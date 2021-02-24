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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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увольнение (2508) Стерненко (384) Офис Президента (1690)

Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента: "Ходить на протесты, работая на Банковой, довольно странно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента:

Глава экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса Президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении на фоне вчерашних протестов под ОП из-за приговора активисту Сергею Стерненко.

Об этом Кошман сообщил на странице в сети Facebook, инфомрмирует Цензор.НЕТ.

"Написал заявление об увольнении из Офиса Президента. Потому что ходить на протесты на Банковую работая на Банковой довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. Почти за год убедился что в экспертных советах там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", - отметил Кошман.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Чергові , в шосте втрачені 5 років для України.А ми все дискутуємо, коли доженемо Польщу.
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24.02.2021 12:44
+29
Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 3437
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24.02.2021 13:00
+28
Зато там очень нуждаются в советах портянки и прочей ватной стаи.
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24.02.2021 12:51
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Зєльониє самі з вусамі. Таланти - самородки.
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24.02.2021 12:42 Ответить
Трускавецькі 😁
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24.02.2021 12:44 Ответить
Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 3437
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24.02.2021 13:00 Ответить
Самородки и скоморохи это синонимы?
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24.02.2021 13:01 Ответить
Ну-ну молися-молися😁 А в очі бубочці глянуть?
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24.02.2021 12:43 Ответить
Не сказав головного, вірніше. - не сказав прамо:"Вибачте, що допомагав цій зеленій сволоті захоплювати владу в Україні і її ресурси. Мене заїло сумління і я буду олитимя, щоб шкода від моїх дій не була надто великою."
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24.02.2021 12:50 Ответить
сподівався на % за свої послуги - натомість накормили гівном )))
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24.02.2021 13:01 Ответить
Видно, гіана було дуже багато. 😊 Інакше б не спротивило.
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24.02.2021 13:42 Ответить
Чергові , в шосте втрачені 5 років для України.А ми все дискутуємо, коли доженемо Польщу.
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24.02.2021 12:44 Ответить
ты сначала сам вырасти до уровня поляка, тогда и правительство подтянется
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24.02.2021 12:49 Ответить
Убери в своїй клихусі перші чотири літери. Інтелектуал з євронахилом.
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24.02.2021 12:51 Ответить
убожество малолетнее, ты отмой со щеки засохшие сопли а уж потом начинай кого то поучать))) сосунок
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24.02.2021 12:54 Ответить
Ватнику : що ти про мене знаєш? До речі розпочинати безпідставно ображати незнайому людину, це рівень виховання ватника чи антиватника?
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24.02.2021 12:58 Ответить
это ты сам у себя спрашиваешь?)))) идиот нулевой
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24.02.2021 13:04 Ответить
Це типова ознака казкового свідка секти 8 відсотків!
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24.02.2021 13:27 Ответить
лошара из дебилятника 73%, ты уже свои $4000 получил?
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24.02.2021 13:35 Ответить
Вся эта утопическая чушь с "начни с себя" не работает и никогда не работала.
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24.02.2021 13:28 Ответить
а обливание дерьмом любого правительства работает? ведь правители это зеркальное отражение народа
