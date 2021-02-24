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Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко

Врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым человеком в Украине, которому сделали вакцину от коронавируса.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от COVID. Это врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - говорится в сообщении.

Скичко подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной.

"Она пройдет в V этапов: на первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидним больным; на II - люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники), на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях; на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - остальные категории населения", - напомнил глава Черкасской ОГА.

Читайте: Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
помолимся за него
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24.02.2021 13:27
+11
На місці цього лікаря-реаніматолога повинен був сидіти сТЕПАНОВ і колоти цю сумнівну суміш ПЕРШИМ!!!
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24.02.2021 13:29
+10
Нельзя так рисковать реаниматологами... Это вам не пфайзер.
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24.02.2021 13:30
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помолимся за него
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24.02.2021 13:27 Ответить
вроде сам И.О. хотел двинуться. спрыгнул Ишак Оманский...
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24.02.2021 13:28 Ответить
Нормально? Реклама вакцины. Выставили врача для рекламы. Кто докажет, что он вакцинирован, а не подставная утка и враг своему здоровью? Зеленым как известно верить нельзя, сплошная ложь от них идет потоком. Привезли никому не нужную индийскую вакцину непонятного состава и непонятно для чего. Штамм для которого эта вакцина изготовлена уже ушел природным способом, а на другие штаммы вакцина не действует. Ее закупили на бюджетные деньги, отдав фармпроизводителям миллионы из нашего кармана. Пусть везут ее обратно и возвращают деньги. Уроды зеленые.
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24.02.2021 16:28 Ответить
Ктулху фхтанг
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24.02.2021 13:31 Ответить
Бог любит смелых, но не любит самонадеянных
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24.02.2021 15:58 Ответить
Про Армію забули... як завжди?
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24.02.2021 16:44 Ответить
А клоуну Скичку слабо мурсулу индийскую попробовать??
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24.02.2021 13:28 Ответить
Крепись мужик!
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24.02.2021 13:28 Ответить
Кто же поможет реаниматологу если что?
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24.02.2021 13:29 Ответить
Патологоанатомы потирают сейчас руки неоднозначно ухмыляясь ))
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24.02.2021 13:36 Ответить
Есть у медиков поговорка на сей счет:
Терапевт - все знает, Хирург - все умеет, и только Патологоанатовм все знает и все умеет, но уже слишком поздно!
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24.02.2021 14:42 Ответить
Запомним его молодым и красивым.
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24.02.2021 15:12 Ответить
И кто скичку поверит?
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24.02.2021 13:28 Ответить
Люди старше 80 лет, так им вроде вообще противопоказана вакцинация?
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24.02.2021 13:28 Ответить
Не, если вколоть пустышку (что вполне можно ожидать от цирковой команды) то все будет пучком
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24.02.2021 14:43 Ответить
Пустышку из Колумбийского бананового контейнера.
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24.02.2021 16:22 Ответить
Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко - Цензор.НЕТ 8353 Наверное, квартиру пообещали.
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24.02.2021 13:28 Ответить
тебе?
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24.02.2021 13:30 Ответить
Только размер и площадь не уточнили, всякие бывают.
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24.02.2021 13:30 Ответить
2кв м
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24.02.2021 15:01 Ответить
На місці цього лікаря-реаніматолога повинен був сидіти сТЕПАНОВ і колоти цю сумнівну суміш ПЕРШИМ!!!
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24.02.2021 13:29 Ответить
Сумнівна суміш то є Ви!
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24.02.2021 13:30 Ответить
чейта, Зеленский и лєнка
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24.02.2021 14:15 Ответить
Ані будут ждать СПУТНІК! Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 3195
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24.02.2021 15:36 Ответить
Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко - Цензор.НЕТ 9090
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24.02.2021 13:29 Ответить
якщо спутнік v то царство йому небесне а як що сурьйозно це ******* реклама від шмиголя - щоб воно здохло
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24.02.2021 13:29 Ответить
Он ее выпил?
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24.02.2021 13:30 Ответить
Он сначала выпил. А теперь не может вспомнить, как так получилось.
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24.02.2021 14:22 Ответить
Нельзя так рисковать реаниматологами... Это вам не пфайзер.
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24.02.2021 13:30 Ответить
Если это не реаниматолог из Феофании, то почему бы и не рискнуть?!
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24.02.2021 13:34 Ответить
Я бы для начала попробовал на той стоматологичке, что детей била. Тут два в одном: вроде как врача укололи, а с другой стороны такую тварь не жалко. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 9029
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24.02.2021 13:42 Ответить
Кто-то ж должен быть подопытным кроликом
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24.02.2021 17:25 Ответить
пусть будет степанов.
Это будет справедливо
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24.02.2021 18:07 Ответить
А сам скичко постеснялся? Не хочет быть в передовиках?
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24.02.2021 13:33 Ответить
Может стоит на всякий случай послать за нотариусом?
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24.02.2021 13:33 Ответить
а нелох когда на камеру ширнется?
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24.02.2021 13:35 Ответить
он давно уже ширяется. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 1244
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24.02.2021 15:19 Ответить
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 3648
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24.02.2021 15:38 Ответить
почему степанов не обьяснит почему он не закупаей пфайцер всем? мы беднее молдовы? может в оман летать меньше надо?
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24.02.2021 13:37 Ответить
Ты еврей? Еще летом надо было бегать и контракты заключать, как все нормальные, а не теперь с обосранными брюками бросаться от Китая к Индии, таща непонятно какую смесь и сверкая лысиной в поту лица.
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24.02.2021 13:59 Ответить
Лох звичайний.
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24.02.2021 13:38 Ответить
А як щодо людей 65-79 років?
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24.02.2021 13:40 Ответить
А видео утех где-то можно скачать? Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733
И отдельно видео, где топором сепарку...
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24.02.2021 13:45 Ответить
походу на том же ресурсе, где и видео как "вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог"
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24.02.2021 13:52 Ответить
В этой фотке мне понравилось то, что колорадская лента использована как траурная. Отличная тенденция.
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24.02.2021 13:46 Ответить
Стрим
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24.02.2021 13:41 Ответить
Зеленский обещал уколоться первым сам и вакцинировать своих родителей, причем в прямом эфире. Вакцина не такая?
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24.02.2021 13:42 Ответить
Так он вроде уже переболел...
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24.02.2021 14:21 Ответить
О забыл, что он врал, будто переболел. У него память, как у хомячка
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24.02.2021 14:24 Ответить
А биоматериал от шимпанзе. Без шуток...

AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1

Так что, если вдруг этот реаниматолог шимпанзой станет, не удивляйтесь
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24.02.2021 17:28 Ответить
Ну вообще-то это даже лучше, чем аденовирус человека, если что, потому как к последнему у многих есть иммунитет. Потому кацапам и пришлось делать двухкомпонентную вакцину на основе человеческих аденовирусов, что один компонент (один человеческий аденовирус) может вообще не работать.
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24.02.2021 18:41 Ответить
все будет нормально, не ссым
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24.02.2021 13:47 Ответить
Правда есть нюанс - не для всех.
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24.02.2021 14:00 Ответить
да, нюанс есть, если заболеешь то не факт что выживешь Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 4434
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24.02.2021 16:25 Ответить
Зажрался народец. Вакцина от мировых компаний типа неправильная ему. Зажрался!
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24.02.2021 14:01 Ответить
Опять кому-то с народом не повезло...
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24.02.2021 14:11 Ответить
а че не степашка....побоялся привезенным гавном ширнуться....
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24.02.2021 15:23 Ответить
Черговий хайп ЗЕленої шмарклі на людському горі. Зараз ще відосік "запилить" і все ОК.
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24.02.2021 15:30 Ответить
Так і буде. Вже й конферансьє запросили.
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 2052
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24.02.2021 15:58 Ответить
"Рекорд" з трусами вже "переплюнув" Майкл Щур 😁 сам бачив програму. Так,що сКічко в прольоті 😉
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24.02.2021 16:04 Ответить
зельц же обещал первым с супругой уколоться? или они файзером? вот лицемер..... хотя я этого и ожидал... пересичным будут колоть китайскую бадягу, рангом повыше индмйскую а випам типа гарнт и каломыйский американскую.... и не спрашивайте почему - а патаму шта!!!!!
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24.02.2021 15:45 Ответить
Чому тамаду скічко не вакцинували? Тесть проти?
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24.02.2021 15:52 Ответить
а как жеж зелекомандувач нелох? чы нш херой крымской войны забздев?
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24.02.2021 16:08 Ответить
я думал, у нас умных врачей все же поболе будет.
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24.02.2021 18:09 Ответить
а когда зеленые по телеку вакцинируются индусской вакциной? Или они уже 5G наночипированые Пфайзером Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 6037 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 6472
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24.02.2021 17:40 Ответить
А какжыж сам Бубочка? Неужто не вакцинирован совсем? Какой жертвенный...
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24.02.2021 18:39 Ответить
Цього лікаря вчили-вчили, а потім ще й інтернет йому в поміч; а воно дурним лишилося...
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24.02.2021 19:02 Ответить
Дурных реаниматологов-анестезиологов не может быть по определению, в отличие от комментаторов на Цензоре. По крайней мере их знания в области медицины точно являются достаточными для того, чтобы решать, что можно колоть, а что нет.
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24.02.2021 19:07 Ответить
Придется в мае-июне прикупить панцерфауст Пфайзер. Для надежности.
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24.02.2021 19:06 Ответить
Там вакцина от Джонсон и Джонсон показывает вроде как достойный результат. Она не настолько эффективна, как Файзер, но тоже на 100% спасает от летальных случаев вроде как. К тому же заявляют, что достаточно одной дозы.
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24.02.2021 19:11 Ответить
Будем смотреть, что на рынке из приличного появится через пару месяцев. На второй раз болеть этой гадостью может сил не хватить.
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24.02.2021 19:47 Ответить
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 904
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24.02.2021 21:18 Ответить
 
 