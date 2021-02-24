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Новости ОбществоЗа рубежом
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работа (585) заробитчане (585)

Трудоустройство за рубежом несет большие риски для украинцев, избравших нелегальный способ заработка, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Трудоустройство за рубежом несет большие риски для украинцев, избравших нелегальный способ заработка, - эксперт

На рынке трудоустройства за границей всегда будет существовать так называемая "пена", то есть фальшивые агентства.

Об этом в комментарии УНИАН сказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

По ее словам,  Такие учреждения убеждают наших граждан в том, что уехав на заработки нелегально, можно заработать больше, но на практике такие случаи заканчиваются плачевно.

"Большая проблема наших людей – это нежелание читать документы. У нас очень много рассказывают об официальном трудоустройстве и о том, с чем могут столкнуться граждане, соглашаясь на нелегальный труд. Тем не менее, всегда находятся те, кто считает, что риски не настолько велики и в итоге получают только расстройство от этой ситуации. Люди часто не знают, куда смотреть, куда деваться, и действуют на свой страх и риск", - сказала эксперт.

Пашкина считает, что зарубежное трудоустройство в нашей стране "не от хорошей жизни" и продиктовано скорее финансовыми причинами. Но в то же время, выгоды от неофициальной работы за границей в нынешней ситуации эксперт не видит.

"Люди, которые туда едут, немножко отчаянные", - добавила она.

Пашкина отметила, что вследствие коронакризиса Европа в настоящее время переживает серьезный рост безработицы, поэтому у украинцев мало шансов там трудоустроиться. Открыты для сотрудничества только соседняя Польша и частично Чехия. При этом гарантии оплаты труда имеют только официально работающие.

"Только если вы официально трудоустроены, то вам положена медицинская карточка и прочие радости жизни. А иначе - ночевать вам на лавочке. И если кого-то из заробитчан обнаружили, то работодатель пытается выставить его и сделать вид, что он ничей", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегли украинцев от попытки выехать зарубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты за проделанную работу. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Также у нелегала могут забирать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

