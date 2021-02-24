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Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую сферу, - министр Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Четверть средств

Четверть средств в рамках программы "Большая стройка" в этом году будет направлена на развитие медицинских объектов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"В структуре финансирования нынешней программы ("Большая стройка". - Ред.) почти четверть средств приходится на медицинское направление. И это в нашем фокусе. Это, по моему мнению, является принципиально важным сейчас", - сказал Чернышов.

По его словам, одним из проектов национального масштаба станет строительство комплекса коммунального некоммерческого предприятия "Областной центр онкологии" в Харькове - на это выделят 190,6 млн грн.

Кроме того, добавил министр, в рамках программы предусматривается восстановление или строительство 95 школ по всей Украине.

"Это - возможно новое строительство, это реконструкция и это капитальный ремонт", - отметил Чернышов.

В этой связи он подчеркнул: когда речь идет о капремонте, это означает серьезные изменения, качественное обустройство, в результате которого школа станет новой, современной.

Читайте: В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Зелений хаос.
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24.02.2021 12:33
+2
У нас школи легше закривають бо діток немає. Про що воно там лепече?🤬 І лікувати кого вони збираються після "вакцинування" шмурдяком від ЗЕро?🤬
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24.02.2021 12:29
+2
Большой грабеж must go on. Такого пиз...ца давно не было.
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24.02.2021 12:32
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У нас школи легше закривають бо діток немає. Про що воно там лепече?🤬 І лікувати кого вони збираються після "вакцинування" шмурдяком від ЗЕро?🤬
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24.02.2021 12:29 Ответить
Большой грабеж must go on. Такого пиз...ца давно не было.
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24.02.2021 12:32 Ответить
Зелений хаос.
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24.02.2021 12:33 Ответить
Не нравится с медицины на стройку, не беда, будет со строительства на медицину. Платите налоги, а там разберутся, недаром Трускавецький универ прошли
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24.02.2021 12:35 Ответить
між Ірпенем, Бучєю та Гостомелєм зійшов сніг і разом із ним асфальт!! діри через кожен метр, ці зелені придурки теперь кидаються в іншу крайність - ремонт лікарен, про дороги, я так розумію, забуваємо!!!
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24.02.2021 12:36 Ответить
100% разворуют, а 1/4 от оставшегося честно распределят на медицину.
Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 700
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24.02.2021 12:36 Ответить
Гроші з коронавірусного фонду витратили на дороги, а кошти з програми "Велике будівництво" на боротьбу з COVID?
95 Квартал рулить!
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24.02.2021 12:37 Ответить
Написано дещо лукаво. Що це за "срєдства" Большой стройкі"? Звідки вони взялися? З кишені Зєлєнского? Писати треба філігранно точно: засоби і кошт українських громадян, які зелена влада плану витратити на власну піар-акцію" Велике крпдівництво"... І далі за текстом.
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24.02.2021 12:43 Ответить
Какое, нах, "развитие медицинских объектов"? Нехватка медперсонала - 50%!!! За такую з/п работать никто не хочет! Квалификация оставляет желать лучшего! Лекарства - самые дишманские и тех не хватает. И вы собрались строить новые больницы?! Когда вы уже наворуетесь, твари!
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24.02.2021 12:50 Ответить
"Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую сАферу" Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 4028
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24.02.2021 12:54 Ответить
А у цій програмі ВИПАДКОВО не передбачені кошти для виготовлення БЕЗПЕЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВАКЦИНИ? Адже є у нас і наробки, і потужності, і ЧУДОВІ ФАХІВЦІ! Немає тільки згоди на те ДЕЯКИХ незацікавлених осіб.
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24.02.2021 13:01 Ответить
"И это в нашем фокусе ". В цирк бегом,грёбанные фокусники
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24.02.2021 13:31 Ответить
Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую аферу, - министр Чернышов
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24.02.2021 17:16 Ответить
Интересно - у кого из них вавка в голове?
Сперва они средства на ковид направляют на строительство дорог, потом - средства на стромительство направляют на медицину.
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24.02.2021 17:40 Ответить
 
 