В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова
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В Харькове городской совет принял решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".
Перед голосованием, выступая, депутат Дмитрий Булах обратился к депутатам и напомнил, что украинские суды уже дважды отменяли решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.
В ответ на это и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что память Жукова - "святая обязанность". Он, комментируя судебные решения об отмене переименования, сказал: "Будем, значит, принимать решения 10 раз".
За решение проголосовали 57 депутатов, против - 16 депутатов, воздержались - 6 депутатов. Это решение мэрии общественные активисты встретили криками "Позор!"
Согласно проекту решения, в рамках "чествования исторической памяти лиц, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Украины" в Харькове в честь маршала Георгия Жукова будет назван проспект, который сейчас носит имя генерала Петра Григоренко.
Этим же решением депутаты приняли решение обратиться в Кассационный суд для обжалования решения судов об отмене предыдущего переименования проспекта в честь маршала Жукова.
Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.
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И если вата победит.....
там один орк "герой" гірший іншого, бо у владі Московії цінуються моральні
виродки - тільки такі можуть ефективно керувати кацапами які цивілізованість
сприймають за слабкість.
якого хан Золотої Орди поставив збирати данину зі своїх одноплеміників,
Московія/Росія це країна вигаданая і яка не має права на існування.
Смотрите завидуйте как продают МОЮ Украину жиды лупоглазые. (Евреев это не касается)
слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим,
тем меньше придется в Сибирь ссылать!"Джерело: https://censor.net/ua/p3220269