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24.02.2021 14:40 Ответить
Периодически вполне работает.
А каким еще народ может быть в украинских реалиях? Правительство десятилетиями живет в своей параллельной реальности, откровенно кладя на этот народ хер, все госструктуры, от мусаров, до судей, насквозь прогнили и просвета не видать. Если правительство о народе вообще не заботится, не дает ему какой-то основы под ногами, не занимается его просвещением, а только пытается на каждом шагу на#бать, то он в основной массе постепенно деградирует. К слову украинский народ еще хорошо держится, не смотря на все обстоятельства.
Правители - не зеркальное отражение народа, везде по разному. В развитых странах обычно это далеко не худшие представители народа, в Украине, к сожалению, это самые беспринципные и наглые, а зачастую, в добавок, еще и тупые.
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24.02.2021 17:05 Ответить
ну народ так же плевал на правительство и свое государство. не платят налоги, воруют все что не приколочено, ненавидят свою родину, живут не по закону. а если где то попались то обязательно тычут взятку для отмазки)))) таких и выбираем во власть
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24.02.2021 18:37 Ответить
Так в этом случае рыба гниет с головы, а не наоборот. Смотрят на "элиту", чавкающую у корыта, хватая ртом и жопой, ворующую миллионами, плюющих на закон и думают, "если они миллионами воруют, то почему нам по-мелочи нельзя, если им откровенно на все плевать, кроме себя родимых, почему мы о чем-то кроме себя переживать должны, зачем отдавать свои кровные, платить налоги, если чиновничье мудачье все разворует?", такая примерно логика. Так общество и деградирует.
А насчет взяток, так их десятилетия и приучали везде взятки давать и продолжают это делать, вот и привыкли, что почти все можно взяткой решить, потому и такое несерьезное отношение к законам. Например если бы, те же мусара не предлагали "опцию" дать им взятку за "решение вопросов", а честно делали свою работу, то и народ бы довольно быстро переучился и более ответственным стал. Ну и опять же, никто так пренебрежительно не относится к закону, как его сочинители и "блюстители", а если даже сами блюстители закона откровенно на этот самый закон плюют, то чего от обычных людей можно требовать?
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24.02.2021 23:15 Ответить
если вам удобно так жить то считайте правителей мудаками а себя святыми))))) народ у нас настолько же туп и алчен как и правительство, только суммы разные. все бедные но машины и квартиры раскупаются как горячие пирожки. уже скоро в селах будут пробки, а новостроев не раскупленных на стадии фундамента просто не существует . 60-70% экономики в тени
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25.02.2021 12:19 Ответить
Я такого не писал - как среди правителей есть нормальные люди (правда их особо не видно, на то они и нормальные, а беспринципные популистские мудаки чаще на виду), так и среди населения мудаков более чем достаточно. Я просто в общем описал свое видение причинно-следственной связи, почему у нас в стране все так как оно есть.
Глупо требовать от простых обывателей быть "святыми интеллигентами", когда государство в котором они живут, в лице "элиты" и чинуш всех мастей руководящих государством, откровенно кладет хер на них и на свои прямые обязанности, аморальные чинуши ведут себя как хозяева жизни, которым законы не писаны и прочее, прочее. В Украине, к сожалению, люди уже привыкли жить сами по себе, а в диких условиях святым и интеллигентным выжить, да и вообще появиться, не так просто как в благополучных и развитых странах. Вот и все.
"60-70% экономики в тени". Думаю не ошибусь если предположу, что как минимум половина этой цифры принадлежит как раз "власть имущим" или связанным с ними бизнесам...
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25.02.2021 14:25 Ответить
вот и получается замкнутый круг))) идиоты голосуют за таких же идиотов, которые навязывают идиотскую жизнь. а по экономике все просто, мелкий бизнес обходит налоги фопами, а крупный оффшорами. и всех это устраивает. в швейцарии люди отказались на референдуме от повышения пенсии так как посчитали что это ударит по стабильности бюджета. в сингапуре людей попросили сдать свое золото (на время) для пополнения бюджета и люди его сдали. в украине такое возможно? мы ментально очень далеки от цивилизованных людей. в этом кстати во многом виноват совок, когда все решало государство, во что нам одеваться, что пить, что есть, где работать. люди разучились думать даже за себя. и сейчас требуют что бы гос-во решало их бытовые проблемы
