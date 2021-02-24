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Кабмин позволил жителям оккупированных территорий регистрировать детей онлайн через услугу "еМалятко"

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Кабмин позволил жителям оккупированных территорий регистрировать детей онлайн через услугу

Кабинет Министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге еМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.

Соответствующее решение принято на заседании правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.

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"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+7
вот этих малят тоже можно у нас регистрировать ?
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 6530
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24.02.2021 15:06
+5
россиянский паспорт для получения выплат в роиссе,

а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.

там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают
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24.02.2021 15:14
+3
жду послугу "*******"
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24.02.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Тобто реєструвати в Україні появу ще однієї личинки колрадської потвори !!!))))
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24.02.2021 15:04 Ответить
Ух. Это ты о новорождённых гражданах Украины так? Или ты думаешь, что любители россии с роспаспортом будут детей регистрировать в Украине?
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24.02.2021 15:08 Ответить
россиянский паспорт для получения выплат в роиссе,

а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.

там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают
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24.02.2021 15:14 Ответить
По 4.
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24.02.2021 15:52 Ответить
Украинскую, кацапскую, лугандонскую и какая 4-я ?
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24.02.2021 16:22 Ответить
В лучшем случае 2 но не у всех есть возможность получать Украинскую .
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24.02.2021 17:40 Ответить
а у каких именно категорий нет возможности получать украинскую ?
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24.02.2021 18:03 Ответить
У кого здоровья не хватает ездить или кто то доработал,как оформить?Никак.
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24.02.2021 19:00 Ответить
ну это всего лишь незначительные неудобства, вызванные жаждой шаровой российской телевизорной жизни
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24.02.2021 19:09 Ответить
Все знают,как живут в России, нужно много работать, что бы прожить более менее.
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24.02.2021 19:37 Ответить
І по-батькові можна міняти і в е-послузі...щось понесло цей кабмін 😁,ні?
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24.02.2021 15:05 Ответить
вот этих малят тоже можно у нас регистрировать ?
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 6530
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24.02.2021 15:06 Ответить
Бажано і як більше , щоб було кому Україною колотити і роздмухувати антіукраїнську ворожнечу !!!)))
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24.02.2021 15:18 Ответить
А их родители уже давно подсуетились и получают здесь все выплаты на ребенка. РоSSия платит совсем мало и то только при отсутствии украинского паспорта. Правда, не знаю, как они прослеживают это самое отсутствие. Контролируют банк, КПВВ?
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24.02.2021 15:47 Ответить
Стерилизовать .
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24.02.2021 16:30 Ответить
а чего же этот свободный Дамбас простаивает в очередях на КПП что бы за пенсией и продуктами к фашистам съездить ? Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 1773
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24.02.2021 15:10 Ответить
жду послугу "*******"
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24.02.2021 15:06 Ответить
и "Ёмать" Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 3672
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24.02.2021 15:11 Ответить
А запитати у Коломойського можна через послугу "*****"
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24.02.2021 15:37 Ответить
гениально! ласкаво просимо в *****!
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24.02.2021 15:40 Ответить
а как удостовериться, что тот ребенок действительно родился?
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24.02.2021 15:13 Ответить
родители предъявят фото с доказательством Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 249
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 7607
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24.02.2021 15:16 Ответить
гражданином Непала становится ребёнок, зачатый не пальцем и не палкой
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24.02.2021 15:22 Ответить
Логічно,без жартів. Але ж ви знаєте наш кабмін,там логіка-нонсенс 😊
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24.02.2021 15:17 Ответить
в нашем клубе джентльменам верят на слово

Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 4987
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24.02.2021 15:21 Ответить
Ну шо, буряти, відкрився портал.
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24.02.2021 15:28 Ответить
Всё правильно ,только потом в 16 лет они получают ещё один паспорт , рашисткий .
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24.02.2021 16:29 Ответить
 
 