РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14885 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 775 40
дети (6020) Нацполиция (15728) ранение (3237) Ривне (504)

Женщина в Ривном получила ранение, напоровшись на нож, который держал в руках 2-летний сын, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина в Ривном получила ранение, напоровшись на нож, который держал в руках 2-летний сын, - Нацполиция

28-летняя женщина в Ривном получила ранение ножом от 2-летнего сына, пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера, 23 февраля, около 19 часов.

Полицейские на месте происшествия установили, что в одной из квартир многоэтажки на улице Макарова областного центра 28-летняя жительница получила ножевое ранение в грудную клетку.

Как объяснила потерпевшая, она напоролась на нож, который держал в руках ее малолетний сын, 2018 года рождения.

По словам 34-летнего мужа потерпевшей, раненую жену он увидел, когда зашел на кухню. Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали. По результатам медицинского осмотра мужчина находился в алкогольном опьянении.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15-летняя девушка на Донетчине решила прогулять школу и наглоталась таблеток, - полиция

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Маячня. Дитині 2 рочки.... Чоловік мабуть "23фєвраля" святкував,нажерся як у ватопітеків годиться і давай "родінузащищать" "Плавали-знаем" 😁
показать весь комментарий
24.02.2021 12:10
+18
На что только бабы не идут, чтоб защитить мужа-преступника!!! Будет его отмазывать, пока он ее и ребенка не убьет нахрен!
показать весь комментарий
24.02.2021 12:16
+11
Нет предела идиотизму...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допрыгнул,видимо.Ох и дура.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:04 Ответить
Нет предела идиотизму...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:04 Ответить
я думал, что все читал на Цензоре, аказывается не всьо Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9592
показать весь комментарий
24.02.2021 12:45 Ответить
Ага. Звісно ж.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:05 Ответить
Муж пьяный выхватывал у ребенка нож, и так несколько раз подряд.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:06 Ответить
Добре, що не кулемет.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:07 Ответить
есть такие тираны, у которых всегда виноваты домашние
а нож сыну, конечно, дал дедушка, не она же сама
показать весь комментарий
24.02.2021 12:08 Ответить
Да мужинек ее завалил....а потом на сына все спихнуть захотел..
показать весь комментарий
24.02.2021 12:09 Ответить
ну и дура
показать весь комментарий
24.02.2021 12:08 Ответить
Что-то подсказывает, что алкаш пырнул, а потом протрезвел и решили всё свернуть на ссыкуна
показать весь комментарий
24.02.2021 12:09 Ответить
Мутіво. Грудак треба пробити, сила потрібна і напевно зріст.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:09 Ответить
Маячня. Дитині 2 рочки.... Чоловік мабуть "23фєвраля" святкував,нажерся як у ватопітеків годиться і давай "родінузащищать" "Плавали-знаем" 😁
показать весь комментарий
24.02.2021 12:10 Ответить
Гы, представляю, что могло случиться, будь ему 2 месяца.
Зарезал бы, наверное.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:14 Ответить
В три года сможет голыми руками забить до смерти. Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3585
показать весь комментарий
24.02.2021 12:31 Ответить
З малого роблять козла відбувайла ! Якою ж треба бути скотитно щоби на дитя такий гріх навішувать !!?!? Мабуть сімейка ще "та"...і мама і папа...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:15 Ответить
На что только бабы не идут, чтоб защитить мужа-преступника!!! Будет его отмазывать, пока он ее и ребенка не убьет нахрен!
показать весь комментарий
24.02.2021 12:16 Ответить
просто чудом не убил... что с не го будет в 5 лет , кудаж его в садик или школу такого агресивного ?? папка пьяный , но безгрешный... ню-ню... Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9054
показать весь комментарий
24.02.2021 12:20 Ответить
алкашня нічого більш цікавого не придумала )
показать весь комментарий
24.02.2021 12:20 Ответить
Странно тут все... Но нормальная судмедэкспертиза все быстро и четко покажет. Ждать не долго, при нормальном подходе.
