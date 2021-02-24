COVID-вакцинация планово стартовала в семи регионах Украины: прививки получили уже 10 человек, - Степанов

В Черкассах от COVID-19 провакцинировали 10 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства в среду.

"В Черкассах 10 человек уже провакцинированы", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что вакцинация в среду началась в семи регионах Украины и стартовала согласно плану.

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