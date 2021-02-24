Трудоустройство за рубежом несет большие риски для украинцев, избравших нелегальный способ заработка, - эксперт

На рынке трудоустройства за границей всегда будет существовать так называемая "пена", то есть фальшивые агентства.

Об этом в комментарии УНИАН сказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

По ее словам, Такие учреждения убеждают наших граждан в том, что уехав на заработки нелегально, можно заработать больше, но на практике такие случаи заканчиваются плачевно.

"Большая проблема наших людей – это нежелание читать документы. У нас очень много рассказывают об официальном трудоустройстве и о том, с чем могут столкнуться граждане, соглашаясь на нелегальный труд. Тем не менее, всегда находятся те, кто считает, что риски не настолько велики и в итоге получают только расстройство от этой ситуации. Люди часто не знают, куда смотреть, куда деваться, и действуют на свой страх и риск", - сказала эксперт.

Пашкина считает, что зарубежное трудоустройство в нашей стране "не от хорошей жизни" и продиктовано скорее финансовыми причинами. Но в то же время, выгоды от неофициальной работы за границей в нынешней ситуации эксперт не видит.

"Люди, которые туда едут, немножко отчаянные", - добавила она.

Пашкина отметила, что вследствие коронакризиса Европа в настоящее время переживает серьезный рост безработицы, поэтому у украинцев мало шансов там трудоустроиться. Открыты для сотрудничества только соседняя Польша и частично Чехия. При этом гарантии оплаты труда имеют только официально работающие.

"Только если вы официально трудоустроены, то вам положена медицинская карточка и прочие радости жизни. А иначе - ночевать вам на лавочке. И если кого-то из заробитчан обнаружили, то работодатель пытается выставить его и сделать вид, что он ничей", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегли украинцев от попытки выехать зарубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты за проделанную работу. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Также у нелегала могут забирать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

Согласно данным Международной организации труда, к 2020 году эпидемия нанесла значительный удар по мировой экономике, уничтожив эквивалент 225 миллионов рабочих мест с занятостью на полный день.







