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Новости Политика Украины
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граница (4734) Кабмин (13798) Россия (91213) Донбасс (26945)

Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года

Кабинет Министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возвращение контроля над госграницей.
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Топ комментарии
+14
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохтарату !!!))
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24.02.2021 15:07
+14
Коли там Зє закінчить по закону прєзідєнствовать ? В 2024 році? Тоді все вірно, на слідуючий рік може підти мова про кордон.
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24.02.2021 15:07
+13
Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года/ Слишком долго. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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24.02.2021 15:05
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Коли там Зє закінчить по закону прєзідєнствовать ? В 2024 році? Тоді все вірно, на слідуючий рік може підти мова про кордон.
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24.02.2021 15:07 Ответить
они уже получили +40% роста ввп.. и тоже - к 2025 году))
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24.02.2021 19:11 Ответить
Кацапское петушило, ты чего слезло с бутылки?
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24.02.2021 15:03 Ответить
Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года/ Слишком долго. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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24.02.2021 15:05 Ответить
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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24.02.2021 15:15 Ответить
Зелені вже і Пвакова присадили на веселі піґулки? 😲 Вже нема нікого, хто б міг відкрити Зєлжнскому секрет, що вийти на кордон зуацапами неможливо, відволячи війська у протилежний від кордону бік.
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24.02.2021 15:05 Ответить
Нап...ть можно чего угодно. Все равно к тому времени шмыги там не будет - отвечать за этот п...ж будет кто-то другой. Более вероятно, что эту порцию божьей росы забудут через месяц-два. Тогда будут новые времена, новые зашквары.
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24.02.2021 15:05 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохтарату !!!))
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24.02.2021 15:07 Ответить
Умейте читать! Ясно же написано: "по инициативе Авакова" "обеспечение готовности". Перевожу на человеческий: Насыпте бабла и побольше, т.к. надо "обеспечить готовность". Понятно что бабло нужно УЖЕ, а 2025 ... когда он там ... А там: "Ну не шмогла я. Не шмогла."
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24.02.2021 15:08 Ответить
Все логічно: до кінця 2020 року встановлюється мир, повертається Донбас і береться під контроль кордон з рф... до кінця 2025. Прийдеться ще раз обирати піаніста на посаду...
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24.02.2021 15:09 Ответить
Это все равно что построим коммунизьм до 2100 года все и с того же репертуара выкидыши совка Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 3061
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24.02.2021 15:15 Ответить
Чем дольше наблюдаю за действиями нашей"власти" тем глубже понимание того что они ******** фантазёры сказочники...
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24.02.2021 15:10 Ответить
Ну-ну... Звіздіти- не мішки тягати...
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24.02.2021 15:11 Ответить
ох вже ці зелені казкарі ! розкажіть , як ви зробите, в 2025 році від вас залишиться лише стійкий сморід ?
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24.02.2021 15:12 Ответить
кабмина намерен ? что т я такого взвода не слышал -кабмин
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24.02.2021 15:21 Ответить
Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 8168
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24.02.2021 15:24 Ответить
Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 3958
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24.02.2021 15:31 Ответить
Кабинет Министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Источник: https://censor.net/ru/n3249823

АБО ПОПУЛІЗМ, АБО ДОМОВЛЕНОСТІ З КАЦАПАМИ Зе ВЛАДИ Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 1970
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24.02.2021 15:29 Ответить
шо там з мегапроектом стіна ?
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24.02.2021 15:29 Ответить
2019 год:
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20

