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"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива поздравил в соцсетях мужчин с отмененным в Украине праздником 23 Февраля, хотя ранее выступал с резкой критикой этой даты и считал этот праздник вражеским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На изменение его позиции обратили внимание писатель, блогер, советник городского головы Днепра Евгений Гендин.

"А неподдельное говно, дети, выглядит так...", - написал Гендин в Facebook и выложил соответствующие посты нардепа ОПЗЖ. 

Так, он сделал со страницы Кивы в Facebook скрин поста за 2015 год, в котором нардеп требовал не поздравлять его с праздником "армии государства, которое уничтожает украинскую нацию", и подчеркивает, что считает Россию врагом.

А неподдельное говно, дети, выглядит так: Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля 01

А неподдельное говно, дети, выглядит так: Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля 02

23 февраля Кива опубликовал на своей странице открытку с надписью "День Красной армии", красной звездой и передовицей газеты "Красное знамя" на заднем плане. Он нецензурно высказался по поводу политики декоммунизации и поздравил всех мужчин с 23 Февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

А неподдельное говно, дети, выглядит так: Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля 03
А неподдельное говно, дети, выглядит так: Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля 04

Отметим, до 2014 года в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, отмечался День защитника отечества. Однако после начала российской агрессии против Украины в Украине отменили празднование этой даты и появился новый праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

А неподдельное говно, дети, выглядит так: Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля 05
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Топ комментарии
+75
эта проститутка и день своей жопы, праздновать будет лишь-бы денег дали "А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3215
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24.02.2021 13:04
+56
Який же тупий нарід повинен бути, щоб обирати таке лайно))
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24.02.2021 13:05
+49
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3786
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24.02.2021 13:06
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эта проститутка и день своей жопы, праздновать будет лишь-бы денег дали "А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3215
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24.02.2021 13:04 Ответить
всмысле праздновать? у него это самый что ни на есть рабочий день
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24.02.2021 13:06 Ответить
что вы ополчились на этого гондона-----ОНО больное на всю голову и у него есть ОФИЦИАЛЬНАЯ справка,что после травмы головы (хотя там вместо головы стоит ведро с гавном) у него систематически случаются припадки !
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24.02.2021 13:14 Ответить
это гандонище - эпилептик.
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24.02.2021 20:16 Ответить
Именно за деньги .Идеологии как таковой там и в помине нет
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24.02.2021 13:21 Ответить
Який же тупий нарід повинен бути, щоб обирати таке лайно))
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24.02.2021 13:05 Ответить
який нарід,таке і життя в країні де він проживає "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7775
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24.02.2021 13:27 Ответить
Все логічно - ківа , то справді смердюча купа собачого💩
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24.02.2021 13:06 Ответить
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3786
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24.02.2021 13:06 Ответить
Довірили Ківі риги високу честь. Взяли на прохідне місце. Тому забулися і соціалістичні ідеали і відданість Неньці Україні. І загиблі Герої також.
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24.02.2021 13:06 Ответить
чмо на подтанцовке...
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24.02.2021 13:06 Ответить
ця тупа шльондра ківа діє в парадигмі ******** влади, яка говорить "яка різниця?"
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24.02.2021 13:06 Ответить
Кива, - дистиллированный дегенерат! Он не притворяется, - он такой и есть)
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24.02.2021 13:09 Ответить
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 63

..
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24.02.2021 13:09 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5941
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24.02.2021 13:34 Ответить
Kiva-gnida !
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24.02.2021 13:14 Ответить
кiva- kurva )))
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24.02.2021 13:41 Ответить
А чий він радник? А в кого воно стріляло на передовій?
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24.02.2021 13:16 Ответить
В твого дружбана.
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24.02.2021 13:38 Ответить
ну и пусть дальше празднуют дату разгромного поражения от немцев в 1918-м году, после которого был заключен позорный Брестский мир
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24.02.2021 13:16 Ответить
Є.Гендіну респект
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24.02.2021 13:21 Ответить
ОПЗЖ полностью состоит из олигофренов. А кива самый яркий представитель партии вовки путина - дегенерат-дрочер.
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24.02.2021 13:22 Ответить
Вроде бы статья положена за дрочерство на серп и молот.
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24.02.2021 13:25 Ответить
Какое-то фото гепатитное..
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24.02.2021 13:27 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 614
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24.02.2021 13:31 Ответить
Диагноз: кива головного моска......
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24.02.2021 13:33 Ответить
Шизофреник и подонок в ВР. Кого этим удивишь?
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24.02.2021 13:37 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 8630
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24.02.2021 13:38 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 1756
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24.02.2021 13:41 Ответить
бабло делает чудеса "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7738
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24.02.2021 13:43 Ответить
Бабло вскрывает гнилое нутро.
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24.02.2021 13:51 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7583
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24.02.2021 13:53 Ответить
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5044 "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5044
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24.02.2021 14:03 Ответить
Талисман (это фамилие такое) партии ОПАКИВАЖОПА.
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24.02.2021 14:04 Ответить
Господи! Яка ще багата наша земля на таких "гомосапієнсів"!
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24.02.2021 14:12 Ответить
Фото с Корчинским изрядно улыбнуло.
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24.02.2021 14:18 Ответить
кива - жомовая мерзость, лайно после сабак...
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24.02.2021 14:20 Ответить
Жомовий олігарх.
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24.02.2021 14:25 Ответить
Ich bin krank! (Моя немножко болен...)
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24.02.2021 14:50 Ответить
Ну що можна з дебіла взяти,окрім аналізу?
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24.02.2021 15:21 Ответить
Остается сказать одно что эта политиканствующая проститутка и еще вдобавок имеет человеческое обличье.
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24.02.2021 15:25 Ответить
Кива что то вроде ляшко только от опзж)) Напоминает мне типичного ивана на печи на 9ом кирпичи) Хотя титул почетного скомороха все же принадлежит ЗЕ)) "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 8987
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24.02.2021 15:29 Ответить
Треба віддати належне, в ті роки він доволі вправно косив під патріота-радикала хоч і придуркуватого... Але знати на перед дії справжніх патріотів це йому не заважало...
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24.02.2021 15:33 Ответить
Урод ..
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24.02.2021 16:56 Ответить
Моральний. ..
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24.02.2021 16:57 Ответить
Придурок - он и в Африке придурок.
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24.02.2021 17:39 Ответить
ЗаСССРанець. "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5298
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24.02.2021 19:12 Ответить
Чого ще можна було очікувати від пацієнта палати № 6 ?...
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24.02.2021 19:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 19:45 Ответить
Ау ! Последня фото - это уголовное преступление - популяризация краснопузой сволочи ! - Какарда с звездой !

Я понимаю, если бы её надел старичёк - военный пенсионер времен совка... - ему по закону МОЖНО ! А эта обезьяна - нарушила закон !
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24.02.2021 21:18 Ответить
 
 