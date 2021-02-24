Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко

Врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым человеком в Украине, которому сделали вакцину от коронавируса.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от COVID. Это врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - говорится в сообщении.

Скичко подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной.

"Она пройдет в V этапов: на первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидним больным; на II - люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники), на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях; на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - остальные категории населения", - напомнил глава Черкасской ОГА.

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