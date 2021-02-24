РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16338 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
4 027 57
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

COVID-вакцинация планово стартовала в семи регионах Украины: прививки получили уже 10 человек, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-вакцинация планово стартовала в семи регионах Украины: прививки получили уже 10 человек, - Степанов

В Черкассах от COVID-19 провакцинировали 10 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства в среду.

"В Черкассах 10 человек уже провакцинированы", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что вакцинация в среду началась в семи регионах Украины и стартовала согласно плану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
Потерпіть трохи одинадцятого ось-ось впіймають 😁
показать весь комментарий
24.02.2021 14:16
+18
Это что прикол, про 10 человек, все поховались.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:00
+8
40 миллионов человек х 2 раза ÷ 10 человек каждый день = 8 миллионов дней ÷ 365 = 22 тысячи лет.Последних будем колоть коренных жителей Марса.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это что прикол, про 10 человек, все поховались.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:00 Ответить
Потерпіть трохи одинадцятого ось-ось впіймають 😁
показать весь комментарий
24.02.2021 14:16 Ответить
Дайте ему 100 дней. И селедки.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:19 Ответить
Судячи з того що Україна останньою розпочала вакцинацію то це така швидкість.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:53 Ответить
Это десять человек на себе проходят опробирование вакцины.Подопытные кролики.Индия должна им еще и заплатить.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:21 Ответить
Насчет Индии меня терзают смутные сомнения.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:28 Ответить
А не надо никаких сомнений.

Индия Степанову заплатила.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:49 Ответить
От неможете что бы не испортить человеку настроение, теперь отменит брифинг о победе над вирусом.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:20 Ответить
не отменит.

победный брифинг тоже проплачен.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:24 Ответить
Злой ты, на кристально мутного человека наговариваешь.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:29 Ответить
Нет - это РЕКОРД по ЗЕбільному COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 8079
показать весь комментарий
24.02.2021 14:42 Ответить
Злой вы......
Сколько вакцин степашка в аптеках Гоа купил и привез в плавках - столько и укололи!
Больше в пр кишку не помещались! Жопа не резиновая!
показать весь комментарий
24.02.2021 15:22 Ответить
А почему он жопу с собой повместительней не взял?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:16 Ответить
Для этого надо хоть пару лет отсидеть!
Да и то степашка - на любителя, даже при безбабье!
показать весь комментарий
24.02.2021 16:23 Ответить
Урапля!
показать весь комментарий
24.02.2021 14:00 Ответить
це успіх, адназначна
показать весь комментарий
24.02.2021 15:40 Ответить
Цікаво,хто з форумчан,буде вакцинуватися цією сечею?
показать весь комментарий
24.02.2021 14:01 Ответить
Никто.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:19 Ответить
Я буду, но мне она не достанется, а кто не хочет, сочувствую...
показать весь комментарий
24.02.2021 16:22 Ответить
Як мені ця епопея з вакциною нагадує дев'яності, коли вся країна слідкувала за потягом з цигарками до столиці... Ну обісралися, то визнайте, підмийтеся і йдіть геть, бо працювати у вас ній не виходить... Але з цього всього зрозуміло лише одне: у найвеличнішого та стєпашки сьогодні 15-те лютого - початок вакцинації, як вони і обіцяли
показать весь комментарий
24.02.2021 14:02 Ответить
Відчайдухи. Краще б самі приклад показали всією шаблою. Я особисто цим шмурдяком вакцинуватися не збираюся.сКічку і його ЗЕбаранам-"Хай щастить" 😎
показать весь комментарий
24.02.2021 14:02 Ответить
Не важливо чим, аби, нарешті, почати "вакцинування".
Степанов, хто несе відповідальність за наслідки?
показать весь комментарий
24.02.2021 14:04 Ответить
Наступники або папєреднікі.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:11 Ответить
Что за вопросы! Кто несёт ответственность за последствия. А то вы сами не знаете - во всём виноват ПОРОШЕНКО! и никак иначе
показать весь комментарий
24.02.2021 15:17 Ответить
40 миллионов человек х 2 раза ÷ 10 человек каждый день = 8 миллионов дней ÷ 365 = 22 тысячи лет.Последних будем колоть коренных жителей Марса.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:07 Ответить
В точку 😁 які там плани у них курдуплів 🤬
показать весь комментарий
24.02.2021 14:09 Ответить
планєти в систємі альфа центаври
показать весь комментарий
24.02.2021 14:10 Ответить
Ну, а что, ситуация вполне в духе "Автостопом по галактике".

