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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) олигарх (1016) Сытник (953)

Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник:

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что борьбу против бюро во власти направляют несколько олигархов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ

"Мы понимаем, что борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами. Когда антикоррупционные органы каким-то образом затрагивают их интересы, мы видим соответствующие решения по нам со стороны органов власти, в том числе парламента. Этому давлению очень трудно противостоять", - сказал Сытник.

Он добавил, что в Украине Генеральный прокурор имеет гораздо меньше гарантий независимости даже чем антикоррупционный прокурор.

"Потому что антикоррупционного прокурора невозможно изменить через голосование в парламенте, а генерального - можно. 226 голосов набирается в парламенте и все. Вспомните, как увольняли Рябошапку в парламенте. Представление о его увольнении базировалось в основном на делах НАБУ. Когда Рябошапка начал активно сотрудничать с нами в части делам по Приватбанку, VAB банку, Роттердам +, то соответствующие группы депутатов в парламенте объединились, следствием чего стало объявление недоверия генеральному прокурору, но фактически за то, что генеральный прокурор начал реально работать", - отметил директор НАБУ.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В законопроекте о порядке назначения глав НАБУ и ГБР нет никакой нормы об увольнении Сытника, - "слуга народа" Кравчук
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Топ комментарии
+6
слуга олигархов - зеленский, достаточно ?
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24.02.2021 12:40
+4
Хвамилии?
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24.02.2021 12:36
+4
Нажаль, наразі СИТНИК програє БЕНЕдиктовій. А той, хто ніяким боком "не втручається у судову систему", всіляко ЇЙ допомагає плодити шиті білими нитками справи.
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24.02.2021 12:54
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Хвамилии?
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24.02.2021 12:36 Ответить
слуга олигархов - зеленский, достаточно ?
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24.02.2021 12:40 Ответить
Пан Зеленський слуга пана Порошенка? Та ні- маячня!
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24.02.2021 13:31 Ответить
Ситник грубо прекручує істину. Вороги України не шістка олігархів, а вся зграя нуворишів клептоманів, що при владі в Україні вже 30 років. А Рижий і Бєня - це його (можливо)вороги.
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24.02.2021 12:48 Ответить
Ой, а ты не знаешь, болезный...А касса у Подоляка знаешь где?
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24.02.2021 12:56 Ответить
всі заважають "супермену" Ситник: "Боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких вже десятки років називають олігархами" - Цензор.НЕТ 9228
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24.02.2021 12:48 Ответить
Борцун з олігархами 🥴
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24.02.2021 12:49 Ответить
******. Результата нет,а оно еще что то вякает. Падла - ты еще должен нам зарплату огромную вернуть,что тебе столько лет мы платили !
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24.02.2021 12:52 Ответить
беня,опануй себе
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24.02.2021 13:42 Ответить
несколько человек (кто?) , которых уже десятки лет называют олигархами/ А вдруг это очень приличные люди, А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!
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24.02.2021 12:52 Ответить
Нажаль, наразі СИТНИК програє БЕНЕдиктовій. А той, хто ніяким боком "не втручається у судову систему", всіляко ЇЙ допомагає плодити шиті білими нитками справи.
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24.02.2021 12:54 Ответить
Это точно! На опережение он работать не умеет / не хочет / сцыт?
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24.02.2021 13:34 Ответить
Бабломойський і кукриний папа й Бахмотюк. І їжаку зрозуміло...
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24.02.2021 12:58 Ответить
NABU-Respekt !
Tatarov-padlo !
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24.02.2021 13:33 Ответить
Сытник: НАБУ - это я
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24.02.2021 13:48 Ответить
 
 