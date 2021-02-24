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Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Порошенко предложил коллективу

Пятый президент Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики - по образцу того, которое 18 лет назад Порошенко подписал с журналистами 5 канала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей Прямого канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", неободимо обеспечить защиту украинства в информационном эфире страны.

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"Я прошу трудовой коллектив, журналистский коллектив подготовить документ "Основы редакционной политики" для того, чтобы мы узаконили наши отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - отметил Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил коллектив "Прямого" за то, что уже почти 2 года канал работает в условиях безумного давления со стороны властей.

"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. Это - символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского - 20 мая 2019. Но не все знают, когда было возбуждено первое уголовное дело - не против каналов Медведчука - на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 первое, что сделал Зеленский на своем посту - он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", - сказал Порошенко.

"И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов", - подытожил пятый президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Для вас Беня всегда прав? Или Мертвечук с Бойко?
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24.02.2021 14:40
+23
Та у зеботів та зебілів умовний рефлекс на "Порошенко"... Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 9349
Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 9235
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24.02.2021 14:45
+19
Порошенко, предложил Порошенко... Смешно.
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24.02.2021 14:37
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Порошенко, предложил Порошенко... Смешно.
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24.02.2021 14:37 Ответить
кожен 73/43%зебіл (і - Анатолій Вітер не виключення) - пісятель. Дочитатись "Порошенко запропонував журналістам Прямого розробити Угоду про засади редакційної політики - за зразком тієї, яку 18 років тому Порошенко підписав із журналістами 5 каналу" - нема змоги.
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24.02.2021 14:49 Ответить
Порошенко, в нас мать Тереза, фінансуватиме телеканал на якому хтось, а не він, вирішуватиме яку лапшу навішувати телеглядачам.
Ми такі наївні, наївні...
Правда якщо повірити що сидячи у послиці, можна на раз-два переоформити телеканал, то чим Порошенко чорт не жартує. Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 5321
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24.02.2021 15:08 Ответить
Ви не наївні, ви йохнуті на всю голову. А деякі з вас свідомо працюють на ворога.
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24.02.2021 15:48 Ответить
Якщо це ти про порохоботів, зебілів і івана суліму - то згодний на всі сто!
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24.02.2021 16:30 Ответить
Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9689 ..І чого тобі смішно .?

Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики Источник: https://censor.net/ru/n3249817
Що тут - смішного ??? В тебе негаразди з гумором ? Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9007 .
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24.02.2021 16:47 Ответить
В мене негаразди з тупістю!
Я, на відміну від порохоботів, зебілів і івана суліми ніяк не можу почати вірити хоч в якесь політичне стерво з награбованими мільярдами.
В те, що воно "ночей не спить, все про народ думу, думає"... Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 275
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24.02.2021 17:45 Ответить
Та то твої проблеми .. Але я питав не про це . Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 2034 .
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24.02.2021 18:15 Ответить
Главное и единственное правило - Порошенко всегда прав.
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24.02.2021 14:38 Ответить
Для вас Беня всегда прав? Или Мертвечук с Бойко?
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24.02.2021 14:40 Ответить
Очевидно, что на каждом телеканале всегда прав его владелец. И Прямой не исключение.
Потому про объективность этих каналов говорить не приходится.
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24.02.2021 14:41 Ответить
Вау! А яке джерело інформації об'єктивне? Державне? Як «пгавда»?
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24.02.2021 14:45 Ответить
censor.net, liga.net, BBC, DW.
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24.02.2021 14:51 Ответить
Ога, ви ще згадайте CNN-еталон об'єктивності!)))😂
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24.02.2021 14:54 Ответить
ВВС? ))
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24.02.2021 15:49 Ответить
Це те яке казало що Порох заплатив шось наче 400$ за одне фото з Трампом, потім змушено було платити по рішенню суду за наклеп? Не пам'ятаю тільки скільки....
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24.02.2021 22:02 Ответить
Странно но на этом канале все до единого кого не возьми евреи, как собственно и в партии опзж и на их так же бывших каналах плюс туда же 1+1 и интер Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9170 ну как то так, но мы же в Украине бляха муха , а не в Израииле правда ну обиднно за хохлов ей богу в Грузии ну как то иначе Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9170
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24.02.2021 23:04 Ответить
Знаешь 2-ю Заповедь?
Мнений должно быть много и разных.
Или будет северная корея.
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24.02.2021 14:44 Ответить
Існує «мнєніє» і «альтєрнатівнає мнєніє» згенероване в інститутах московської пропаганди. При совку існували цілі інститути по генерації «мнєній».
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24.02.2021 14:47 Ответить
і правильно робиш
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24.02.2021 15:01 Ответить
Ещё Хрущёв говорил:
"Есть два мнения. Одно моё, другое глупое". Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 2355
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24.02.2021 15:04 Ответить
Это первый и последний пункт редакционной политики.
И не только у ПРЯМОГО. Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 1432
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24.02.2021 14:41 Ответить
Нравится это?

Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 4993
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24.02.2021 14:41 Ответить
Наш клон выгребной ямы

Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 2510
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24.02.2021 14:45 Ответить
Говорящая задница Бени. По другому там не держатся.
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24.02.2021 15:01 Ответить
Курва
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24.02.2021 16:59 Ответить
Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 4952
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24.02.2021 15:01 Ответить
Не маніпулюйте!
Там все з точністю до навпаки було
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24.02.2021 15:03 Ответить
Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 5112
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24.02.2021 15:03 Ответить
Що, ферма зраділа, що ще хтось, окрім вас, картинки всталяє на форумі?
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24.02.2021 15:06 Ответить
Почти, служивый. Трудись дальше, не расслабляйся

Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 2705
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24.02.2021 15:17 Ответить
Агов, зеботи! Ви де? Новина ж про Порошенко - гроші втрачаєте через неактивність! Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 1237
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24.02.2021 14:38 Ответить
Зебилы, прежде чем наброситься, убедитесь, что вы одели и как следует закрепили намордник.
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24.02.2021 14:42 Ответить
Та у зеботів та зебілів умовний рефлекс на "Порошенко"... Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 9349
Порошенко предложил коллективу "Прямого" разработать документ "Основы редакционной политики" и продолжать сохранять проукраинский курс - Цензор.НЕТ 9235
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24.02.2021 14:45 Ответить
Что то не видно тризуба над кремлем. Наверное 5 лет не хватило....
кремль с большой буквы, уважает наверное....
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24.02.2021 16:22 Ответить
Тебе не хватило ,, на передовій . Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9156 .
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24.02.2021 18:29 Ответить
"Тебе не хватило" - гугл перводчик?
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25.02.2021 10:22 Ответить
Прокидається, зі страшним криком, Путін у Кремлі. Забігає Пєсков, камердинер:
- В.В., что случилось?!!!
- - Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».
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25.02.2021 07:37 Ответить
Аааа)))))зеленый кретин с первых дней за Порохом и Прямым гоняется -все марно
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24.02.2021 14:43 Ответить
Всё верно.
"Марно" потому, что кретин.
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24.02.2021 14:47 Ответить
популистический фарс какой-то...
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24.02.2021 14:47 Ответить
Проукраїнський ? Тоді доведеться вигнати Гуанопольского.
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24.02.2021 14:51 Ответить
оце треба. А заодно примусити всіх шмаркачів полікувати носи.
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25.02.2021 00:16 Ответить
У кремлеботів фільтр якийсь настроєно: як тільки в заголовку статті знайдуть слово "Порошенко", починається колективна істерія.
Тільки час забирають
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24.02.2021 15:05 Ответить
Гадить на Президента страны это "сохранение проукраинского курса"?
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24.02.2021 15:03 Ответить
Чим особисто вас проукраїнський курс не влаштовує?
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24.02.2021 15:07 Ответить
Якби ж то "гадіть на президента"... Сивочолий Україну з гівном ладен змішати заради того, щоб знову у корита влади стати.
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24.02.2021 15:07 Ответить
Називати людину "сивочолий"- як мінімум, неповага. Як максимум - нарратив з кремлівської методички.
В спам, однозначно
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24.02.2021 15:10 Ответить
Для тих хто в танку: фразу "сивочолий гетьман" запустив не я, а це фраза з методичок соєвої ботоферми. Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс - Цензор.НЕТ 9130
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24.02.2021 15:40 Ответить
А хто придумав і запустив фразу "соєва боьоферма"?
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24.02.2021 16:17 Ответить
А чим "сивочолий" гірший від "білобородого"? "Аксакал" - теж непогано... Порох свою сивину заробив, працюючи на Україну... А теперішній тільки "морду від"їдає"...
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25.02.2021 07:41 Ответить
В Украине уже два года нет президента. То что сейчас в охфисе - это кацапское чучело, которое поставили кремлефашисты чисто поржать над хохлами
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24.02.2021 15:08 Ответить
А нема за что гадить? А ну давай, похвали твоего ***********. Что он сделал за вда года такого, за что его можно похвалить?
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24.02.2021 15:12 Ответить
Твою зелю надо вообще эбонитовыми палочками накормить прилюдно-оно не президент
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24.02.2021 15:13 Ответить
 
 