упор в тех, кто защищает нашу страну от этой мрази внутри страны, создавая надёжный тыл и опору нашим бойцам.
Насколько нашей власти нужно быть алчной, тупой и циничной, что бы додумается продавать такие теплые места судьям и прокурорам в буденовках?
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24.02.2021 11:58 Ответить
100% згоден. за дану ситуацію вину несе теперішня влада, але не будемо забувати що сепар отримав тепленьке місце за каденції того хто зараз буде голосніше усіх верещати про відновлення справедливості.
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24.02.2021 12:07 Ответить
после неминуемого осуждения бенядиктовной и ее посадки, этот так называемый "прокурор" мало того, что к тому времени уже будет сильно бывшим, так и первым будет из числа тех, кто на свою шефиню в ДБР стучать о принуждении к фальсификации дела ломанется
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24.02.2021 12:01 Ответить
А помните, как в 2019-м бенедиктова в прямом эфире заявила, что Стерненко обязательно посадят. Вот и посадили, по сфабрикованому делу,но посадили. А еще бенедиктова вообще не заметила, как убийц Гадзюк выпустили на свободу, как убийца Окуевой отделался испугом.
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24.02.2021 12:17 Ответить
Апеляцію на політичні провокації і фальшивки можливо подати, але якщо б суд трошки більше поважав себе і конституцію він відмовився б взагалі розглядати творчість Портнова або розмовляв з ним так як він цього вартий.
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24.02.2021 12:29 Ответить
зачем аппеляция ,для антиукраинского суда,котрый выносит приговоры под диктовку прорашистских реваншистов,?Только упразднение беззакоников в мантиях
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24.02.2021 13:11 Ответить
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое делооб этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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24.02.2021 13:13 Ответить
Это шо.... ПРИКОЛ?
Только вчера зачитали решение суда, а сегодня уже аппеляция?
Надо провести в Одесской прокуратуре тест на IQ....
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24.02.2021 13:42 Ответить
 
 