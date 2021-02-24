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Закон о штрафах за вождение в пьяном виде направлен на подпись Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Закон о штрафах за вождение в пьяном виде направлен на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Отмечается, что законом повышаются штрафы: за превышение скорости от 20 до 50 км/ч - 340 грн; за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии - штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай в течение года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Как сообщалось,16 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

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Топ комментарии
+3
Не штрафы нужно поднимать а законодательство менять... Лайфхак для пьяных - ездить вообще без док-ов... В этом случае протокол по 130 статье составляется на "Не встановлену особу" и максимум через 3 часа тебя отпускают. Максимум заберут машину на штраф площадку, которую потом заберешь за 1500-2000 грн. Это если ты не владелец машины и мусора тебя по машине не пробьют.
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24.02.2021 12:08
+2
оу, з нашою мусарньою, тепер під цей закон, піднімуть собі хабарі в небо звинувачуючі в п'янстві і підробляя результати
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24.02.2021 12:10
+2
Штрафы за вождение в пьяном виде можно было бы вообще отменить,введя ответственность за дтп в пьяном виде как покушение на умышленное убийство, даже если тлько маленькая царапина,а за смерть в дтп зак за умышленное убийство с отягчающими.
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24.02.2021 12:44
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Надо дорожку перед подписью выровнять.
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24.02.2021 12:04 Ответить
Закон про водіння під кайфом спрямований на Зеленського.
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24.02.2021 13:27 Ответить
гном неминуемо его на доработку отправит - чтобы ему ездить за рулем под коксом можно было
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24.02.2021 12:06 Ответить
Не штрафы нужно поднимать а законодательство менять... Лайфхак для пьяных - ездить вообще без док-ов... В этом случае протокол по 130 статье составляется на "Не встановлену особу" и максимум через 3 часа тебя отпускают. Максимум заберут машину на штраф площадку, которую потом заберешь за 1500-2000 грн. Это если ты не владелец машины и мусора тебя по машине не пробьют.
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24.02.2021 12:08 Ответить
А як невласник машини її забере?
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24.02.2021 12:20 Ответить
Даст деньги хозяину и он заберет.
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24.02.2021 12:22 Ответить
То ці 1500-2000 власнику чи поліції? Навряд власник нашару буде бігати на штрафмайданчик.
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24.02.2021 12:25 Ответить
Послушайте, что бы забрать машину со штраф площадки в первые дни необходимо заплатить примерно 1500 грн. а дальше это уже Ваши интимные отношения с хозяином. Но это меньше чем 17 тыс + лишение прав и + скорее всего машина таки окажется на штраф площадке.
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24.02.2021 12:29 Ответить
оу, з нашою мусарньою, тепер під цей закон, піднімуть собі хабарі в небо звинувачуючі в п'янстві і підробляя результати
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24.02.2021 12:10 Ответить
340 грн. за перевищення швидкості? Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 6259 Це 11 літрів бензину чи 2 пляшки горілки?
От водіїв налякали Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3017
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24.02.2021 12:16 Ответить
Так даже 1700 грн. легко оспаривается в суде. Т.к. любая фиксация скорости должна производиться в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, чем в случае с Трукамом даже и не пахнет...
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24.02.2021 12:26 Ответить
Пока ЗЕ.. спить мона нажраться , без штрафа..
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24.02.2021 12:24 Ответить
Можна зі скидкою, зараз 10 000, буде 17 000.
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24.02.2021 12:26 Ответить
А куди ж він дінеться, звісно що підпише:"вовазєлєнський-підписую" 😁
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24.02.2021 12:24 Ответить
за привышение служеных полномочий ментярам штраф не увеличили?
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24.02.2021 12:33 Ответить
А за хождение в пьяном виде по дорогам?
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24.02.2021 12:36 Ответить
Ти любиш п'яним ходити по дорогам? То у тебе спорт такий?
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24.02.2021 12:41 Ответить
Больной, ві забіли закинуться кольосами, вони на тумбочке.
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24.02.2021 13:18 Ответить
Штрафы за вождение в пьяном виде можно было бы вообще отменить,введя ответственность за дтп в пьяном виде как покушение на умышленное убийство, даже если тлько маленькая царапина,а за смерть в дтп зак за умышленное убийство с отягчающими.
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24.02.2021 12:44 Ответить
Если бы полиция пьяных водителей не отпускала за бабло, то бОльшая их часть уже была бы без прав!
Отпускали за 400 у.е., а теперь будут отпускать за 600 и более у.е.....
Доходы Авакова и Ко растут небывалыми темпами !!!
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24.02.2021 12:51 Ответить
Де ти взяв такі дикі сумми. І за 200 баксів відпускають, та ще й радіють що патрулювання недаремно пройшло.
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24.02.2021 12:55 Ответить
Та есть такие голодные демпенгаторы шо и за 500 грн. отпускают!
Но они долго не работают...... В конце смены свои никто не хочет докладывать....
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24.02.2021 13:00 Ответить
Только мудрый президент спросит: Прежде чем увеличивать штрафы, предоставьте-ка мне статистику "какой % ДТП совершают водители с алкоголем в крови". Но т.к. у нас клоун, а не президент, то ему покажут сколько дополнительного бабла получит бюджет и оно, естественно, все подпишет.
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24.02.2021 12:56 Ответить
Закон приняли, а изменения в КУпАП не внесли. В 130 статье отсутствует фраза - транспортные средства и водители транспортного средства, там только маломерные судна и т.д.
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24.02.2021 13:41 Ответить
А еще б не плохо было принять закон об оборудовании всех автомобилей датчиками паров этанола, чтоб авто водители под "мухой" завести не смогли. И проблем было бы меньше.
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24.02.2021 13:52 Ответить
Та че мелочиться - отобрать и утилизировать все автомобили, пешком пусть ходят.
Какие датчики этанола? Ты че совсем дятел? Люди он на жигулях и запорожцах еще ездят, если повезло на подержанных иномарках. Не считая конечно слуг - те на новых, но они ездили под шафе и будут ездить.
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24.02.2021 16:06 Ответить
Маловато будет! Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 2370
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24.02.2021 14:01 Ответить
Штраф это такая же госкоррупция. За пьянку лишение прав на 5 первый раз, 10 лет второй раз и лишение права работать на транспорте с третьего раза. А при ДТП типа зайцевой в Харькове так сразу и навсегда, это же ненормальные люди. Пусть колятся и бухают пешком. А Дронова осудили вообще ни за что, видите ли бухое чмо летящее на красный не пропустил.
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24.02.2021 14:23 Ответить
конфискацию авто нужно с первого раза ( если бухой )
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24.02.2021 14:23 Ответить
 
 