Ну как, все почувствовали экономический "прорыв"? 😂
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24.02.2021 15:30 Ответить
А рузькіє про це знають? Чи ви то так, може не всі доживуть.
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24.02.2021 15:30 Ответить
Шмигаль і решта, в тому числі Аваков ! Ви або прикидаєтесь дурниками, або насправді тупі. Я думаю, що перше. Адже ПРЕКРАСНО розумієте, що путлер не віддасть лугандон Україні. НІКОЛИ.
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24.02.2021 15:32 Ответить
Та за великим рахунком на даному етапі він Україні і не потрібен. Це гирі на ногах. Там вже виросло покоління ,що НЕНАВИДИТЬ Україну
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24.02.2021 15:35 Ответить
У Харкові проспекту Григоренка повернули назву маршала Жукова ,осталось убрать УПЦ и Мову, а контрактников приучат к Жукову Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 2970 Я одного не пойму почему Президент до этого времени не назначил ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА в Харькове и в других городах где на второе место повылазили представители ОПЗЖ
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24.02.2021 15:38 Ответить
Знову заглянув в заднє око зелений презерватив ****** і десь там побачив світло
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24.02.2021 15:42 Ответить
Этого кабмина уже не будет до 2025 года,обещание неполноценных на психическое здоровье,явно)))) аж улыбнуло!!!
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24.02.2021 15:54 Ответить
Шизофренічна маячня !!!))))
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24.02.2021 16:02 Ответить
Хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах
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24.02.2021 16:01 Ответить
ковидоопущенный кабмин, когда твой "план" закончится и на "электричке" в последнюю дорогу помчишь?
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24.02.2021 16:16 Ответить
Ну, так можна обіцяти, до 2025 не буде при владі ні Зеленського, ні Авакова.
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24.02.2021 16:33 Ответить
Теж підсіли на Айкос?
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24.02.2021 16:39 Ответить
Плануйте- це добре, хоч ділом займатися будите.
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24.02.2021 16:52 Ответить
Щоб контролювати кордон,треба мати ******* зброю для знищення балалаєчного ворога.А без зброї це лише незбутні мрії.
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24.02.2021 17:11 Ответить
війна може закінчитись коли богдани , вільхи , нептуни та тисяча багатофункціональних дронів , спроможна армія будуть в Україні ... тоді достатьно кількох пострілів у бік ворога та ультіматим ... і можна заходити на кордони 1918 року !!! а як що влада-зрада , то не буде в Україні такої сили , не буде і поверення території ( про населення не кажу , бо воно завжди було гніле проросійське - невелика втрата ) і все це тільки бла-бла -бла для довірливих ідіотів : " чекайте панове !!! "
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24.02.2021 17:39 Ответить
"Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.
Сабакаф зібрався граніцу ахранять но за деньгі. Скажіть сабакову що как только асвабадім так сразу деньгі дадім - ахранять будешь.
Коли вже цього ОПГшника приберуть на х, тошнить вже від нього.
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24.02.2021 17:51 Ответить
Та де ви побачили кабмін. Це ж квартал 95
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24.02.2021 18:02 Ответить
Клоуны до 2025 года вы точно не дотяните, так что можете обещать все что угодно, все уже сыты вашей бредятиной, больше не влазит.
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24.02.2021 18:11 Ответить
А я уже 20 лет, с тем же успехом, планирую поиметь Анджелину Джоли, но почему-то сроки всё переносятся...
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24.02.2021 18:22 Ответить
Візьмуть ту гранітсу в оренду, чи контролюватимуть з космосу? Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 5114
А шо вони там насчьот Кримняша планують?
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24.02.2021 18:31 Ответить
Отводя войска во время войны границы не восстанавливают.
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24.02.2021 20:23 Ответить
значит МО нам уже не нужно?
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24.02.2021 20:34 Ответить
Ну блин веселые пацаны все таки . Делать прогнозы на то время когда их не будет у власти это единственное , что им остается .Остап Бендер с Нью Васюками просто рядом не стоит с этими гигантами мысли , ну или нарко глюков, тут возможны варианты.
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24.02.2021 20:35 Ответить
Да були в нас такі галетеї, які парад в сімферополі вже проводили.... Локшина для лохтората. Приймайте чергову порцію.
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24.02.2021 21:11 Ответить
Какой контроль может быть при зелёном человечке, да об этом даже и речи не должно быть, вы что - прикалываетесь???
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24.02.2021 22:02 Ответить
а куда приматов с рашистскими аусвайсами?
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25.02.2021 00:04 Ответить
Це ж було вже! Десь у 2016...
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25.02.2021 00:38 Ответить
ТАК ПОРА НАЧИНАТЬ !!!
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25.02.2021 08:37 Ответить
Бред сумашедшей зекоманды
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25.02.2021 08:45 Ответить
 
 