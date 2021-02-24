Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что борьбу против бюро во власти направляют несколько олигархов.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ
"Мы понимаем, что борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами. Когда антикоррупционные органы каким-то образом затрагивают их интересы, мы видим соответствующие решения по нам со стороны органов власти, в том числе парламента. Этому давлению очень трудно противостоять", - сказал Сытник.
Он добавил, что в Украине Генеральный прокурор имеет гораздо меньше гарантий независимости даже чем антикоррупционный прокурор.
"Потому что антикоррупционного прокурора невозможно изменить через голосование в парламенте, а генерального - можно. 226 голосов набирается в парламенте и все. Вспомните, как увольняли Рябошапку в парламенте. Представление о его увольнении базировалось в основном на делах НАБУ. Когда Рябошапка начал активно сотрудничать с нами в части делам по Приватбанку, VAB банку, Роттердам +, то соответствующие группы депутатов в парламенте объединились, следствием чего стало объявление недоверия генеральному прокурору, но фактически за то, что генеральный прокурор начал реально работать", - отметил директор НАБУ.
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