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Новости Политика Украины
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Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов отмечает, что причиной пожара в харьковском доме престарелых стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал Чернышов на заседании правительства в среду, в ходе представления отчета правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что по информации местных администраций выявлено 786 негосударственных учреждений, предоставляющих социальные услуги с временным или постоянным проживанием граждан, ведомости о которых отсутствуют в реестре. На данный момент проверено 620 учреждений, из которых в реестр включено только 29 учреждений, которые предоставляют услуги стационарного ухода.

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По словам министра, до 15 марта планируется включить все выявленные учреждения в реестр предоставляющих соцуслуги.

Кроме того, Нацполицией проверено 1 тыс 459 объектов повышаемого риска, 292 нарушения в работе учреждений, 59 нелегальных учреждений, 49 уголовных правонарушений.

Также ГСЧС проверено 1 353 объектов, в которых выявлено 15 тыс. нарушений.

По словам министра, каждой семье погибшего и каждому пострадавшему в результате пожара будет выделено по 10 тыс. грн.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Топ комментарии
+5
Кого крэм заряженый защищает,а кого бумажка-дозвіл.Эти чиновники уже не понимают,что несут.И потом,не верю,чтобы РЭС,например не обилетил там все счетчики.НЕ ВЕРЮ!
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24.02.2021 14:20
+1
Интересно, кто б сомневался.
Шановні, там такого гімна що метеликів на лузі.
Питання, а перевіряючим впи..дючити ст. 367 КК України? Слабо?
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24.02.2021 13:58
+1
ой да все просто удалили быстро из всех баз и стал домик типа само подключаемым но там же огромное потребление шло и что не видели.. просто ищут отмазку полиция участковые как бы не при делах.. горсовет также не при делах и вообще то все было на астероиде что случайно залетал у Харьков
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24.02.2021 13:58
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Нормально так. А куди ж дивилися облгаз та обленерго? Це що виходить газ і електрика там на халяву були,чи як? І чого це держава,тобто ми з вами,повинні їм ще й гроші платити? Дурня якась 😠
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24.02.2021 13:56 Ответить
ой да все просто удалили быстро из всех баз и стал домик типа само подключаемым но там же огромное потребление шло и что не видели.. просто ищут отмазку полиция участковые как бы не при делах.. горсовет также не при делах и вообще то все было на астероиде что случайно залетал у Харьков
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24.02.2021 13:58 Ответить
масони.....
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24.02.2021 15:25 Ответить
Интересно, кто б сомневался.
Шановні, там такого гімна що метеликів на лузі.
Питання, а перевіряючим впи..дючити ст. 367 КК України? Слабо?
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24.02.2021 13:58 Ответить
Кого крэм заряженый защищает,а кого бумажка-дозвіл.Эти чиновники уже не понимают,что несут.И потом,не верю,чтобы РЭС,например не обилетил там все счетчики.НЕ ВЕРЮ!
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24.02.2021 14:20 Ответить
100%
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24.02.2021 15:24 Ответить
ой дурак... причиною пожежі мають бути фізичні (механічні) явища.
А от вони могли виникнути в наслідок порушення процедури під'єднання, що полягає у недотриманні певних норм і правил. А для контролю за дотриманням існує дозвільна процедура. Тому сама по собі відсутність дозволу, не є причиною пожежі. Інша справа, якби стояло питання чому і як допустили подібне контролюючі органи.
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24.02.2021 14:21 Ответить
"контролюючі органи" чекали хабаря, а не контролювали стан електромережі.
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24.02.2021 15:22 Ответить
а вони хіба мають право проводити перевірки?
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24.02.2021 16:06 Ответить
Якби дали хабаря та отримали папірець, пожежники наклали б спец закляття і пожежа ніколи б не трапилась.
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24.02.2021 16:12 Ответить
Та ні, просто під час пожежі, якомусь чиновнику довелось би терміново з'їсти аркуш паперу
Вони ж норми прописали не для того, щоби їх можливо було виконати, а для того, щоби ти обов'язково заніс.
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24.02.2021 16:18 Ответить
"...подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений"
***
А той міністр-ідіЙот знає, як отримати "спеціальний дозвіл на підключення електро- і газопостачання".
Родич уже пів року просить збільшити ному потужності з ТРЬОХ до П'ЯТИ і не може отримати дозвіл. Але саме цікаве, зустрів чоловіка в електроканторі, який ДВА з ПОЛОВИНОЮ роки намагається встановити електричний стовп для проведення електропроводів до свого генделика. Причому згоден оплатити всі роботи і матеріали. Пропонував навіть хабар, мабуть мало, - не беруть.
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24.02.2021 15:20 Ответить
Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений.

Интересная формулировка,целое здание,не левая лампочка а здание подключено без разрешения а тем более газовая система где без сварочных капитальных работ не обойтись.
Мне кажется что ситуация иная,кто-то из чиновников или за взятки разрешили подключить здание без счетчиков света и газа и затраты вешали на народ как злостных неплательщиков.Если глубже копнуть то найдется таких неучтенных пользователей сотни а то и тысячи а платят за них законопослушные граждане.
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24.02.2021 16:12 Ответить
Наверное имеется вводу что подключеня были как к частному дому оформлены, а если бы как к предприятию оформили, ток туда чиновники отправили бы другой, который не так сильно нагревает провода и все было бы хорошо.
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24.02.2021 16:19 Ответить
 
 