Но тут все не так просто. Лет пять назад, если не ошибаюсь в штатах, трезвый батя "боролся" на диване с четырёхлетним сыном. Все накувыркались и всем было весело. Нико ни на что не жаловался. А через несколько дней папу коллеги нашли мртвым. Вскрытие показало, что папа несколько дней ходил с травмой селезенки и просто умер. Жена только смогла вспомнить, что как это часто и бывает в реальности, боролся-то только папа, а вот малой скорее пинался. И судмедексперты согласились, что удар в селезенку коленом от малого, было вполне достаточно для смертельного исхода, особенно если папа не придал боли особенного значения.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:21 Ответить
Ну вы еще вспомните: когда 1,5 годовалый ребенок кружкой убил грудничка....
или пальбу малышей с пистолетов во время свадеб.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:49 Ответить
Вот и я о чем, тут всякое бывает...(((
показать весь комментарий
24.02.2021 15:44 Ответить
просто чудом не убил... что с не го будет в 5 лет , кудаж его в садик или школу такого агресивного ?? папка пьяный , но безгрешный... ню-ню... Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5413
показать весь комментарий
24.02.2021 12:21 Ответить
Звиздят ,оба , муж ее ударил ,много раз такое видел ,на ребенка хотят все списать ,но если эксперт нормальный он докажет ,что ребенок 2-х летний этого сделать не мол ,физически 😠
показать весь комментарий
24.02.2021 12:21 Ответить
Это докажет не только нормальный эксперт, а любой эксперт. Другое дело, что у нас за домашнее насилие вообще не принято как-то наказывать. Типа,это их семейные дела, пускай сами разбираются...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:33 Ответить
Alexander Cherepchenko два года ребенку ,это не четыре ,это совсем кроха 🙄
показать весь комментарий
24.02.2021 12:25 Ответить
Муж-алкаш решил, что в организме супруги не хватает железа, и решил таким образом добавить.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:26 Ответить
Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2083
показать весь комментарий
24.02.2021 12:30 Ответить
Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 994
показать весь комментарий
24.02.2021 12:32 Ответить
А женщину и ребенка проверили на алкоголь?
показать весь комментарий
24.02.2021 12:34 Ответить
И так 10 раз? Может быть, не стоит выгораживать благоверного и ждать 10-го раза?
показать весь комментарий
24.02.2021 12:46 Ответить
тараканы у нас еще не убивают???, ох и полиция))))
показать весь комментарий
24.02.2021 12:46 Ответить
ребенку 2 ( !!!) годика...2 !!!
1. кто ему разрешает держать нож?
2. как ??? надо напороться на нож, который у 2летки, чтоб пробить грудную клетку????? у него нет силы удержать и ударить...т.е. она могла только упасть на нож...но тогда он должен быть в строго вертикальном положении и.... см п. 1....
3.папаше синяку будет нелегко доказать сей бред...и уйти от ответственности (при нормальной экспертизе и следственном эксперименте)
4.один раз мамашка (позволившая наврать на дите) отмажет синяка от ответственности - в следующий раз убьет...обоих!
5. хорошо что хоть кота у них нет...а то бы сидел за поножовщину...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:47 Ответить
Як би безглуздо не звучали свідчення, а слідчі з суддями вірять їм з легкістю ))
показать весь комментарий
24.02.2021 12:49 Ответить
Ой брехло
показать весь комментарий
24.02.2021 12:50 Ответить
Ножем її ударив чоловік у ході сварки. А так як дружина терпило, то придумали версію про дворічну дитину з ножем. Будь-який експерт по характеру поранень визначить і напрямок і зріст того, хто завдав удар.
показать весь комментарий
24.02.2021 13:04 Ответить
П'яний чоловік на руках тримав дитинку, яка гралася ножем, мама побачивши цю ідилію захотіла їх обійняти і напоролася на ножа, якого тримала в руках дитинка сидячи на руках у татка.
показать весь комментарий
24.02.2021 13:10 Ответить
Чи може татко кинув дитинку з ножем в руках в обійми матусі?
Треба ножі і матусь заборонити бо, діточки малі вже казна що витворяють.
показать весь комментарий
24.02.2021 13:12 Ответить
Не захотела благоверного по этапу отправить...ничего, в следующий раз он будет меток, и она отправится на кладбище а детеныш в детдом, дура классическая, не жаль.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:14 Ответить
 
 