Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком. ФОТО
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Активист Сергей Стерненко, которого суд вчера осудил на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Стерненко.
"Сегодня адвокат посетил Сергея в одесском СИЗО. Он в порядке, насколько это возможно в данных условиях. Передает всем привет и просит бороться до конца!" - говорится в подписи к публикации.
К сообщению прикреплено письмо Стерненко, которое он передал через адвоката.
"Этот не правовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и засудить меня на основании одних лишь слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот произвол так не оставите", - говорится в письме.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
Пожалуйста, подождите...
він з компанію викрав людину і стріляв, катував, чи не катував, стріляв чи не стріляв, гроші забирав чи не забирав ?
ця людина мала відношення до розповсюдженню наркотичних речовин ?
це хлопчина підсудний чи не підсудний за злочини, які йому пред'явила держава Україна ?
хтось є розумний та розуміється в цій справі, щож на справді твориться ?
стурбованих, збочинців, наркозалежних, лгбт, жадібного до грошей волоцюгу бутусова та його друзів, с1-с365, кацапур, особисто Х-ло, сивого гетьмана та його особистих друзів прошу не турбуватись відповіддю.
коломойский сидит за вывод миллиардов?
медведчук за помощь террористам сидит?
все сепары мели листья на блок постах, кто сидит?
беркут сидит?
титушки убивающие народ сидят?
кто из топ коррупционеров сидит? фамилии?
штепа сидит?
но почему наказали его, а не наказывают сепаров.
я тоже так предполагаю, пока интуитивно.
но это вообще-то не правильный аргумент.
"закон один для всех" означает то, что все должны отвечать за преступления, а не то, что не должны отвечать одни, если не отвечают другие
ща меня конечно захейтят, но я не за сепаров, а против преступников. Или хотя бы за хорошую работу адвокатов.
чтобы потом не бросать нацгвардейцев на патриотов, которые тебя же привели к власти
И что ты сделал хорошего, что взялся его судить и учить как нужно правильно кому делать хорошо, а кому плохо?
Засуджую всю цю антинеукраїнську шоблу при владі і в правоохоронній системі!
Листочки из брендированного блокнота.
не понимаю, если там действительно нет доказательной базы, то чем занимались адвокаты
надо будет почитать приговор, когда появится в реестре
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.