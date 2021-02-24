Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская
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Соискатели получения украинского гражданства должны будет сдать экзамен на владение украинским языком на уровне В1, сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.
"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что в соответствии с европейской рамкой обучения и проверке иностранных языков будет уровень В1", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности комиссии в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время она отметила, что это решение предварительное и этот вопрос еще будет выноситься на общественное обсуждение.
Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.
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А у яких ще країнах можна претендувати на отримання громадянства без знання мови ?
Просто уточнение.
А вообще я не вижу особой проблемы. Ну вводите обучение в школах по стандарту соотв. и экзамен на этот уровень по ЗНО и всего делов.
Наприклад: отримуєш загранпаспорт (а зараз лугандоно-донбураси разом з крисчанами в цієї темі) і здаєш іспит на знання мови, історії, співаєш Державний Славень - і все це під відеозапис.
От було б файно!
Закордонний паспорт!
А от хто буде екзаменатором - залежить від органа, що буде наглядати. Зараз є така практика - здавати іспити з відеозаписом, щоб була можливість перевірити об'єктивність екзаменатора або зробити апеляцію на хибну оцінку.
2021р. нахєра та переробка. Мовна комісія на знання державної мови. І ідеї перевіряти людей на вулицях.
А вот президентом мог стать криворожский ватник с нарко-зависимостью и отсутствием знания украинского языка.
наверно дело не в экзаменах по мове
чернильниц предлагаю депортировать к чуркам домой ( оаз свои не подходят )