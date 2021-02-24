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Медведчук (1754) СБУ (18666) нефтепровод (101) арест имущества (287)

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 февраля 2021 г.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник

Напомним, ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗахідТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Эту же информацию подтвердили и в НАБУ. 

"Соответствующее имущество (нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". - Ред.) передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ривненской, Львовской, Закарпатской областей. До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта", - пояснили в НАБУ.

Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Впоследствии, в 2015 году, Хозяйственный суд Ривненской области эти решения отменил якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же Хозяйственный суд Ривненской области принял решение, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрДІАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" за ООО "Прикарпатзахідтранс", которое является дочерним предприятием АК "Транснафтопродукт".

В 2020 году на базе расследуемого детективами дела создана совместная с СБУ следственная группа. В рамках расследования 11 февраля 2021 НАБУ, САП совместно с ГСУ СБУ под процессуальным руководством ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрДІАП" в злоупотреблении ею служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде. Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Начиная с 2017 года детективам НАБУ удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возвращения его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 01
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 02
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 03
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 04
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 05

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 06
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 07
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 08
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 09
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 10
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 11
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 12
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление 13
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Топ комментарии
+15
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
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24.02.2021 15:33
+13
А на счета мертвечука наложен арест?
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24.02.2021 15:19
+10
мертветчук на свободе, ему никто не выдвинул подозрение, и будет оспаривать в волчьих судах арест имущества. Достанется ли "труба" государству?
А мы будем платить за спектакли с санкциями.

"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
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24.02.2021 15:24
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А на счета мертвечука наложен арест?
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24.02.2021 15:19 Ответить
судячи з попередніх рагульних санкцій на майно мєртвєтчука, вангую, що ця частина газогону - крайня гілка, яка майже ні за що не відповідає і не впливає і зроблено це все заради піару
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24.02.2021 16:16 Ответить
транзит в европу не перекриють,бо дорого коштуватиме кацапам
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24.02.2021 15:26 Ответить
Нефть идет через Беларусь, а газ через Украину. Белорусы на этом очень хорошо зарабатывают, а украинцы просто сидят на трубе.
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24.02.2021 15:30 Ответить
включи перекладач гугл,щоб зрозуміти мій комент
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24.02.2021 15:49 Ответить
Ги...Ги...и игарьвалерич поднимет отпускную стоимость литра соляры еще на 2-3 гривасов...
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24.02.2021 15:27 Ответить
ничего они не перекроют....деньги важнее
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24.02.2021 16:30 Ответить
мертветчук на свободе, ему никто не выдвинул подозрение, и будет оспаривать в волчьих судах арест имущества. Достанется ли "труба" государству?
А мы будем платить за спектакли с санкциями.

"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
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24.02.2021 15:24 Ответить
ахахаха фото окружающей среды ни у кого не вызвало сомнений раз Цензор петачатает так оно и есть ,и тот факт что на улице -7 мороза ..всеравно
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24.02.2021 15:28 Ответить
Нормальні фотки нормальної єврозими. На Заході України зараз до +7 градусів
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24.02.2021 16:40 Ответить
Зйомки на 2 локаціях, одна схід інша захід
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24.02.2021 17:29 Ответить
Кстати, эту самую трубу хотел в 2017 году заблокировать Семенченко. Но тогда "сывочолый гетьман" эту идею не одобрил и блокада не удалась.

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 3662
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24.02.2021 15:28 Ответить
Вот видео за 2017 год:

https://www.facebook.com/100000743507327/videos/1720548801313220/
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24.02.2021 15:29 Ответить
А вот расшифровка:

