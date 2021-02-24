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Новости Политика Украины
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"ЕС" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в пр-т Жукова, - Фриз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская солидарность" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила глава Харьковской территориальной организации партии депутат Ирина Фриз.

"Сегодня в стенах Харьковского горсовета произошла незаконная акция. В очередной раз, несмотря на просьбу фракции "Европейская солидарность - Харьков" снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко на Маршала Жукова, он был не только отвергнут, но и одобрен представителями фракций Блока Кернеса - Успешный Харьков, ОПЗЖ, Партии Шария и "слуг". 57 депутатов горсовета поддержали нарушение действующего закона", - заявила Ирина Фриз.

""Европейская солидарность" подает административный иск о признании незаконным и отмене решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова", - сказала Ирина Фриз.

Как известно, депутаты фракции заблокировали трибуну с требованием снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Олег Абрамичев.

"Позиция нашей партии категорична, потому что вопрос декоммунизации - это не формальная процедура, это публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии вернуть на проспект имя кровавого маршала в третий раз полностью незаконны, поскольку согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь лица, занимавшего руководящие должности в высших органах власти и управлении тогдашней сталинской республики", - подчеркнул Абрамичев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.
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Топ комментарии
+9
Час в тій міськраді проводити АТО😠 Досить з судами бавитися. ІМХО.
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24.02.2021 14:49
+9
Жуков, типичный кацап, а это значит украинофоб, садист, самодур, лишённый каких-либо положительных качеств. Те, кто его продвигают, знают хоть азы истории? Или они историю знают по советским и российским фильмам? Скорее всего они просто ватники и продвигают ,, русский мир", частью которого жуков и является.
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24.02.2021 15:22
+8
Давно стыдно за Харьков.
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24.02.2021 14:54
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Да какие это сторонники? Наёмные работники,не более. Как говорится-"мужчина на час".
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24.02.2021 15:04 Ответить
Час в тій міськраді проводити АТО😠 Досить з судами бавитися. ІМХО.
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24.02.2021 14:49 Ответить
Фріз, слід добиватися дострокового припинення повноважень харківської міськради згідно ст. 46 Закону про місцеве самоврядування - за систематичне і цілеспрямоване порушення законів України, та невиконання рішень судів...
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24.02.2021 17:38 Ответить
Інакше отримаємо черговий сепаратистський ковалок - ХНР...
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24.02.2021 17:50 Ответить
тут всё пучком. Как иначе ты сможешь на своей шкуре прочувствовать последствия своего выбора? Кричал же, что "если что-та пайдёт не так, мы его сметём"? Не сметаете - значит всё так.
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24.02.2021 14:56 Ответить
в ніякому разі, зебіли мають відчути наслідки свого вибору.
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24.02.2021 15:01 Ответить
В Харькове настолько упоротые что улицу именем кернеса могут переименовать. Или стадион "гэпа-ареной" назвать.
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24.02.2021 14:52 Ответить
Давно стыдно за Харьков.
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24.02.2021 14:54 Ответить
О,мразь репоедная опять нарисовалась. Надолго ли? Навечно забанить эту гниду смотрю нереально. С разных акков не ленится срать.)
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24.02.2021 15:07 Ответить
Цікаво-хто мобілізовував українців при звільненні територй і кидав їх без зброї десятками тисяч під німецькі кулі-не Жуков? Учи історію вата!
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24.02.2021 15:12 Ответить
З жалем маю констатувати,що Харків остаточно перетворився на вонючу ригівсько-кацапську підстилку. А колись же було нормальне місто...
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24.02.2021 15:05 Ответить
так Верховный суд харькам походу не указ...?
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24.02.2021 15:08 Ответить
Ні. ЗЕро ж як казав- головне,щоб світло і асфальт були,а там "какаяразнітса" 😁 яка назва тієї вулиці.
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24.02.2021 15:11 Ответить
Під час сесії Харківської міської ради Глава ГО "Світанок" Вадим Поздняков зірвав зі стіни зображення ордена Леніна в холі мерії.
Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначено, що він пояснив демонтаж зображення ордена Леніна законом "Про декомунізації".
Працівники поліції повідомили, що дії активіста є незаконні, і демонтажем повинні займатися відповідні органи. Після поліцейські допитали активістів і відпустили їх.
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24.02.2021 15:10 Ответить
Жуков, типичный кацап, а это значит украинофоб, садист, самодур, лишённый каких-либо положительных качеств. Те, кто его продвигают, знают хоть азы истории? Или они историю знают по советским и российским фильмам? Скорее всего они просто ватники и продвигают ,, русский мир", частью которого жуков и является.
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24.02.2021 15:22 Ответить
дивлюсь на це все і думаю,скільки придурків у нас в краЇні і чогось всі у владу пруться!
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24.02.2021 16:47 Ответить
СН не обжалует
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24.02.2021 18:20 Ответить
 
 