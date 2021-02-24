Женщина в Ривном получила ранение, напоровшись на нож, который держал в руках 2-летний сын, - Нацполиция
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28-летняя женщина в Ривном получила ранение ножом от 2-летнего сына, пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера, 23 февраля, около 19 часов.
Полицейские на месте происшествия установили, что в одной из квартир многоэтажки на улице Макарова областного центра 28-летняя жительница получила ножевое ранение в грудную клетку.
Как объяснила потерпевшая, она напоролась на нож, который держал в руках ее малолетний сын, 2018 года рождения.
По словам 34-летнего мужа потерпевшей, раненую жену он увидел, когда зашел на кухню. Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали. По результатам медицинского осмотра мужчина находился в алкогольном опьянении.
В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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а нож сыну, конечно, дал дедушка, не она же сама
Зарезал бы, наверное.
Но тут все не так просто. Лет пять назад, если не ошибаюсь в штатах, трезвый батя "боролся" на диване с четырёхлетним сыном. Все накувыркались и всем было весело. Нико ни на что не жаловался. А через несколько дней папу коллеги нашли мртвым. Вскрытие показало, что папа несколько дней ходил с травмой селезенки и просто умер. Жена только смогла вспомнить, что как это часто и бывает в реальности, боролся-то только папа, а вот малой скорее пинался. И судмедексперты согласились, что удар в селезенку коленом от малого, было вполне достаточно для смертельного исхода, особенно если папа не придал боли особенного значения.
или пальбу малышей с пистолетов во время свадеб.
1. кто ему разрешает держать нож?
2. как ??? надо напороться на нож, который у 2летки, чтоб пробить грудную клетку????? у него нет силы удержать и ударить...т.е. она могла только упасть на нож...но тогда он должен быть в строго вертикальном положении и.... см п. 1....
3.папаше синяку будет нелегко доказать сей бред...и уйти от ответственности (при нормальной экспертизе и следственном эксперименте)
4.один раз мамашка (позволившая наврать на дите) отмажет синяка от ответственности - в следующий раз убьет...обоих!
5. хорошо что хоть кота у них нет...а то бы сидел за поножовщину...
Треба ножі і матусь заборонити бо, діточки малі вже казна що витворяють.