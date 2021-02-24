Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс
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Пятый президент Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики - по образцу того, которое 18 лет назад Порошенко подписал с журналистами 5 канала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей Прямого канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - подчеркнул Порошенко.
По словам лидера "ЕС", неободимо обеспечить защиту украинства в информационном эфире страны.
"Я прошу трудовой коллектив, журналистский коллектив подготовить документ "Основы редакционной политики" для того, чтобы мы узаконили наши отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - отметил Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил коллектив "Прямого" за то, что уже почти 2 года канал работает в условиях безумного давления со стороны властей.
"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. Это - символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского - 20 мая 2019. Но не все знают, когда было возбуждено первое уголовное дело - не против каналов Медведчука - на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 первое, что сделал Зеленский на своем посту - он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", - сказал Порошенко.
"И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов", - подытожил пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Ми такі наївні, наївні...
Правда якщо повірити що сидячи у послиці, можна на раз-два переоформити телеканал, то чим
Порошенкочорт не жартує.
Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики Источник: https://censor.net/ru/n3249817
Що тут - смішного ??? В тебе негаразди з гумором ? .
Я, на відміну від порохоботів, зебілів і івана суліми ніяк не можу почати вірити хоч в якесь політичне стерво з награбованими мільярдами.
В те, що воно "ночей не спить, все про народ думу, думає"...
Потому про объективность этих каналов говорить не приходится.
Мнений должно быть много и разных.
Или будет северная корея.
"Есть два мнения. Одно моё, другое глупое".
И не только у ПРЯМОГО.
Там все з точністю до навпаки було
кремль с большой буквы, уважает наверное....
- В.В., что случилось?!!!
- - Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».
"Марно" потому, что кретин.
Тільки час забирають
В спам, однозначно