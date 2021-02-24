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СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов на Херсонщине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боевыми средствами поражения, который был замаскирован в лесу возле одного из военных объектов, дислоцированных в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника правоохранителями изъяли: 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с взрывателями к ним, электрические детонаторы.

Сообщается, что выявленные средства поражения отправлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные и оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Информация о незаконной доставке изъятого оружия из района операции Объединенных сил проверяется.

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Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.

СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов на Херсонщине 01
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Ой там там таких криївок....втім , СБУ то "какаяразнітса" 😁
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24.02.2021 14:05 Ответить
То есть СБУ от нечего делать шлялась в округе и споткнувшись о что-то хряснулась мордой о какой-то тайник, правильно я понял?
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24.02.2021 14:10 Ответить
У Херсонській області це перший раз..
вибухів на дорогах ще не було..
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24.02.2021 14:19 Ответить
вынесли чтоб потом продать?
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24.02.2021 14:22 Ответить
І чому я ніколи нічого подібного не знаходжу ?... СБУ виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів на Херсонщині - Цензор.НЕТ 6915 А мені ох як треба...
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24.02.2021 19:31 Ответить
 
 