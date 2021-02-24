Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская считает, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит, так как это приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду.

"Я думаю, что мы не перейдем на латиницу потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", - сказала Демская.

Она подчеркнула, что последствия такого переход будут иметь очень большие культурные потери, что является недопустимым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Напомним, обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом в 2018 году предложил тогдашний глава МИД Павел Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года