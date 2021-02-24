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Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Соискатели получения украинского гражданства должны будет сдать экзамен на владение украинским языком на уровне В1, сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что в соответствии с европейской рамкой обучения и проверке иностранных языков будет уровень В1", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности комиссии в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время она отметила, что это решение предварительное и этот вопрос еще будет выноситься на общественное обсуждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.
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Топ комментарии
+19
А присяга? А знання історії України?
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24.02.2021 13:25
+17
Когда будет закон о лишении гражданства?
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24.02.2021 13:32
+11
і хаотично вибірково влаштовувати екзамен для наявних громадян і в разі провалу - через кілька місяців перездача. В разі провалу перездачі - паспорт жителя. Без виборчого права
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24.02.2021 13:37
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Правила форума Совет форумчан
А присяга? А знання історії України?
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24.02.2021 13:25 Ответить
Тобто та обдовбана Кончіта, яка в тіктокє "всралась" на мову його отримає автоматично, а людина, яка втікає від злиднів та ніщєти з середньостатистичної Франції наприклад, повинна лоба собі розбити, але слово "нісенітниця" вимовити не вивернувши щелепу?
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24.02.2021 13:30 Ответить
А людина, яка втікає, не має громадянства?
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24.02.2021 13:37 Ответить
там якась пурга про "злиднів і ніщєту у Франції"
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24.02.2021 13:48 Ответить
В голові у тебе пурга.
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24.02.2021 14:02 Ответить
Ну це ж не мої галюни про "злиднів і ніщєту Франції"...
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24.02.2021 14:04 Ответить
Мете...
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24.02.2021 14:09 Ответить
Співчуваю... Зачини може хвіртку, щоб на подвір'я не намело?)
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24.02.2021 14:12 Ответить
Твоє подвір'я- тобі й зачиняти. Хоча навряд чи допоможе.
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24.02.2021 14:21 Ответить
Це ж з тебе мете...
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24.02.2021 14:30 Ответить
В тебе в голові пурга, а в мене мете? Ти нічєво нє пєрєпутал?
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24.02.2021 16:03 Ответить
нужно будет отсчитать 2 килоевро в миграционную службу - и уровень В1 -уже будет включен в программу "паспорт в обмін на файні грошики"
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24.02.2021 13:30 Ответить
за взятки будут подтверждать. Фактически, это дополнительный заработок. К сожалению, у нас так. Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 9437
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24.02.2021 13:32 Ответить
Когда будет закон о лишении гражданства?
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24.02.2021 13:32 Ответить
никогда.
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24.02.2021 13:57 Ответить
а нащо он потрібен? треба буде просто два типу гражданства: з правом голосу і без нього.
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24.02.2021 14:39 Ответить
Який жах !
А у яких ще країнах можна претендувати на отримання громадянства без знання мови ? Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 5810
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24.02.2021 13:33 Ответить
О це правильний крок! Я би вів не для отримання, а для підтвердження українського громадянства!
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24.02.2021 13:34 Ответить
Ви б не підтвердили власне) Дві помилки в одному реченні )
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24.02.2021 13:36 Ответить
То механічні, а не мовні.
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24.02.2021 13:38 Ответить
згоден, але це б вирішувала вже Комісія
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24.02.2021 13:45 Ответить
Повна маячня. B1 це трохи вищче за базовий.
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24.02.2021 14:00 Ответить
А я і не філолог. Цінність становлять мої знання та досвід у зовсім іншій сфері. А за вашою логікою, мене би не взяли на держслужбу. Не те щоби я дуже цим схвильований але це ж повна маячня.
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24.02.2021 14:07 Ответить
По его логике у тебя бы отобрали украинский паспорт и дали бы паспорт негражданина.
Просто уточнение.

