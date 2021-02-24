"ЕС" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в пр-т Жукова, - Фриз

"Европейская солидарность" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила глава Харьковской территориальной организации партии депутат Ирина Фриз.

"Сегодня в стенах Харьковского горсовета произошла незаконная акция. В очередной раз, несмотря на просьбу фракции "Европейская солидарность - Харьков" снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко на Маршала Жукова, он был не только отвергнут, но и одобрен представителями фракций Блока Кернеса - Успешный Харьков, ОПЗЖ, Партии Шария и "слуг". 57 депутатов горсовета поддержали нарушение действующего закона", - заявила Ирина Фриз.

""Европейская солидарность" подает административный иск о признании незаконным и отмене решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова", - сказала Ирина Фриз.

Как известно, депутаты фракции заблокировали трибуну с требованием снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Олег Абрамичев.

"Позиция нашей партии категорична, потому что вопрос декоммунизации - это не формальная процедура, это публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии вернуть на проспект имя кровавого маршала в третий раз полностью незаконны, поскольку согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь лица, занимавшего руководящие должности в высших органах власти и управлении тогдашней сталинской республики", - подчеркнул Абрамичев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.