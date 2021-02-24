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Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком. ФОТО

Активист Сергей Стерненко, которого суд вчера осудил на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Стерненко.

"Сегодня адвокат посетил Сергея в одесском СИЗО. Он в порядке, насколько это возможно в данных условиях. Передает всем привет и просит бороться до конца!" - говорится в подписи к публикации.

К сообщению прикреплено письмо Стерненко, которое он передал через адвоката.

"Этот не правовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и засудить меня на основании одних лишь слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот произвол так не оставите", - говорится в письме.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Также читайте: Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента: "Ходить на протесты, работая на Банковой, довольно странно"

Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком 01
Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+99
Щиро сподіваюся, що коли Зє дадуть 7 років і 3 місяці, все буде в правовому полі.
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24.02.2021 15:11
+66
После этого ******* от кацапского говна уже никогда не отмоется. Даже посадкой своего соседа - мертведчука
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24.02.2021 15:12
+52
Ну то что казанский написал - это цветочки. Этот судья известен тем, что посадил одного донецкого журналиста, который еще лет 15 назад написал книгу о донецкой мафии. боре колесникову так не понравилось, что его назвали бандитом, что журналисту дали 7 лет с конфискацией. Карл, 7 лет за книгу! Этого судью уже давно пора отправить к членину и сралину экспрессом.
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24.02.2021 15:20
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Страница 5 из 5
не розумію, цей хлопчина зарізав чи не зарізав людину ?
він з компанію викрав людину і стріляв, катував, чи не катував, стріляв чи не стріляв, гроші забирав чи не забирав ?
ця людина мала відношення до розповсюдженню наркотичних речовин ?
це хлопчина підсудний чи не підсудний за злочини, які йому пред'явила держава Україна ?

хтось є розумний та розуміється в цій справі, щож на справді твориться ?

стурбованих, збочинців, наркозалежних, лгбт, жадібного до грошей волоцюгу бутусова та його друзів, с1-с365, кацапур, особисто Х-ло, сивого гетьмана та його особистих друзів прошу не турбуватись відповіддю.
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24.02.2021 20:07 Ответить
Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком - Цензор.НЕТ 9534
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24.02.2021 22:13 Ответить
Такого козака гайдамаку в президенти України, це ******** Гавел, Валенса....Молода генереція краще совкових підсадних качок ,типу аля кегебістьських сук чорновола та горинів яких потім московська братва утилізували за сроком профнепридатості...
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24.02.2021 21:43 Ответить
Денис Кораблев d8812f9b

