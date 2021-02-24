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Новости Политика Украины
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украинский язык (1165) экзамены (153) госслужащие (331) Демская Орыся (9)

С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская отмечает, что с 16 июля 2021 года около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут засвидетельствовать уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен.

"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен с 16 июля и засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет порядка 100-150 тыс. человек. Мы на сегодня имеем уже тех, кто прошел по донабору (на госслужбу. – Ред.), что вчера закон проголосовала Рада, уже порядка от 30 до 80 тыс. по всей стране", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, что планируется, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

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"Нужно понимать, что закон обратного действия не имеет. Все, кто сегодня уже работают и не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся – они не будут сдавать экзамен. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурс", - добавила Демская.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
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Топ комментарии
+9
кацап спрашивает у украинца:
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
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24.02.2021 12:48
+5
не є.лан, а Алекс S. Роман
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24.02.2021 12:46
+5
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 193
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24.02.2021 13:05
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Правила форума Совет форумчан
наступним кроком - екзамен на українську мову для отримання права голосування
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24.02.2021 12:39 Ответить
и ОПЗЖ получает большинство в Раде.
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24.02.2021 15:14 Ответить
з чого б це україномовні голосували за опзж? Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 8165
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24.02.2021 15:29 Ответить
В 2021 будуть перевибори ...... до ВР
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25.02.2021 13:28 Ответить
"Армія, Мова, Віра !"
П'ятий Президент України П.Порошенко

"Верным курсом идете, товарищи !"
Генсек СССР и Первій секретарь Украины Н.Хрущев
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24.02.2021 15:50 Ответить
Тобто мають казати: не ефір, а етер, не гвинтокрил, а гелікоптер, не парасоля, а розчепірка,
про піхвоглядача...краще помовчу С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 8946 С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 9035 С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 8946
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24.02.2021 12:41 Ответить
не є.лан, а Алекс S. Роман
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24.02.2021 12:46 Ответить
кацап спрашивает у украинца:
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
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24.02.2021 12:48 Ответить
Так іх.А потім що?
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24.02.2021 12:44 Ответить
потим полная Ж..па !
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24.02.2021 12:54 Ответить
А потім навприсядки нахєр, на родіну, в кацапські бубєня.
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24.02.2021 13:21 Ответить
І бубочка з дЄрЬмаком теж складуть іспит? Чи там і так все зрозуміло 🧐?
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24.02.2021 12:51 Ответить
И Аваков тоже? А шо будет, ежели неподтвердит? Смех с зелеными, хоть плачь...
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24.02.2021 12:52 Ответить
Аваков знает, прекрасно говорит, без акцента, но редко, не то, что Жулька на суржике, он просто ленится или придуривается. он сдаст
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24.02.2021 14:08 Ответить
Кто понимает,что потом с этим счастьем делать?Уволить?Обучить?Расстрелять?Когда мы думать начнем?
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24.02.2021 13:02 Ответить
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 193
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24.02.2021 13:05 Ответить
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3888
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24.02.2021 15:52 Ответить
Більшість держслужбовців ненавидять і не знають українську, але перші лізуть у владу командувати цими українцями і пропагують не вчити українську.
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24.02.2021 13:17 Ответить
звідки такі данні?
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24.02.2021 13:29 Ответить
очі розтули
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24.02.2021 15:31 Ответить
Я живу на "крайньому Заході" нашої країни. Тут не те, що російськомовного чиновника не зустрінеш, тут і пересічні носії рідкість. Що я маю побачити власними очима? Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3425
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24.02.2021 16:05 Ответить
сам відповів на своє запитання
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24.02.2021 16:06 Ответить
Перманентне тобто постійне і безупинне ґвалтування кріпатства продовжується. Там вже адекватів і не залишилось. Бо хто мріє працювати під керівництвом дурнів на цій фабриці ідіотів? А ідіоти це не мілкі держслужбовці, це їх начальники, яких назначають - всі бобри: політичні, мафіозні, міжнароднокорпораційні дупи, які мріють бачити держслужбовця у вигляді ручного собаки на повідку довжина якого це і є рівень свободи держслужбовця, якого дозволено пнути в задницю владним чоботом. Перша придумала велике чмиріння держслужбовців Юлія Тимошенко у війні з героєм банку Україна. паном Ющенком, який теж чомусь гидував держслужбовців, як деякі безмотивно гидують котів. Ніби це держслужбовці розікрали кошти остарбайтерів з банку Україна. Юлія Володимирівна перша почала велике чмиріння і видала указ про " етичну поведінку держслужбовця", це фарисейство означало, що держслужбовець не має права дурня міністра назвати дурнем, ні на роботі , ні в Інтернеті, бо вилетить як пробка з роботи. Наступні фарисеї Азаров, Арбузов, Яценюк, Гройсман, ці придумали теж перманентні ґвалтування у вигляді постійних тупих тестів і їх перездач по будь-якому чиханню владної морди. А самі як волюнтаристи змінювали і тасували міністерства як обласні райкоми КПРС колгоспами. То їх совокупляли, то їх розділяли, що всі розумні працівники повтікали з такої держслужби. А при зелених ідіотах взагалі бардак став твердою константою країни яка летить в провалля на дно з другою космічною швидкістю.

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24.02.2021 13:21 Ответить
А ви напевне держслужбовець? От бідолаха, усі його ********
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24.02.2021 13:28 Ответить
А ви мабуть ботолсперма? Для вас в радість девіз - "Нам ваша робота і нах не потрібна головне щоб ви мучились.
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24.02.2021 13:34 Ответить
як то кажуть, усе через дупу.
Проблема України в тому, що що багато звичайних українців взагалі не можуть нею спілкуватись. Державні службовці мають її знати апріорі.
Ну і що нам пропонують? Створити "центри" які будуть вимагати якийсь там мега рівень знання державної мови, від тих, хто і так нею спілкується? Документообіг, законодавство, усе на держ.мові. Ми отримаємо чергове корупційне лайно, де будуть сидіти і продавати сертифікати, а ЯК ЦЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ???
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24.02.2021 13:28 Ответить
Вот почему зелепиторы во главе с фашистом бужанским так хотят отменить закон про мову.
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24.02.2021 13:30 Ответить
ОТ, сракову прийдеться щелепу ламать!!!
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24.02.2021 13:51 Ответить
Аваков знает, прекрасно говорит, без акцента, но редко, не то, что Жулька на суржике, он просто ленится или придуривается. он сдаст
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24.02.2021 14:10 Ответить
Іспити транслювати по телебаченню!
За алфавітом.
Перший - Аваков.
Ніякий Дизель-шоу не зрівняється.
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24.02.2021 14:09 Ответить
 
 