Давайте вкратце о том, что здесь происходит. Здесь осуществляется автоналив в железнодорожные и автомобильные цистерны российского дизельного топлива. Что это за объект? Это «Прикарпатзападтранс - станция в Новоград-Волынском. Что такое «Прикарпатзападтранс»? Это труба, по которой из России через Беларусь и Украину в Венгрию идёт топливо. Эта труба была построена в пятидесятых-семидесятых годах 20 века. Что с ней случилось дальше? После распада Советского Союза эта труба должна была перейти в собственность Украины. Однако с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Труба приносила прибыль России и использовалась для контрабанды различными дельцами из нашего правительства. Дельцами, которые за возможность воровать российское топливо продавали наши национальные интересы. Что было дальше? А дальше в 2005 году после Помаранчевой Революции начался суд. Государство в лице Фонда госимущества и генпрокуратуры подало в суд на Россию и потребовало передать трубу в собственность Украины. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли. Украина же не получала ничего. Отсюда шло контрабандное топливо, с этого кормились сбушники, прокуроры и чиновники. Всем было хорошо, а Украине плохо. Что произошло потом? В 2014 году сдали Крым, Россия напала на Украину. После этого СБУ отрапортовала, что государство вернуло собственность над трубой. Было заседание ровенского суда, после которого трубу вернули в собственность Украины. Потом это решение подтвердили суды высшей инстанции. А что было дальше? А дальше ровенский судья принимает решение рассмотреть дело повторно и отменяет все предыдущие решения. Мотивировал он это тем, что вскрылись новые обстоятельства. Тогда Россия в лице Роснефти заявила, что это другая труба. И чтобы доказать, что новая труба была построена (как вы понимаете, это нереально), назначили экспертизу. Экспертиза проходила полтора года в непрофильном экспертном учреждении и никакого ответа не дала. Потом была еще одна экспертиза в непрофильном учреждении, которая длилась ещё полгода. Пытаясь создать имитацию деятельности, Генпрокуратура и Фонд госимущества тогда заявили: «Давайте проведем эти экспертизы в госучреждении». Но смелый ровенский судья послал государство подальше (судью назначал Пшонка и такие же беглецы из России) и ничего не сделал. В 2016 году было принято решение, что труба всё-таки российская. Роснефть быстренько продала ее западноевропейским прокладкам, принадлежащим окружению Медведчука. Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко, его генпрокуратуроа, МВД и СБУ судью не разоблачили и ничего не сделали. В конце 2016 года труба начала качать. А что случилось с тем топливом, которое в ней было? Это десятки тысяч тонн топлива марки Евро-2. Его должны были слить в землю. Однако вместо этого российское топливо было продано Министерству обороны Украины на сумму порядка 170 млн гривен. Читайте расследование «Наші гроші» о «Прикарпатзападтранс». В результате наши машины, которые не были приспособлены для этого, должны были ездить на старом российском топливе. А генералы получили возможность построить себе новые виллы. А что было дальше? А дальше продолжилась прокачка нефтепродуктов на Венгрию, а Украина с этого ничего не получала. А что было ещё дальше? А ещё дальше начались контрабандные поставки (без растаможки) топлива на территорию Украины. 170 млн долларов - столько заработал за год Медведчук на этой схеме. Благодаря ей он финансирует пророссийские организации и пропаганду. Порошенко и его чиновники находятся в доле. И всем хорошо.
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24.02.2021 15:29 Ответить
100%
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24.02.2021 15:36 Ответить
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".

