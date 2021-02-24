Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала, - прокурор Одесской области Костенко
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Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сообщил, что апелляции на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко от защиты еще не поступали, сторона обвинения также изучает приговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня сейчас нет информации о том, что ее (апелляцию на приговор суда. - Ред.) подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", - сказал Костенко.
Прокурор добавил: "Когда будут поданы апелляции, то производство будет направлено в апелляционный суд, а апелляционный суд соответственно определит дату, когда дело будет назначено к рассмотрению".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
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