Какого-то несчастного марсианина в 24021-м году заловят и со словами "До ваш дошла очередь вакцинации в Украине" уколят индийско-китайской вакциной от СОВИД-19.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:11 Ответить
Вирус до той поры сам издохнет.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:12 Ответить
Це називається декілька осіб від слова дека -10. Щасти їм.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:08 Ответить
Берегись, Зимбабвє, старанісь Руанда і Сомалі - мі ужє на 3-й день обєщаной доставкі аж 10 ( ДЕСЯТЬ) чєловєков привили шмурдяком индийским
показать весь комментарий
24.02.2021 14:09 Ответить
КАВИД НІПРАЙДЬОТЬ !!!
показать весь комментарий
24.02.2021 14:09 Ответить
С какими потугами везли так и стартонули.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:13 Ответить
Стартовала планово.
Не 10000, не 1000, а аж 10 человек получили прививки.
Ну, с такими темпами коронавирус сам помрет от старости.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:11 Ответить
Кроме бешенных темпов наших клоунов у власти, еще и народ не доверяет этому индийскому вареву.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:10 Ответить
Ну тысячу, а тем более десять тысяч еще гадо найти. Удивительно, что хотя бы десять безумцев нашли, согласившихся вакцинироваться этим индийским шмурдяком.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:20 Ответить
и шо уже помогает?
показать весь комментарий
24.02.2021 14:12 Ответить
Да люди прячутся от вакцинации и количество заболевших начало снижаться, Максим подумай кому можно толкнуть излишки вакцины.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:15 Ответить
Заметьте и это еще до массовой вакцинации, что вода из Ганга животворящая делает.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:18 Ответить
Скоро вже 11 буде. Ловлять 😁 поки
показать весь комментарий
24.02.2021 14:13 Ответить
Кто поверил даже в 10 человек? Хехе
показать весь комментарий
24.02.2021 14:14 Ответить
10 миллионов чел. а , не,пардон. всего 10 (десять) чел. я пЫЫЫшаюсь,и тому такыЙ пЫЫЫхатый. слава украине
показать весь комментарий
24.02.2021 14:17 Ответить
Среди знакомых есть медики серьезного уровня. Про вакцину из Индии такого же мнения как и комментаторы на цензоре. Опасное дерьмо для здоровья. Никто из них этим вакцинироваться не собирается.
показать весь комментарий
24.02.2021 14:17 Ответить
COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
24.02.2021 14:26 Ответить
це перемога
показать весь комментарий
24.02.2021 14:38 Ответить
Ура аж 10 ичеловек !!! А вони на весь интернет
показать весь комментарий
24.02.2021 15:00 Ответить
И эту отраву они называют вакциной?, а где же настоящая вакцина типа Pfizer, только для "высшего" общества.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:02 Ответить
Степашка, блин, тебе не стыдно?
показать весь комментарий
24.02.2021 15:03 Ответить
Якщо в 2020 році протирали штани і не займались з літа вакцинами, то маємо те що маемо. Якщо такими темпами буде відбуватись і вакцинація, то вірус в Україні 100 раз мутує і розробники не встигатимуть розробляти проти них нові вакцини.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:09 Ответить
Почему президента и премьера не вакцинируют индийской вакциной? Хочу в прямом эфире видеть!
показать весь комментарий
24.02.2021 15:11 Ответить
10!!! А скока нас?
показать весь комментарий
24.02.2021 15:34 Ответить
Чим меньше тим краще. Що не зрозуміло-ЗЕлогіка. 😁
показать весь комментарий
24.02.2021 15:51 Ответить
В семи областях за пів дня 10 прививок - темпи просто вражаючі.
показать весь комментарий
24.02.2021 15:48 Ответить
 
 