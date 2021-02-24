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В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

В Харькове городской совет принял решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".

Перед голосованием, выступая, депутат Дмитрий Булах обратился к депутатам и напомнил, что украинские суды уже дважды отменяли решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

В ответ на это и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что память Жукова - "святая обязанность". Он, комментируя судебные решения об отмене переименования, сказал: "Будем, значит, принимать решения 10 раз".

Также читайте: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

За решение проголосовали 57 депутатов, против - 16 депутатов, воздержались - 6 депутатов. Это решение мэрии общественные активисты встретили криками "Позор!"

Согласно проекту решения, в рамках "чествования исторической памяти лиц, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Украины" в Харькове в честь маршала Георгия Жукова будет назван проспект, который сейчас носит имя генерала Петра Григоренко.

Этим же решением депутаты приняли решение обратиться в Кассационный суд для обжалования решения судов об отмене предыдущего переименования проспекта в честь маршала Жукова.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.

Также читайте: "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Гепа зробив з Харкова новий донецк(
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24.02.2021 13:45
+26
да нет - новый донецк сделали переселенцы, которых завезли туда с Московии после Голодомора и позже..
Генетическая скрепная память и ненависть к всему украинскому..
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24.02.2021 13:49
+21
Всё не угомонятся совкодрочеры. Жуков тупой садист, на совести которого миллионы жизней своих солдат. ,,Полководец" без образования, второй унтер Пришибеев.
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24.02.2021 13:53
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Может сразу город переименовать? В ,,Совкодрочевск,,
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24.02.2021 15:03 Ответить
У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 6603
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24.02.2021 15:06 Ответить
Закон о декомунизации разве отменен, разве это уже - не закон?
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24.02.2021 19:02 Ответить
В Харькове городской совет принял решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Источник: https://censor.net/ru/n3249799

У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 9374
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24.02.2021 15:07 Ответить
Шутки шутками, а эта история становится неким символом!
И если вата победит.....
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24.02.2021 15:07 Ответить
У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова - Цензор.НЕТ 5316
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24.02.2021 15:08 Ответить
один герой - другой мародер!!! догадайся, кто, есть кто?
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24.02.2021 16:29 Ответить
Що там здогадуватись - це навіть кацапи знають, героїів в Московії немає,
там один орк "герой" гірший іншого, бо у владі Московії цінуються моральні
виродки - тільки такі можуть ефективно керувати кацапами які цивілізованість
сприймають за слабкість.
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24.02.2021 22:43 Ответить
як немає? а зоя космодемянська(су ка каоторую повешали крестьяне), а матросов, а 28, из жопы выпавших панфиловцев... список придуманных героев огромен, с реальными есть проблема...
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25.02.2021 10:07 Ответить
у кацапів тільки вигадані герої починаючи з Олександра "Невського" - виродка

якого хан Золотої Орди поставив збирати данину зі своїх одноплеміників,

Московія/Росія це країна вигаданая і яка не має права на існування.
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25.02.2021 15:28 Ответить
Особливо смішна невська "битва" двох озброєних ватаг, шведської і ординської в ординській ватазі був той невський... кількість учасникі з каждої сторони не перевищувала 10 чоловік. - помахали кулаками, покрутили дулі на відстані та й розбіглись.. а для кацапії, як виявилось, то була битва.
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25.02.2021 16:54 Ответить
Да что ж вы никак не уйметесь наконец!Переименуйте в проспект Жоры Тараканова и успокойтесь раз и навсегда! Это ж сколько денег из бюджета города потрачено в пустую
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24.02.2021 15:14 Ответить
І це після 7-и років війни з мордором? Підори ватні...
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24.02.2021 15:32 Ответить
Пора вводити військов-цивільну адміністрацію.
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24.02.2021 15:39 Ответить
По информации российского политолога Валерия Соловья, Кремль в 2014 году пытался подкупить руководство Харьковщины, чтобы там "хлебом-солью встретили российские танки". Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги.-В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область.22.09.20
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24.02.2021 15:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&list=PLrfTcf-vdDrC5vJkhTmNoGy7SYvPUz-Lz&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Смотрите завидуйте как продают МОЮ Украину жиды лупоглазые. (Евреев это не касается)
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25.02.2021 09:42 Ответить
Терехов пророSSийская вата, живет мифами о "Великой поБЕДЕ" и желает снискать "славы" у упоротой и безграмотной харьковской ваты. Жуков (как и все руководство сов. армии), это мясники, не в грош не ставящие жизнь простого солдата. Загранотряды, - это была идея Жукова, которую он опробовал на Дальнем Востоке, ещё до 2-й мировой войны.
слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим,
тем меньше придется в Сибирь ссылать!"Джерело: https://censor.net/ua/p3220269
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24.02.2021 16:52 Ответить
Хорькам законы и решения суда не указ. У них Кернес до сегодняшнего дня мер, чему удивляться
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24.02.2021 16:57 Ответить
Должен же придти "лесник" и разогнать всех к чертовой матери с их Жуковым. Если так уж хочется, то поставили в его бюст в построеном при Кернесе туалете за 5 млн.
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24.02.2021 18:09 Ответить
муниципальная мэрия губернатора
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24.02.2021 19:53 Ответить
Ватники по трошки захвачують міста, патріотів осуджують..?
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25.02.2021 02:05 Ответить
Справа викрадача ,патріота, Кернеса .., жива...
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25.02.2021 02:06 Ответить
НЕОБХОДИМО В ПРОСПЕКТ СТЕРНЕНКО ПЕРЕИМЕННОВАТЬ ЧТОБЫ У СЕПАРОВ РАЗРЫВ МОЗГА ПРОИЗОШЕЛ !)
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25.02.2021 09:29 Ответить
Хочется что бы эта гаркивська гопота,по быстрее отправилась до самого мясника в котел,он им там объяснит,что такое улица жюкова.Гаркив и Одэса,всегда выбирают криминал!
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25.02.2021 10:33 Ответить
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