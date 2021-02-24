Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА

В Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об это сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

По его словам, препараты еще не поступили с центрального склада на киевский склад.

"Мы ожидаем поступления вакцины на наш склад. Мы ведь ее не забираем, нам ее привозят. В Минздраве заявили, что сегодня должна быть поставка в семь регионов. Киев среди них. Когда именно она будет, не могу ответить", - отметил Животенюк.

В то же время исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Валентин Мондрыивский заявил, что больницы Киева уже готовы к старту кампании по вакцинации населения от COVID-19. В том числе и препаратом, который передало государство.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что столица сегодня получила от Министерства здравоохранения 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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