Согласно данным Международной организации труда, к 2020 году эпидемия нанесла значительный удар по мировой экономике, уничтожив эквивалент 225 миллионов рабочих мест с занятостью на полный день.
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Топ комментарии
+14
Рабы разбегаются ? За 3 коп работать здесь не хотят ?
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24.02.2021 13:18
+6
Тільки за кордоном українцям загрожує небезпека. Раби, залишайтеся вдома на волі злиє кракаділи і агромний папуас.
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24.02.2021 13:33
+5
Краще там нелегально ніж тут легально )
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24.02.2021 13:25
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Вчера, вроде, это уже было.
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24.02.2021 13:13 Ответить
Сорри, ошибся. Похожее, но не идентичное было https://censor.net/ru/news/3249251/v_evrope_uvelichilos_kolichestvo_deportatsiyi_nelegalno_rabotayuschih_ukraintsev_eksperty
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24.02.2021 13:16 Ответить
уГУ, РІДНА ДЕРЖАВА ЯК ДОПОМОЖЕ, ЯК ОБКЛАДЕ ЗАРОБІТЧАН ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ, ЩО І В ЄВРОПІ БУДУТЬ ВОНИ ЖИТИ ЯК БОМЖІ В УКРАЇНІ.
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24.02.2021 13:25 Ответить
Когда в Украине зарплата нищенская да и то в конверте, это нормально, а вот за бугром - низзззяяяя, во рахит.
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24.02.2021 20:20 Ответить
вы, наверное, хотели сказать: " а не слуги олигархов во главе гос-ва, которые умышленно довели до этого отчаяного шага"
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24.02.2021 13:28 Ответить
То что я хотел сказать я и сказал. Мне олигархи на каждом шагу еще, слава Богу, не мерещатся...
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24.02.2021 13:31 Ответить
Рабы разбегаются ? За 3 коп работать здесь не хотят ?
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24.02.2021 13:18 Ответить
в Украине море ресурсов и нужно Украинцев обеспечить рабочими местами на добыче, а затем обработке, производстве, а затем отправки по миру на экспорт товаров и деньги полученные с экспорта будут идти на зарплаты достойные Украинцам внутри Украины и они будут тратить эти деньги внутри страны - покупая у других Украинцев внутренние товары и Украина начнет насыщаться новыми деньгами и Украинцы все будут богатеть и экономика будет расти!
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24.02.2021 13:20 Ответить
сырье дешевле, быстрее и проще из страны и людей звлекать, чем создавать и вкладывать в новый готовый продукт...
Вся история украинских "олигархов" - это история о сырьевом типе экономики и группах криминальных людей сумевших в полулегалтный способ добиться контроля с последующим занятием монопольного положения в этих отраслях. т.е. захватили потоки, устранили конкуренов и сидя на потоках, доят население-лошье по выгодным себе тарифам
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24.02.2021 13:32 Ответить
Порошенко цукерки продає за кордон імпортуючи какао боби.
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24.02.2021 14:01 Ответить
производство готового к употребелнию продукта, произведённого из местного сырья с использованием местной наемной рабочей силы и разработанного по технологии с применением/внедрением наукоемкой технологии местных учёных
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24.02.2021 14:14 Ответить
это то, что мы никак не можем достичь последние 30 лет. Ну, кроме, что некоторых моментов по ВПК и космоавиастроению
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24.02.2021 14:15 Ответить
В мене є знайомі.які я навіть не думав.що поїдуть за кордон працювати.Але працюють і кажуть.що не дуже важко їм.
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24.02.2021 13:20 Ответить
🤢🎪🤡 , платите , как обещали 4 000 дол . !
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24.02.2021 13:21 Ответить
Які ризики? Хто цей нарід невакцинований на роботу візьме, окрім ігорьвалерієвича, ренатлеонідовича і т.п., та кацапів.
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24.02.2021 13:23 Ответить
рыжий давно уже цивилизировался - своих в ДТЭКе (киевском) поголовно пфайзером привил за счёт конторы...
не все ж такие бесконечно жадные и хитрые как бабло_кало_мой и пинчер кучмовский
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24.02.2021 14:17 Ответить
Краще там нелегально ніж тут легально )
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24.02.2021 13:25 Ответить
Не завжди,але ніде правди діти - скоріше так.
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24.02.2021 13:27 Ответить
Як кажуть на кацапії:" нужноєщьйонємногопатерпєть" он шМигаль і ЗЕро купу робочих місць скоро презентують😁 та й зарплата там пристойна,ні?
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24.02.2021 13:25 Ответить
Расскажите это и. о. Министра энергетики Витренко, он хочет закрыть уранодобывающую отрасль, уволить 5 тыс. работников и отправить их и ихние семьи на заработки в Польшу, это порядка 15 тыс. человек, так как есть семьи что один кормилец в семье. Мы не нужны этому государству, я вообще не знаю для кого и ради кого эта власть, якобы украинская работает и существует????!
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24.02.2021 13:28 Ответить
польша, а вслед за ней Чехия с Германией только спасибо скажут
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24.02.2021 13:34 Ответить
Германия закрыта для заробитчан, Чехия тоже. А в Польше сейчас работы немного.
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24.02.2021 15:05 Ответить
мало в этом компетентен, но из того, что в сми (на той же дойче велле) - карту поляка и в Германию "только в путь" !!!
И США очень очень для всего мира закрыты, что даже трамп поотменял некоторые мигрансткие программы, но только людей там "политических" и разных "канадцев" с мексиканскими мастерами спорта по перепрыгиванию стены в техасе и калифорнии из года в год на сотни тысяч увеличивается. внезапно. почему-то. А так - да, никуда нельза, кроме шахт ахметова и гоков пинчера/коломойского