А не хочеш спитати з Кравчука, Кучми, Януковича?
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24.02.2021 16:03 Ответить
Ты серьезно? О чем можно спросить совково-коррупционных тварей?
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24.02.2021 16:51 Ответить
Питання адресувалось до Randall Flag da70119e, який вище написав: "Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко...".
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24.02.2021 19:32 Ответить
У меня нет вопросов к Randall Flag da70119e. У меня вопрос к тебе: Ты проводишь знак равенства между Порошенко и Кравчуком, Кучмой, Януковичем?
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25.02.2021 09:36 Ответить
Ні, не проводжу. Я нагадую тим хто всіх собак вішає на Порошенка, що до нього були ще інші президенти, за бездіяльність яких Порошенко не несе відповідальність.
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25.02.2021 11:52 Ответить
Безусловно Порошенко не может нести ответственность за бездеятельность предыдущих президентов. Это очевидно. Порошенко предъявляют бездеятельность во время ЕГО президенства. "Собак вешают" именно за это. Разве нет?
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25.02.2021 11:59 Ответить
Процитую ще раз:
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".
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25.02.2021 12:15 Ответить
Не понял к чему эта цитата. Насколько я понял, претензии к Порошенко: Почему он, в СВОЕ президентство, не разобрался с этой трубой.
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25.02.2021 12:22 Ответить
Прочитайте ще й новину, а не тільки коментарі, то зрозумієте.
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25.02.2021 12:34 Ответить
Всегда читаю, и шо? Я что-то пропустил? Порох вернул трубу в госсобственность, а Зеля ее обратно Мертвенчуку отдал?
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25.02.2021 12:42 Ответить
Про всяк випадок, наводиться цитата з монологу Семенченка-Грішина. На початку тексту так і зазначено - "розшифровка" (тобто текстова версія). Всі питання до нього.
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25.02.2021 11:03 Ответить
Питання до того хто цитує "монологи" семенченка-грішина і яку мету він переслідує тими цитатами.
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25.02.2021 11:56 Ответить
Ну, звісно, я хочу особисто Вас завербувати і змусити працювати на московію. Це єдина моя мета.
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25.02.2021 12:15 Ответить
Чому зараз Семен не блокує нічого з того, що постачається з росії?
Гетьман не заважає.
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24.02.2021 15:32 Ответить
Питання риторичне. Я лише розповів про те, що така акція проводилася. І тоді "сивочолий" цьому не заважав.
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24.02.2021 15:34 Ответить
А в мене не риторичне. Конкретне.
Яка бабка ( Беня? ) пошепотіла над Гришим та Зиміним-Соболєвим, що вони перестали волати про мародерів на крові і будувати редути?
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24.02.2021 15:36 Ответить
Ось у них і запитайте. Я за них відповісти не можу. Тому й кажу - питання риторичне.
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24.02.2021 15:40 Ответить
Не можу.
За такі питання, поставлені в коректній формі, Гришин банить в себе на ФБ.
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24.02.2021 15:43 Ответить
Тому сприймайте цю інформацію просто як довідкову. Ніхто тут не обговорює особистість Грішина-Семенченко. Йдеться про нафтопровід і єдину спробу його заблокувати.
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24.02.2021 15:46 Ответить
Виглядає дуже непослідовно. При "поганому" ПП Гришин робив спроби блокувати "трубу", а при кращому Зе сидів рівно майже 2 роки і жодної спроби.
І якщо він поводить себе по-свинськи, не бажаючи коректно обговорювати його, колишнього нардепа, поведінку, то її будуть обговорювати позаочі.
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24.02.2021 15:51 Ответить
Я не має наміру вступати з Вами в дискусію (причини зазначені вище). Інформація подана "як є". Кожний робить з цього власні висновки.
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24.02.2021 15:59 Ответить
Ок.
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24.02.2021 16:02 Ответить
"Цены на дизельное топливо" - так тот шепот называется.
Пусть борцуны на правду вспомнят, сколько стоило то топливо в 2014 - 2015 году, когда соседи под предлогом "украинских карателей на Донбассе" перестали по той трубе солярку поставлять.
Пусть Егорка Соболев и Семенченко из своего кармана компенсируют (хотя этих агентов уже списали хозяева, как мне кажется).
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25.02.2021 05:33 Ответить
Це той самий кацапський агент Семенченко? Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 4260
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24.02.2021 15:35 Ответить
Навіть якщо й агент. Нафтопровід функціонував весь цей час? Функціонував. Хтось його намагався закрити? Ні. А далі можете постити картинки...
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24.02.2021 15:39 Ответить
Саме при "сывочолому гетьмані" "Начиная с 2017 года детективам НАБУ удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возвращения его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины. https://censor.net/ru/n3249830".
Бубочка як завжди видає за своє те, більша частина якого була зроблена Порошенком.
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24.02.2021 15:56 Ответить
Усім незадоволеним "сивочолим," порада: не скуліть, подумайте про Антоненко, Дугарь, Кузьменко, Стерненко... . Це по-перше, а подруге, назвіть Українського політика, патріота, здатного очолити зараз цю державу.
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24.02.2021 18:56 Ответить
Потому что ты плотно сидишь на бутылке.
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24.02.2021 15:40 Ответить
Что ты там мычишь от создавшегося вакуума?
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24.02.2021 15:47 Ответить
Твоя жопа уже взорвалась, мокшлядь козломордая.
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24.02.2021 15:51 Ответить
Ну і що ти смієшся? Раденький що дурненький?

Газогін перебуває у державній власності України. Не може держава сама в себе арештувати. А качає в ЄС той газ, який Європа купила в паРаші.
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24.02.2021 16:11 Ответить
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 48
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24.02.2021 15:31 Ответить
Чего он ноет здесь? Пусть ***** предъявляет. Или там сильно не погавкаешь?
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24.02.2021 15:39 Ответить
Входит в 100 богатейших людей Украины. Вместе с партнерами зарабатывает больше всех собственников недвижимости в Киеве(по версии журнала Forbes).

Это при том что он гражданин Израиля и России. Ахаха.
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24.02.2021 15:50 Ответить
Вот-вот. Очередное беняобразное возмущено.
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24.02.2021 15:52 Ответить
Против Спортмастера владельцы которой граждане Мальты вводят санкции, а против гражданина РФ владеющего торговыми центрами в Киеве нет. Какой логикой вообще користуется маленький диктатор?
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24.02.2021 15:58 Ответить
читал - плакал крокодильими слезами!жалость та кака!Следующа сказка про пиввареника и старушек.
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24.02.2021 15:41 Ответить
А чего ему плакать. Беззубая украинская власть все равно не может закрыть эти магазины.)
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24.02.2021 15:48 Ответить
До одного места такие санкции. Введены они против Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая находится в Сингапуре. В Украине же работает ее дочка - "Топ Спортмастер Украина". Поэтому санкции касаются только материнской компании. Сеть магазинов "Спортмастер" может и дальше законно работать в Украине. Единственное ограничение - доходы, полученные от реализации товаров на украинском рынке, нельзя будет вывести за границу.

