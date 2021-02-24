СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и электродетонаторами возле одного из военных объектов на Херсонщине. ФОТО
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Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боевыми средствами поражения, который был замаскирован в лесу возле одного из военных объектов, дислоцированных в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Из тайника правоохранителями изъяли: 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с взрывателями к ним, электрические детонаторы.
Сообщается, что выявленные средства поражения отправлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные и оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Информация о незаконной доставке изъятого оружия из района операции Объединенных сил проверяется.
Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.
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вибухів на дорогах ще не було..