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25.02.2021 18:44 Ответить
Ну да, замкнутый круг, который можно разорвать только начав сверху, либо отдав страну под внешнее управление США лет так на 30 минимум. Швейцария процветающая благополучная страна, окруженная благополучными и адекватными соседями, даже вторая мировая их по сути стороной обошла. Сингапур процветающая страна в которой все необходимые реформы были проведены еще полвека назад. Украина же бедная страна на периферии Европы, искалеченная совком, с #банутой рашкой и покорно лежащей под ней Беларусью в соседях. Так что в наших условиях до цивилизации нам эволюционировать очень долго, а без необходимых реформ, невозможных если власть будет оставаться такой же аморальной, вообще никогда.
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25.02.2021 22:45 Ответить
Повага.
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24.02.2021 12:44 Ответить
Мандель там главный эксперд! Так что заменит всех и очень быстро!
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24.02.2021 12:45 Ответить
На то він і експерт, щоб прогнозувати більше ніж на один крок )
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24.02.2021 12:45 Ответить
с фамилией Кошман чувак не может быть глупым, не понятно, чего вообще к зелупа поперся
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24.02.2021 12:45 Ответить
кров позвала!
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24.02.2021 12:54 Ответить
І ви йому повірили? Ви думаєте він виродок? Жид і совість поняття не сумісні!!!
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24.02.2021 16:21 Ответить
Так би і написав,мовляв 💩 рік-більше не (хочу,буду,можу....)
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24.02.2021 12:47 Ответить
Держит нос по ветру... Кошман что-то чувствует. ))) Леша Гончаренко самый первый смылся из ПР. Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты на Банковой: "В экспертных советах там особо не нуждаются" - Цензор.НЕТ 3179
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24.02.2021 12:51 Ответить
Зато там очень нуждаются в советах портянки и прочей ватной стаи.
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24.02.2021 12:51 Ответить
вот это да: зеленое говно на вкус оказалось действительно говном...
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24.02.2021 12:59 Ответить
Ослу пох. Йому ж Мілованов Розповідає, що він найвеличніший
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24.02.2021 13:00 Ответить
"Молится за Украину" - это патриотично! На протест сходить - это круто. А не хочет "эксперт" поподробнее рассказать что же он там такое увидел в ОП? Не, это не "патриотично и не круто"? Пацаны не поймут?
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24.02.2021 13:00 Ответить
Теперь там остались все пармкмахеры, значит будем еназывать ОП (Офис Парикмахеров), или филиал уголовника путлера.
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24.02.2021 13:02 Ответить
Краще самому, ніж після зе-краху
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24.02.2021 13:04 Ответить
..ничего страшного - в квартале сватов полно талантливой малодёжЫ из массовки
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24.02.2021 13:07 Ответить
Тебе сперва нужно свои грехи отмолить за то, что работал на зеленую плесень.
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24.02.2021 13:08 Ответить
Respekt !
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24.02.2021 13:09 Ответить
Умный мальчик Кошман. Нос по ветру. Чуть запахло жаренным и слился. Не то, что племянница БЕ работающая соской, пардон, прес-секретутка ЗЕ и племяница Бе.
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24.02.2021 13:17 Ответить
Кошман -плохой советник.В отличие от Шефира. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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24.02.2021 13:17 Ответить
Sergey Naumovich

