Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента: "Ходить на протесты, работая на Банковой, довольно странно"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса Президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении на фоне вчерашних протестов под ОП из-за приговора активисту Сергею Стерненко.
Об этом Кошман сообщил на странице в сети Facebook, инфомрмирует Цензор.НЕТ.
"Написал заявление об увольнении из Офиса Президента. Потому что ходить на протесты на Банковую работая на Банковой довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. Почти за год убедился что в экспертных советах там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", - отметил Кошман.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
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А каким еще народ может быть в украинских реалиях? Правительство десятилетиями живет в своей параллельной реальности, откровенно кладя на этот народ хер, все госструктуры, от мусаров, до судей, насквозь прогнили и просвета не видать. Если правительство о народе вообще не заботится, не дает ему какой-то основы под ногами, не занимается его просвещением, а только пытается на каждом шагу на#бать, то он в основной массе постепенно деградирует. К слову украинский народ еще хорошо держится, не смотря на все обстоятельства.
Правители - не зеркальное отражение народа, везде по разному. В развитых странах обычно это далеко не худшие представители народа, в Украине, к сожалению, это самые беспринципные и наглые, а зачастую, в добавок, еще и тупые.
А насчет взяток, так их десятилетия и приучали везде взятки давать и продолжают это делать, вот и привыкли, что почти все можно взяткой решить, потому и такое несерьезное отношение к законам. Например если бы, те же мусара не предлагали "опцию" дать им взятку за "решение вопросов", а честно делали свою работу, то и народ бы довольно быстро переучился и более ответственным стал. Ну и опять же, никто так пренебрежительно не относится к закону, как его сочинители и "блюстители", а если даже сами блюстители закона откровенно на этот самый закон плюют, то чего от обычных людей можно требовать?
Глупо требовать от простых обывателей быть "святыми интеллигентами", когда государство в котором они живут, в лице "элиты" и чинуш всех мастей руководящих государством, откровенно кладет хер на них и на свои прямые обязанности, аморальные чинуши ведут себя как хозяева жизни, которым законы не писаны и прочее, прочее. В Украине, к сожалению, люди уже привыкли жить сами по себе, а в диких условиях святым и интеллигентным выжить, да и вообще появиться, не так просто как в благополучных и развитых странах. Вот и все.
"60-70% экономики в тени". Думаю не ошибусь если предположу, что как минимум половина этой цифры принадлежит как раз "власть имущим" или связанным с ними бизнесам...
4 ч. ·
Потерялись оригинальные записи с камер видеонаблюдения? Хм...
Леонид Маслов
сейчас с
Stanislav Kulyk.
13 ч. ·
Приступа, зам Приступи або до свавілля приступити.
Поки сьогодні в Одесі відбувалася найбільш резонансна в Україні подія - похорон державності шайкою реваншистів - в Києві у справі
Андрій Антоненко
стало спекотно.
Що сьогодні відбувалося
Андрія як завжди не випустили з акваріума, хоча апеляційний суд в останнє відпускав. Таке рішення приймають присяжні усім складом. Ілюзій стосовно усій п'ятірки нема.
Сьогодні досліджували один з двох визначальних томів - 7й. Саме з 7 та 22 томів випливає, що доказів причетності обвинувачених в справі нема. Усе інше - «процесуальний спам» прокурора, приховування голого короля. В 7 томі містяться відео (відео зловмисників та еталонне відео нібито обвинувачених), процесс здобуття цих відео, а в 22 томі - експертизи, у тому числі порівняння.
Одразу скажу, що том 7 сьогодні не закінчили через криві руки сторони обвинувачення. Вони в суді не спромоглися відтворити відео, які надали як доказ. Тож маємо неповних 7 томів за пів-року, а всього томів 26. Нагадаю, що закон зобов'язує суд розглядати справу щоденно, але відбулося всього 11 засідань по пів-дня зі 188 належних днів розгляду (можна сказати, що закон виконаний на 6%), при цьому с. Голуб вдруге оголосила собі відпустку і наступного засідання не буде - тепер аж до 9 березня.
А тепер найцікавіше. Під час дослідження доказів назовні полізли неймовірні обставини. Ми-то знали про них раніше, але тепер це здобуток суду присяжних і ганьба для прокурора. Виявилось що
Майже усі відео зловмисників в ніч 20.07.2016 отримані всупереч закону. Відео вибуху з камер ресторану МакДональдс отримане законно, але на ньому нема обвинувачених. Відео закладання вибухівки отримане законно, але воно у подальшому ... загубилось, є лише копія невідомого походження (див. пункт 2). Решта здобуті незаконно, і це визнає адвокат потерпілих.
Усі відеофайли з вуличних камер, якими оперує слідство, як законні так і незаконні, створені виключно в кабінеті слідчого Бирка шляхом копіювання з носіїв невідомого походження, тобто ці носії не фігурують під час первинного вилучення. Уявіть, слідчий пише, що узяв відео з диску А, законність якого підтверджується вилученням диску Б, при тому що не існує зв'язку між А та Б і обох нема у справі. Інакше кажучи, джерела походження усіх відео не відстежуються до першоджерела, а оригінальні файли в справі відсутні. Додати оригінали прокурор вже не має права, адже не відкрив їх стороні захисту. КПК не передбачає такого способа здобуття доказів як створення їх в кабінеті слідчого. Докази, здобуті не у спосіб, передбачений КПК доказами не є.
Оригінали еталонних відео, на яких зняті нібито справжні пан Антоненко і пані Кузьменко (облич не видно) - ЗАГУБИЛИСЯ. За допомогою саме цих відео експерти-шарлатани КНДІСЕ і знавець української, британський тренер по карате Айвон Бірч нібито ідентифікували обвинувачених. В іншому томі є лише копії, які піддавалися редагуванню. Виходить, що пан Антоненко сидить в тюрмі внаслідок порівняння невідомої Особи1 з одного незаконного відео з іншою невідомою Особою2, з загубленого відео
Оригінал еталонного відео по Яні Дугарь нібито є і ми його навіть передивилися (https://youtu.be/TFgjZfkabGU?t=981). На ньому Яна робить 4 кроки, по яких шарлатан Ірхін встановлював особливості її ходи. Але і тут не обійшлося без казусів - прокурора спіймали на тому, що слідчому давали диск DVD, а вскрив і оглянув він CD.
https://youtu.be/lB4SLrSjbvw?t=12901
Чому відео ймовірних кілерів вилучене незаконно? Тому що вилучено воно за запитом особи, яка не є слідчим, учасником слідчої групи і не має доручення від слідчого, отже в силу ст 41 КПК не має повноважень слідчого, в т.ч. на збирання доказів в порядку ст. 93 КПК. Більше того, ця особа - може начальник Шевченківського відділу Приступа Г.Л. або заступник начальника, причому одночасно займає ці посади в один день. Подивіться на фото запитів - підпис однаковий, посади різні. Ваші версії хто підписант і яка у нього посада