А вообще я не вижу особой проблемы. Ну вводите обучение в школах по стандарту соотв. и экзамен на этот уровень по ЗНО и всего делов.
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24.02.2021 17:31 Ответить
Більша половина держслужбовців вийшла з чату.
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24.02.2021 13:35 Ответить
і хаотично вибірково влаштовувати екзамен для наявних громадян і в разі провалу - через кілька місяців перездача. В разі провалу перездачі - паспорт жителя. Без виборчого права
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24.02.2021 13:37 Ответить
паспорт чужинця, alien passport
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24.02.2021 14:06 Ответить
И еще подтвердить все существующие гражданства для участия в выборах или партиях.
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24.02.2021 13:38 Ответить
Очень правильное решение.
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24.02.2021 13:39 Ответить
А що буде в Законі про підтвердження Громадянства?
Наприклад: отримуєш загранпаспорт (а зараз лугандоно-донбураси разом з крисчанами в цієї темі) і здаєш іспит на знання мови, історії, співаєш Державний Славень - і все це під відеозапис.
От було б файно!
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24.02.2021 13:39 Ответить
Загранпаспорт це русизм. Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 7964
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24.02.2021 13:40 Ответить
згоден, вибачаюсь.
Закордонний паспорт!
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24.02.2021 13:45 Ответить
Вы же понимаете, что в роли сдающего экзамен можете оказаться Вы, а принимать его будет какой ни будь странный персонаж, например Н. Азаров.
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24.02.2021 13:44 Ответить
Я готовий здавати цей іспит.
А от хто буде екзаменатором - залежить від органа, що буде наглядати. Зараз є така практика - здавати іспити з відеозаписом, щоб була можливість перевірити об'єктивність екзаменатора або зробити апеляцію на хибну оцінку.
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24.02.2021 13:47 Ответить
А відбирати в тих хто не володіє рівнем B1?
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24.02.2021 13:41 Ответить
Не відбирати, а подовжувати на окремому бланку, без права голосу.
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24.02.2021 14:36 Ответить
Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 2685
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24.02.2021 13:41 Ответить
Коли тут залишиться лише 18 млн жителів до 2050 року то ніяке В1 не допоможе.
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24.02.2021 13:41 Ответить
та хоч 5 млн, яка різниця? у Тайвані 20 млн і вони поперед Китаю за технологіями і розвитком.
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24.02.2021 13:52 Ответить
От бачите і ви шановний не второпали. Ніхто не дозволить вам мати територію України (яка більша за територію Францію) де населення буде за щільністю як в Монголії. Ну люде добрі включіть мізки думайте і думайте стратегічно. Ви ж не зелені ідіоти? Україна це не остів як Тайвань це велика і ресурсно багата територія яку хочуть стирити.
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24.02.2021 13:56 Ответить
Не второпав то твій повар Пригожин, коли методичку спускав) Дозволення українці не питають
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24.02.2021 14:01 Ответить
Як так вам без образи пояснити. Думайте шановний про ті 5 млн і ту територію України без населення. І як її захистять ті 5 млн. навіть з чудовою електронікою?
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24.02.2021 14:06 Ответить
Від кого захистять? у 2050 снігеріі вже й слід зникне
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24.02.2021 14:08 Ответить
Одні окупанти зникнуть інші народяться. В малочисельної України просто змінять користувачів.
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24.02.2021 14:13 Ответить
Які вологі мрії...Користувачі це у вас, тоталітарастів в Ольгіно менеджмент) Українці вільна нація.
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24.02.2021 14:15 Ответить
Що ж ти засмикався, немов порося на мотузці) Не проліз твій кремлєботскій наратив про зовнішнє керування та вічну імперську загрозу, га?) Українці ніколи не питала і не питатимуть дозволу на власні території, гуляй звідтси. До речі, 5 млн насують навіть Китаю, якщо що, бо в них 2.5млн. Наступного разу будь ласкавий, дотримуйся свого ТЗ і 18 мільонів населення.
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24.02.2021 14:25 Ответить
Ніі-,з-під снігу ще інколи рука лисака буде стирчати.... Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 9239
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24.02.2021 16:27 Ответить
Так її утримання залежить від кількості грошей на озброєння, логістику, і таке інше. Якщо порахувати населення Росії в перекладі на територію, то там взагалі жах, але жодного бажаючого привести співвідношення населення до території немає.
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24.02.2021 15:15 Ответить
я ще в 2014 році сподівався, що зроблять безподаткові інвестиції в аграрну переробку. Щоб не вивозити сировину, а набудувати в Україні ліній з пререробки, як зробили для соняшника на початку нульових. Для зернових, олій, ягід, плодових, овочів, молока. По моїх підрахунках Україна за два с/г сезони зробила би стрибок у ВНП.

2021р. нахєра та переробка. Мовна комісія на знання державної мови. І ідеї перевіряти людей на вулицях.
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24.02.2021 13:53 Ответить
Кого перевіряти на вулицях? Тих, хто пігулки пропустив прийняти?)
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24.02.2021 13:56 Ответить
B1 це взагалі легкотня. На рівні хто ти є, де живеш і в магазині замовити щось. Чи рузько щелепним і це важко?
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24.02.2021 13:58 Ответить
Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 1233 Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 1233 Они свой не знают!
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24.02.2021 14:07 Ответить
я так думаю що авакян не тягне на громадянство
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24.02.2021 14:17 Ответить
Тягне! Рюкзаками! Але не громадянство...
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24.02.2021 15:00 Ответить
..знати мову, історію, Гімн.. і отримати Громадянство України не одразу, а після проживання тут років п"ять чи більше..
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24.02.2021 14:19 Ответить
Вісімнадцять, чи більше
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24.02.2021 14:56 Ответить
О как.
А вот президентом мог стать криворожский ватник с нарко-зависимостью и отсутствием знания украинского языка.
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24.02.2021 14:35 Ответить
Все тече, все змінюється...
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24.02.2021 14:37 Ответить
Можно и родиться в Украине и знать украинську мову и одновременно страну ненавидеть и тащить ее в то совковое стойло.Следует проработать получение гражданства Украины так чтобы ватноголовые не смогли участвовать в жизни страны им достаточно выдать вид на жительство.
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24.02.2021 14:58 Ответить
Ну для початку принаймні потрібно зробити революцію, потім змінити законодавство у відповідності до ідеології, заборонити всі партії крім умовно "української" правлячої, потім складати списки неблагонадійних і запускати по вулицям чорні воронки. Треба ввести інститут ммм... секретних співробітників, які будуть анонімками забезпечувати роботу воронкам, врешті решт треба побудувати табори для осіб, яких масово будуть доставляти воронки. Бачите яка складна справа реалізувати оцю вашу ідею, це все не так просто зробити.
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24.02.2021 15:30 Ответить
Бажано провести через той іспит всіх *********** котрі отримали громадянство. Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3943
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24.02.2021 16:04 Ответить
чуркам дают громадянство без экзаменов и прочей волокиты , нашим хер - будь ты хоть трижды местным
наверно дело не в экзаменах по мове
чернильниц предлагаю депортировать к чуркам домой ( оаз свои не подходят )
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24.02.2021 18:05 Ответить
 
 