коломойский сидит за вывод миллиардов?
медведчук за помощь террористам сидит?
все сепары мели листья на блок постах, кто сидит?
беркут сидит?
титушки убивающие народ сидят?
кто из топ коррупционеров сидит? фамилии?
штепа сидит?
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24.02.2021 22:22 Ответить
Зе-мрази вообще уже совесть и все людское потеряли!
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24.02.2021 22:28 Ответить
Свободу Стерненко!!! Позор судьям!!!
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24.02.2021 23:03 Ответить
Красиво подставили Зеленского Портнов и Ведмедчук...
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25.02.2021 03:23 Ответить
Стерненко еще тот парень, играющий в политику, но то что возле его дома пытались устроить "бытовуху", как с Балохом и многими другими, которых убивали в том числе и военных это факт, а после смены власти закзчики пошли другим способом, через власть. В итоге протестующих на Майдане можно было выкрадывать, пытать, убивать, отрезать головы и ни одного не посадили, а тут если и выкрали,организатора свозившего титушек на майдан,что конечно не есть самооборона в тот момен, состоящего в садистской-проросийской партии "Родина", прилюдно калечили проукраинских людей и призывали к разделу территориальной целостности государства Украины то получи 7 лет.
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25.02.2021 03:47 Ответить
другими словами, вы предполагаете, что похищение было.
но почему наказали его, а не наказывают сепаров.
я тоже так предполагаю, пока интуитивно.
но это вообще-то не правильный аргумент.
"закон один для всех" означает то, что все должны отвечать за преступления, а не то, что не должны отвечать одни, если не отвечают другие
ща меня конечно захейтят, но я не за сепаров, а против преступников. Или хотя бы за хорошую работу адвокатов.
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25.02.2021 15:35 Ответить
Я не знаю было ли похищение, но учитывая, что майдановцы со слов Портного сами в себя стреляли, то даже если и было то засомневаешься, я бы ,конечно на месте властей,что бы не расшатывать лодку как минимум приструнил этого организатора титушек,что бы не мораться о дерьмо,провели беседу в органах, показали доказательств,но велать хотели, как лучьше а получилось, как всегда, а может и не хотели-обосрались.
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25.02.2021 15:54 Ответить
верно, точечно реагировать надо обязательно.
чтобы потом не бросать нацгвардейцев на патриотов, которые тебя же привели к власти
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25.02.2021 16:02 Ответить
Ліза Богуцька вважає, що Вовку підставили вороги, бужанське вважає , що Стерненко отримав па дєлам сваім... А тупе Буратіно так повірило у спасіння свого рейтингу , що хоча б зараз , коли є час, щоб не вчити тексти про ********* палочки, передивилося, перечитало, , перслухало передісторію появи того тексту про ********* палички а саме - А ЯК УКРАЇНА ДОКОТИЛАСЯ ДО МАЙДАНУ З РЕВОЛЮЦІЄЮ ГІДНОСТІ? Юля , Луценко були трибунами супротиву , а Стерненко зараз - це бомба супротиву.
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25.02.2021 04:12 Ответить
очень плохо, что Стерненко стал заложником судебной системы Украины, но... Стерненко же станет еще и символом освобождения Украины от кацапоидов, мудаков, *********** расию, избавления от прогнившей судебной системы... главное, чотбы ни одна падла не избежала наказания...
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25.02.2021 07:50 Ответить
ты мондобель половой,ты либо жопой рожден,либо тебя мокрыми трусами по голове били.Если тебя,мразь,будут резать три кацапоида,ты будешь смотреть??? или не так,если к тебе подойдут три добробатовца и начнут тебя резать ,что ты тварь московская будешь делать. С кацапоидами в твою сторону я погорячился--ты сам кацапоид,хотя вы настолько мутировали что своих не только режете,но и едите.
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25.02.2021 08:43 Ответить
Его посадили не за то что он кого-то резал!!! Здесь он прав! Его посадили за воровство ЧЕЛОВЕКА!!! А вообще в Одессе он так всех достал, что пусть посидит урод! Он активист??? Что конкретно сделал хорошего!!!??? Н И Ч Е Г О!!!
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25.02.2021 08:48 Ответить
Так, у нього і у нас великі недоработки, раз такі гниди як ти подають свій собачий голос
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25.02.2021 09:39 Ответить
Кого и за что он доставал?
И что ты сделал хорошего, что взялся его судить и учить как нужно правильно кому делать хорошо, а кому плохо?
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25.02.2021 10:53 Ответить
Чмо , де докази ?
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25.02.2021 11:28 Ответить
Серега,борьба шаша,не против плоти и крови,а против духов злобы поднебесных.Враг очень подлый,хитрый,и коварный.Нельзя расслабляться ни на секунду до полной победы.Переубедить их не возможно,это всеравно что убедить сатану покаяться,их можно только уничтожить,потому что ,если враг не здается,его уничтожают.Желаю тебе терпения,надежды и мужества!!! Добро победит,мы победим,победа будет за нами!Слава Украине!!!
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25.02.2021 08:34 Ответить
Стерненко будет оправдан, а эти твари Аваковско-Медведчуковские свое еще получат!
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25.02.2021 09:17 Ответить
Підтримую Стерненко!
Засуджую всю цю антинеукраїнську шоблу при владі і в правоохоронній системі!
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25.02.2021 09:42 Ответить
вот, заметна реальная работа юрфирмы "Миллер" по этому делу...
Листочки из брендированного блокнота.
не понимаю, если там действительно нет доказательной базы, то чем занимались адвокаты
надо будет почитать приговор, когда появится в реестре
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25.02.2021 15:27 Ответить
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:47 Ответить
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