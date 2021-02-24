Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская считает, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит, так как это приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду.
"Я думаю, что мы не перейдем на латиницу потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", - сказала Демская.
Она подчеркнула, что последствия такого переход будут иметь очень большие культурные потери, что является недопустимым.
Напомним, обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом в 2018 году предложил тогдашний глава МИД Павел Климкин.
Пожалуйста, подождите...
Згадаємо хоча б мудрих греків.
Писати літеру "щ" чотирма латинськими літерами? Літери "ш", "ч" "ї", "я" "ю" "є" "й" двома латинськими літерами? Замінити, тобто не розрізняти "ж" і "г" однією "g"? Замінити, тобто не розрізняти "ц" і "с" однією "с"?
Мы вступим - придётся добавлять 4 буквы и украинский апостроф (не путать со штрихом).
г - g
ц - с или ts
с - s
Но я против замены.
Вже забули про те, що мова "есперанто" не прижилася, бо всіх дратувала її штучність.
Від Росії треба відокремлюватись в інший спосіб.
До речі встановив аддон для браузера "українська латиниця", все заграло новими фарбами. Ні ну погодьтесь, виглядає одразу одразу як якась Gazeta Wyborcza.
то якось незвично дивитися на слово "xryvnya" - краще вже "khrivnya".
Если кацапы припекли... - это не повод отказываться от СВОЕГО ! Пусть кацапы перходят на китайские аэрографы ! Так будет правильней !
Мы на кирилице писали, когда кацапов еще не было !
А вот такой вопрос? Банковская карта есть? Там кириллицей фамилия и имя выбиты?
Вот и все. Вот и вся ваша правда - псе платежные и банковские работают на латинице, но горе патриоты топят за кириллицу. Я понимаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. И даже не завтрашнего. Но когда то от станет. Ибо в цифровом мире будет только латиница.
"Банковская карта", "платежные и банковские работают на латинице" - это всего лишь мимолетное явление..., не дающее ни права ни повода для того. что бы народы меняли свои языки и традиции !
"в цифровом мире будет только латиница" - очередная ваша глупость..., которая дает мне все снования полагать, что вы совершенно не понимаете и не разбираетесь то, о чём пишите ! В ЦИФРОВОМ МИРЕ - вообще не важно на каком языке кто и что пишет, читает и общается... так как "цифровой мир " - это НУЛИ и ЕДИНИЦЫ ! В нём нет ли латиницы, ни кириллицы, и чего то еще...
Исхаков или Ишаков?
Исхаков пишется как ISKHAKOV, а Ишаков - ISHAKOV
Латиницю потрібно вводити паралельно з офіційним використання кирилиці та всеосяжної підтримки державної мови.
кацапський койне, що був нав'язаний українцям-русичам політикою асиміляції та знищення всього українського,а частину їх перетворив на зкацаплених манкуртів, потрібно витиснути на маргінес.
И ничего... Как-то живут. )))
Ничего не потеряли. И мы не потеряем, если все правильно организовать!!!
Почти как в украинском - что видишь, то и читаешь.
Что слышишь - то и пишешь.
Просто некоторые звуки обозначаются специфическим, непривычным для нас написанием букв.
Но их немного. Любой человек может прочитать текст на турецком.
ч - ch
щ = сч - sch
счастье = щастье - schastje