Кабмин ужесточил карантинные ограничения в части пассажирских перевозок для регионов с "красным" эпидрежимом

Кабинет министров Украины на заседании в среду согласовал введение дополнительных ограничений в части пассажирских перевозок на территории регионов с "красным" уровнем эпидемиологической опасности с доработкой в однодневный срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в соответствии с решением Кабмина, на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям предлагается, в том числе, запретить:

- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

- перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

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"На заседании в среду Кабмин одобрил постановление "О внесении изменений в пункт 35 правительственного постановления от 9 декабря 2020 № 1236", которым запрещается высадка и посадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности COVID-19. Исключением являются лишь транзитные перевозки", - отмечается в сообщении Министерства инфраструктуры.

Вместе с тем перевозки служебными и арендованными авто предприятий/учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

Разрешаются также перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздрава, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Как сообщалось, со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Ивано-Франковской областной государственной администрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.