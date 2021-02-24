Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.
"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.
При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возвращение контроля над госграницей.
Пожалуйста, подождите...
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Источник: https://censor.net/ru/n3249823
АБО ПОПУЛІЗМ, АБО ДОМОВЛЕНОСТІ З КАЦАПАМИ Зе ВЛАДИ
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20
Ну как, все почувствовали экономический "прорыв"? 😂
Сабакаф зібрався граніцу ахранять но за деньгі. Скажіть сабакову що как только асвабадім так сразу деньгі дадім - ахранять будешь.
Коли вже цього ОПГшника приберуть на х, тошнить вже від нього.
А шо вони там насчьот Кримняша планують?