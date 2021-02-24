Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс

Пятый президент Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики - по образцу того, которое 18 лет назад Порошенко подписал с журналистами 5 канала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей Прямого канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", неободимо обеспечить защиту украинства в информационном эфире страны.

Также читайте: Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко

"Я прошу трудовой коллектив, журналистский коллектив подготовить документ "Основы редакционной политики" для того, чтобы мы узаконили наши отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - отметил Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил коллектив "Прямого" за то, что уже почти 2 года канал работает в условиях безумного давления со стороны властей.

"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. Это - символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского - 20 мая 2019. Но не все знают, когда было возбуждено первое уголовное дело - не против каналов Медведчука - на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 первое, что сделал Зеленский на своем посту - он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", - сказал Порошенко.

"И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов", - подытожил пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды