"ЕС" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в пр-т Жукова, - Фриз
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"Европейская солидарность" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила глава Харьковской территориальной организации партии депутат Ирина Фриз.
"Сегодня в стенах Харьковского горсовета произошла незаконная акция. В очередной раз, несмотря на просьбу фракции "Европейская солидарность - Харьков" снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко на Маршала Жукова, он был не только отвергнут, но и одобрен представителями фракций Блока Кернеса - Успешный Харьков, ОПЗЖ, Партии Шария и "слуг". 57 депутатов горсовета поддержали нарушение действующего закона", - заявила Ирина Фриз.
""Европейская солидарность" подает административный иск о признании незаконным и отмене решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова", - сказала Ирина Фриз.
Как известно, депутаты фракции заблокировали трибуну с требованием снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Олег Абрамичев.
"Позиция нашей партии категорична, потому что вопрос декоммунизации - это не формальная процедура, это публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии вернуть на проспект имя кровавого маршала в третий раз полностью незаконны, поскольку согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь лица, занимавшего руководящие должности в высших органах власти и управлении тогдашней сталинской республики", - подчеркнул Абрамичев.
Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.
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Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначено, що він пояснив демонтаж зображення ордена Леніна законом "Про декомунізації".
Працівники поліції повідомили, що дії активіста є незаконні, і демонтажем повинні займатися відповідні органи. Після поліцейські допитали активістів і відпустили їх.