Кабмин позволил жителям оккупированных территорий регистрировать детей онлайн через услугу "еМалятко"
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Кабинет Министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге еМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.
Соответствующее решение принято на заседании правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.
"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.
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а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.
там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают