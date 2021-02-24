Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж
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Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 февраля 2021 г.
Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.
Напомним, ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗахідТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.
Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Эту же информацию подтвердили и в НАБУ.
"Соответствующее имущество (нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". - Ред.) передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ривненской, Львовской, Закарпатской областей. До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта", - пояснили в НАБУ.
Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.
Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.
Впоследствии, в 2015 году, Хозяйственный суд Ривненской области эти решения отменил якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же Хозяйственный суд Ривненской области принял решение, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрДІАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" за ООО "Прикарпатзахідтранс", которое является дочерним предприятием АК "Транснафтопродукт".
В 2020 году на базе расследуемого детективами дела создана совместная с СБУ следственная группа. В рамках расследования 11 февраля 2021 НАБУ, САП совместно с ГСУ СБУ под процессуальным руководством ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрДІАП" в злоупотреблении ею служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде. Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины.
По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.
Начиная с 2017 года детективам НАБУ удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возвращения его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Пожалуйста, подождите...
А мы будем платить за спектакли с санкциями.
"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
https://www.facebook.com/100000743507327/videos/1720548801313220/
Давайте вкратце о том, что здесь происходит. Здесь осуществляется автоналив в железнодорожные и автомобильные цистерны российского дизельного топлива. Что это за объект? Это «Прикарпатзападтранс - станция в Новоград-Волынском. Что такое «Прикарпатзападтранс»? Это труба, по которой из России через Беларусь и Украину в Венгрию идёт топливо. Эта труба была построена в пятидесятых-семидесятых годах 20 века. Что с ней случилось дальше? После распада Советского Союза эта труба должна была перейти в собственность Украины. Однако с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Труба приносила прибыль России и использовалась для контрабанды различными дельцами из нашего правительства. Дельцами, которые за возможность воровать российское топливо продавали наши национальные интересы. Что было дальше? А дальше в 2005 году после Помаранчевой Революции начался суд. Государство в лице Фонда госимущества и генпрокуратуры подало в суд на Россию и потребовало передать трубу в собственность Украины. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли. Украина же не получала ничего. Отсюда шло контрабандное топливо, с этого кормились сбушники, прокуроры и чиновники. Всем было хорошо, а Украине плохо. Что произошло потом? В 2014 году сдали Крым, Россия напала на Украину. После этого СБУ отрапортовала, что государство вернуло собственность над трубой. Было заседание ровенского суда, после которого трубу вернули в собственность Украины. Потом это решение подтвердили суды высшей инстанции. А что было дальше? А дальше ровенский судья принимает решение рассмотреть дело повторно и отменяет все предыдущие решения. Мотивировал он это тем, что вскрылись новые обстоятельства. Тогда Россия в лице Роснефти заявила, что это другая труба. И чтобы доказать, что новая труба была построена (как вы понимаете, это нереально), назначили экспертизу. Экспертиза проходила полтора года в непрофильном экспертном учреждении и никакого ответа не дала. Потом была еще одна экспертиза в непрофильном учреждении, которая длилась ещё полгода. Пытаясь создать имитацию деятельности, Генпрокуратура и Фонд госимущества тогда заявили: «Давайте проведем эти экспертизы в госучреждении». Но смелый ровенский судья послал государство подальше (судью назначал Пшонка и такие же беглецы из России) и ничего не сделал. В 2016 году было принято решение, что труба всё-таки российская. Роснефть быстренько продала ее западноевропейским прокладкам, принадлежащим окружению Медведчука. Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко, его генпрокуратуроа, МВД и СБУ судью не разоблачили и ничего не сделали. В конце 2016 года труба начала качать. А что случилось с тем топливом, которое в ней было? Это десятки тысяч тонн топлива марки Евро-2. Его должны были слить в землю. Однако вместо этого российское топливо было продано Министерству обороны Украины на сумму порядка 170 млн гривен. Читайте расследование «Наші гроші» о «Прикарпатзападтранс». В результате наши машины, которые не были приспособлены для этого, должны были ездить на старом российском топливе. А генералы получили возможность построить себе новые виллы. А что было дальше? А дальше продолжилась прокачка нефтепродуктов на Венгрию, а Украина с этого ничего не получала. А что было ещё дальше? А ещё дальше начались контрабандные поставки (без растаможки) топлива на территорию Украины. 170 млн долларов - столько заработал за год Медведчук на этой схеме. Благодаря ей он финансирует пророссийские организации и пропаганду. Порошенко и его чиновники находятся в доле. И всем хорошо.
А не хочеш спитати з Кравчука, Кучми, Януковича?
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".
Гетьман не заважає.
Яка бабка ( Беня? ) пошепотіла над Гришим та Зиміним-Соболєвим, що вони перестали волати про мародерів на крові і будувати редути?
За такі питання, поставлені в коректній формі, Гришин банить в себе на ФБ.
І якщо він поводить себе по-свинськи, не бажаючи коректно обговорювати його, колишнього нардепа, поведінку, то її будуть обговорювати позаочі.
Пусть борцуны на правду вспомнят, сколько стоило то топливо в 2014 - 2015 году, когда соседи под предлогом "украинских карателей на Донбассе" перестали по той трубе солярку поставлять.
Пусть Егорка Соболев и Семенченко из своего кармана компенсируют (хотя этих агентов уже списали хозяева, как мне кажется).
Бубочка як завжди видає за своє те, більша частина якого була зроблена Порошенком.
Газогін перебуває у державній власності України. Не може держава сама в себе арештувати. А качає в ЄС той газ, який Європа купила в паРаші.
Это при том что он гражданин Израиля и России. Ахаха.
Владеет, кстати, украинской дочкой Николай Фратушняк. Вот он:
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
Яка різниця з якими сепарами воно з'єдналось - чи з бенею чи з медвечуком.
Не смішіть.
для тих,хто цікавиться переділом ринку нафтопродуктів.
А теперь внимательно следите за движениями рук зеленского - у кого в собственности и управлении окажутся "изьятые" активы??? )) Скажите, как его зовут??? ))
Т.е. весь этот разводняк с санкциями затевался чтобы, что...?! чтобы партнер бени потерял имущество в общем с беней бизнесе, чтобы по итогу бизнес достался одному...