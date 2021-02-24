COVID-вакцинация планово стартовала в семи регионах Украины: прививки получили уже 10 человек, - Степанов
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В Черкассах от COVID-19 провакцинировали 10 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства в среду.
"В Черкассах 10 человек уже провакцинированы", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что вакцинация в среду началась в семи регионах Украины и стартовала согласно плану.
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+26 Віталій Павлов
показать весь комментарий24.02.2021 14:16
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Индия Степанову заплатила.
победный брифинг тоже проплачен.
Сколько вакцин степашка в аптеках Гоа купил и привез в плавках - столько и укололи!
Больше в пр кишку не помещались! Жопа не резиновая!
Да и то степашка - на любителя, даже при безбабье!
Степанов, хто несе відповідальність за наслідки?
Какого-то несчастного марсианина в 24021-м году заловят и со словами "До ваш дошла очередь вакцинации в Украине" уколят индийско-китайской вакциной от СОВИД-19.
Не 10000, не 1000, а аж 10 человек получили прививки.
Ну, с такими темпами коронавирус сам помрет от старости.