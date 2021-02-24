С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская
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Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская отмечает, что с 16 июля 2021 года около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут засвидетельствовать уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен.
"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен с 16 июля и засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет порядка 100-150 тыс. человек. Мы на сегодня имеем уже тех, кто прошел по донабору (на госслужбу. – Ред.), что вчера закон проголосовала Рада, уже порядка от 30 до 80 тыс. по всей стране", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, что планируется, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.
"Нужно понимать, что закон обратного действия не имеет. Все, кто сегодня уже работают и не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся – они не будут сдавать экзамен. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурс", - добавила Демская.
Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
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"Верным курсом идете, товарищи !"
Генсек СССР и Первій секретарь Украины Н.Хрущев
про піхвоглядача...краще помовчу
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
Проблема України в тому, що що багато звичайних українців взагалі не можуть нею спілкуватись. Державні службовці мають її знати апріорі.
Ну і що нам пропонують? Створити "центри" які будуть вимагати якийсь там мега рівень знання державної мови, від тих, хто і так нею спілкується? Документообіг, законодавство, усе на держ.мові. Ми отримаємо чергове корупційне лайно, де будуть сидіти і продавати сертифікати, а ЯК ЦЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ???
За алфавітом.
Перший - Аваков.
Ніякий Дизель-шоу не зрівняється.