Владеет, кстати, украинской дочкой Николай Фратушняк. Вот он:

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 2679
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24.02.2021 15:43 Ответить
Ваша версия какая-то совершенно бессмысленная. Пытаетесь оправдать украинскую импотентную власть которая даже не может заставить выполнять собственные санкции.
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24.02.2021 15:53 Ответить
Это не моя, как Вы изволили выразиться "версия", а реальное положение дел. А Вам я советую не прятаться за вьетнамским айпишником и показать свое истинное лицо из-за поребрика.
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24.02.2021 15:57 Ответить
Мета санкцій не пограбувати фартушняка, а вичавити його з АРК можливим посиленням обмежень та збитків. Я колись хотів придбати капу в тому спортмайстері, то був шокований суто москальським підходом до торгівлі: жахлива якість за захмарною ціною. Але розцяцьковане усе та розмальоване як церква перед різдвом. Усім відомо що москалі ******* жерти лайно золотими ложками.
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24.02.2021 17:11 Ответить
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
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24.02.2021 15:33 Ответить
А шо, были сомнения? Кто-то поверил, что клоун очнулся и вспомнил про государственные интересы Украины? Был клоуном-коропоративщиком, а стал президентом? Ха! Так не бывает.
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24.02.2021 16:54 Ответить
Зеля все одно лайно.
Яка різниця з якими сепарами воно з'єдналось - чи з бенею чи з медвечуком.
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24.02.2021 15:34 Ответить
Но рейтинг Порошенко все равно падает, а Зеленского растет.
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24.02.2021 15:40 Ответить
Куди він росте ?
Не смішіть.
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24.02.2021 15:53 Ответить
Якщо мертвечук фінансував тероризм, то чому проти його не порушена кримінальна справа?
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24.02.2021 15:35 Ответить
Интересно узнать кто поставил подписи под документами которые позволили Медведчуку получить эту трубу в собственность?
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24.02.2021 15:41 Ответить
теперь нефть потечёт к бене
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24.02.2021 15:43 Ответить
Это мертвечуковское или новоявленной зажопницы марченко? Просто интересно,он ещё Букингемский дворец на неё не переписал?)
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24.02.2021 15:43 Ответить
почему сеть АЗС Glusco до сих пор работает которая принадлежит медведчуку - марченко?
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24.02.2021 15:52 Ответить
Цю новину-до економічних,до пана Головньова.
для тих,хто цікавиться переділом ринку нафтопродуктів.
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24.02.2021 15:52 Ответить
Ну, что? как вам "шоу"? повелись?
А теперь внимательно следите за движениями рук зеленского - у кого в собственности и управлении окажутся "изьятые" активы??? )) Скажите, как его зовут??? ))
Т.е. весь этот разводняк с санкциями затевался чтобы, что...?! чтобы партнер бени потерял имущество в общем с беней бизнесе, чтобы по итогу бизнес достался одному...
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24.02.2021 16:34 Ответить
Підгоріло у мертвечука, а у Бєні бензин здорожчав на 2 грн. Він напевно співчуває? ))
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24.02.2021 17:03 Ответить
Антикоррупционных активистов не интересует, что делало государство Украина с 1991 года по 2005 с "ПрикарпатЗахідтранс"? НАБУ прицепилось к эксперту и не видит коррупции в деятельности других "деятелей", или команды не было? Как задолбало это лицемерие. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_650#Text
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24.02.2021 20:08 Ответить
С 19 по 23 февраля с базы вывозились нефрепродукты автомобильными колонами и никому не было никакого дела дела. Кинулись, когда "закрома" стали пустыми.
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24.02.2021 21:40 Ответить
Маленький маневр патріотам гельйотина...
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24.02.2021 22:06 Ответить
Автор расписал на полкилометра но не назвал ни одной фамилии кто владелец фирмы и кого он представляет.
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24.02.2021 22:43 Ответить
P.S.Досить цікава стаття.https://nashigroshi.org/2021/02/15/kozak-z-medvedchukom-trymaiut-mil-****-v-banku-oliharkha-lukashenka-na-iakoho-oformyly-i-dyzel-provid-z-rosii-v-ukrainu/
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24.02.2021 22:49 Ответить
Дык скидавайте стоимость солярки епта!
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25.02.2021 08:35 Ответить
 
 