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24.02.2021 16:03 Ответить
справедливости ради - неквалифицированое быдло даже здесь никому не нужно... А в образованых квалифицированых кадрах жуткий дефицит в указаных странах, да еще объёмы работ, которые некому делать уже сегодня - на три поколения вперёд
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24.02.2021 16:05 Ответить
мифы. У немцев сейчас квалифицированных кадров хватает, ну и у них жесткое законодательство в сфере труда - тебя не имеют права взять с зарплатой ниже чем у немца выполняющего такую же работу, поэтому смысла брать нет от слова вообще.
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24.02.2021 16:08 Ответить
эээ... Это 100% нелегальщина. К тому же карту поляка уже давно получить нереально - только если есть оригинальная запись в архивах о польских корнях. А если ты имеешь в виду карту побыту, то она не дает право работать в Германии, и даже жить на постоянке - только находиться менее 180 дней в году с туристической целью или для визита к родственникам.
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24.02.2021 16:06 Ответить
я никого не агитирую и сам никуда не собираюсь, но вот не надо заливать только про "мифы/сказки/выдумки/повезло/лотерея" и прочее... на моих глазах - кто хотел, тот оказался в вожделенной стране/месте...
остальные теоретики выдумывают оправдания "ниможибыть", только вот демографический кризис в европе и нежелание местной избалованой достатком молодежи работать никто не отменял, как и того, что задекларированой численности населения Украины от 3-х до 7-ми млн работоспособных человек за рубежом "по вашему" на нелегальных заработках перманентно находятся И всем им нельзя! И всем им так плохо, что аж за уши не оттянешь...
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24.02.2021 16:16 Ответить
Тільки за кордоном українцям загрожує небезпека. Раби, залишайтеся вдома на волі злиє кракаділи і агромний папуас.
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24.02.2021 13:33 Ответить
Зрозумійте, ніякого піклування владою за своїх громадян не має.
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24.02.2021 13:50 Ответить
Нелегалом і справді працювати небезпечно за кордоном.
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24.02.2021 14:02 Ответить
служил в нашей доблестной мвд за 2300 грн. Уволился, работаю в Польше, и счастлив. Никакой юридической ответственности, чистая совесть, зарплата в десять раз выше
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24.02.2021 14:32 Ответить
Сын в Баварии 1700 евро чистыми... сидит с паяльником.. ..медтехнику какую то паяет..
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24.02.2021 14:38 Ответить
к сожалению для работы в Германии надо сдавать экзамен на знание немецкого. Я владею английским, польским, но не немецким. Смысла учить нет, так как на то, что собирал в Европе уже почти собрал, и скоро вернусь в Украину.
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24.02.2021 15:14 Ответить
мой тоже на квартиру зар. и домой..по специальности работать.....карьерный рост и т д..Но пока один ..есть возможность заработать ..когда будет семья..это растянется во времени
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25.02.2021 08:34 Ответить
во-во квартирный вопрос Працевлаштування за кордоном несе великі ризики для українців, які обрали нелегальний спосіб заробітку, - експертка - Цензор.НЕТ 2158
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25.02.2021 09:17 Ответить
если ты служил за 2300 грн., то это больше говорит о тебе чем о ситуации в Украине.
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24.02.2021 15:07 Ответить
ну это 2015 год. Тогда в частном секторе з/п была 5000. И нам каждый месяц обещаниями кормили вот -вот з/п поднимут. Единственное жалею, что раньше не уволился. Сейчас получая до 1300 долл, я побывал во многих странах Европы, могу себе позволить многое....А мвд зло. Всем советую бежать подальше с гослужбы!
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24.02.2021 15:12 Ответить
И где ж можно работать Украинцу в Польше на 1300 долл.?
За такую работу поляки сами дерутся.
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24.02.2021 15:18 Ответить
поляки меньше получают, так как я по 12 часов
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24.02.2021 15:51 Ответить
а, ну так и пиши что ты в нелегалке.
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24.02.2021 16:03 Ответить
чего на нелегалке? Официально, виза, разрешение с ужонда, страховка.
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24.02.2021 21:10 Ответить
Официально, по умове о праце, ты не можешь работать больше 40 часов в неделю.
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25.02.2021 09:27 Ответить
колега по вузу, з 1999 року у пенітенціарній системі відтрубив аж но "до майора". Вже майже рік із сім'єю у Бельгії/Нідерландах, сам на будівництві звичайним підсобним робітником - 1200 ойро/міс.
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24.02.2021 16:09 Ответить
сомневаюсь, что он законно в Бельгии или Голландии. Не граждан ЕС на не узкоспециализированные работы брать не хотят. Меня поляки звали с собой в Норвегию, но местные норвежские фирмы без паспорта ЕС брать не хотят.
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24.02.2021 21:12 Ответить
Я же ранее специально упомянул, что по формальным тонкостям и процедурам я малокомпетентно в этих вопросах. Но в общем и широком смысле упрямые факты говорят сами за себя.
Лично я бы конечно же интересовался исключительно легальными способами трудоустройства, будь то через учебу (после неё) или голубая карта (или как там ее) и т.д.
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24.02.2021 21:40 Ответить
С таким оплатой труда и условиями труда хуже зеков на зоне вся молодёжь физически здоровая просто уедет при первом открытии границ.А через 10 лет страшно представить что будет.И кто будет платить и выплачивать всё.
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24.02.2021 16:34 Ответить
Залишитись і працювати тут ще більший ризик !
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24.02.2021 19:36 Ответить
 
 