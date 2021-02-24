Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений, - Чернышов
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Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов отмечает, что причиной пожара в харьковском доме престарелых стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал Чернышов на заседании правительства в среду, в ходе представления отчета правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что по информации местных администраций выявлено 786 негосударственных учреждений, предоставляющих социальные услуги с временным или постоянным проживанием граждан, ведомости о которых отсутствуют в реестре. На данный момент проверено 620 учреждений, из которых в реестр включено только 29 учреждений, которые предоставляют услуги стационарного ухода.
По словам министра, до 15 марта планируется включить все выявленные учреждения в реестр предоставляющих соцуслуги.
Кроме того, Нацполицией проверено 1 тыс 459 объектов повышаемого риска, 292 нарушения в работе учреждений, 59 нелегальных учреждений, 49 уголовных правонарушений.
Также ГСЧС проверено 1 353 объектов, в которых выявлено 15 тыс. нарушений.
По словам министра, каждой семье погибшего и каждому пострадавшему в результате пожара будет выделено по 10 тыс. грн.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Шановні, там такого гімна що метеликів на лузі.
Питання, а перевіряючим впи..дючити ст. 367 КК України? Слабо?
А от вони могли виникнути в наслідок порушення процедури під'єднання, що полягає у недотриманні певних норм і правил. А для контролю за дотриманням існує дозвільна процедура. Тому сама по собі відсутність дозволу, не є причиною пожежі. Інша справа, якби стояло питання чому і як допустили подібне контролюючі органи.
Вони ж норми прописали не для того, щоби їх можливо було виконати, а для того, щоби ти обов'язково заніс.
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А той міністр-ідіЙот знає, як отримати "спеціальний дозвіл на підключення електро- і газопостачання".
Родич уже пів року просить збільшити ному потужності з ТРЬОХ до П'ЯТИ і не може отримати дозвіл. Але саме цікаве, зустрів чоловіка в електроканторі, який ДВА з ПОЛОВИНОЮ роки намагається встановити електричний стовп для проведення електропроводів до свого генделика. Причому згоден оплатити всі роботи і матеріали. Пропонував навіть хабар, мабуть мало, - не беруть.
Интересная формулировка,целое здание,не левая лампочка а здание подключено без разрешения а тем более газовая система где без сварочных капитальных работ не обойтись.
Мне кажется что ситуация иная,кто-то из чиновников или за взятки разрешили подключить здание без счетчиков света и газа и затраты вешали на народ как злостных неплательщиков.Если глубже копнуть то найдется таких неучтенных пользователей сотни а то и тысячи а платят за них законопослушные граждане.