4 ч. ·

Потерялись оригинальные записи с камер видеонаблюдения? Хм...


Леонид Маслов
 сейчас с
Stanislav Kulyk.
13 ч. ·

Приступа, зам Приступи або до свавілля приступити.

Поки сьогодні в Одесі відбувалася найбільш резонансна в Україні подія - похорон державності шайкою реваншистів - в Києві у справі
Андрій Антоненко
 стало спекотно.

Що сьогодні відбувалося

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Андрія як завжди не випустили з акваріума, хоча апеляційний суд в останнє відпускав. Таке рішення приймають присяжні усім складом. Ілюзій стосовно усій п'ятірки нема.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Сьогодні досліджували один з двох визначальних томів - 7й. Саме з 7 та 22 томів випливає, що доказів причетності обвинувачених в справі нема. Усе інше - «процесуальний спам» прокурора, приховування голого короля. В 7 томі містяться відео (відео зловмисників та еталонне відео нібито обвинувачених), процесс здобуття цих відео, а в 22 томі - експертизи, у тому числі порівняння.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Одразу скажу, що том 7 сьогодні не закінчили через криві руки сторони обвинувачення. Вони в суді не спромоглися відтворити відео, які надали як доказ. Тож маємо неповних 7 томів за пів-року, а всього томів 26. Нагадаю, що закон зобов'язує суд розглядати справу щоденно, але відбулося всього 11 засідань по пів-дня зі 188 належних днів розгляду (можна сказати, що закон виконаний на 6%), при цьому с. Голуб вдруге оголосила собі відпустку і наступного засідання не буде - тепер аж до 9 березня.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 А тепер найцікавіше. Під час дослідження доказів назовні полізли неймовірні обставини. Ми-то знали про них раніше, але тепер це здобуток суду присяжних і ганьба для прокурора. Виявилось що

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Майже усі відео зловмисників в ніч 20.07.2016 отримані всупереч закону. Відео вибуху з камер ресторану МакДональдс отримане законно, але на ньому нема обвинувачених. Відео закладання вибухівки отримане законно, але воно у подальшому ... загубилось, є лише копія невідомого походження (див. пункт 2). Решта здобуті незаконно, і це визнає адвокат потерпілих.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Усі відеофайли з вуличних камер, якими оперує слідство, як законні так і незаконні, створені виключно в кабінеті слідчого Бирка шляхом копіювання з носіїв невідомого походження, тобто ці носії не фігурують під час первинного вилучення. Уявіть, слідчий пише, що узяв відео з диску А, законність якого підтверджується вилученням диску Б, при тому що не існує зв'язку між А та Б і обох нема у справі. Інакше кажучи, джерела походження усіх відео не відстежуються до першоджерела, а оригінальні файли в справі відсутні. Додати оригінали прокурор вже не має права, адже не відкрив їх стороні захисту. КПК не передбачає такого способа здобуття доказів як створення їх в кабінеті слідчого. Докази, здобуті не у спосіб, передбачений КПК доказами не є.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Оригінали еталонних відео, на яких зняті нібито справжні пан Антоненко і пані Кузьменко (облич не видно) - ЗАГУБИЛИСЯ. За допомогою саме цих відео експерти-шарлатани КНДІСЕ і знавець української, британський тренер по карате Айвон Бірч нібито ідентифікували обвинувачених. В іншому томі є лише копії, які піддавалися редагуванню. Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Виходить, що пан Антоненко сидить в тюрмі внаслідок порівняння невідомої Особи1 з одного незаконного відео з іншою невідомою Особою2, з загубленого відео

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Оригінал еталонного відео по Яні Дугарь нібито є і ми його навіть передивилися (https://youtu.be/TFgjZfkabGU?t=981). На ньому Яна робить 4 кроки, по яких шарлатан Ірхін встановлював особливості її ходи. Але і тут не обійшлося без казусів - прокурора спіймали на тому, що слідчому давали диск DVD, а вскрив і оглянув він CD.

https://youtu.be/lB4SLrSjbvw?t=12901

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Чому відео ймовірних кілерів вилучене незаконно? Тому що вилучено воно за запитом особи, яка не є слідчим, учасником слідчої групи і не має доручення від слідчого, отже в силу ст 41 КПК не має повноважень слідчого, в т.ч. на збирання доказів в порядку ст. 93 КПК. Більше того, ця особа - може начальник Шевченківського відділу Приступа Г.Л. або заступник начальника, причому одночасно займає ці посади в один день. Подивіться на фото запитів - підпис однаковий, посади різні. Ваші версії хто підписант і яка у нього посада
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24.02.2021 13:21 Ответить
Осталось только молится, тем самым он подтвердил что там все очень плохо.
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24.02.2021 13:33 Ответить
Зе заслав кошмана протестувати, а де білецький?
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24.02.2021 14:04 Ответить
Западная Украина взбунтовалась. Любят там пошуметь
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24.02.2021 14:20 Ответить
 
 