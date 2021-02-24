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Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА

В Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об это сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

По его словам, препараты еще не поступили с центрального склада на киевский склад.

"Мы ожидаем поступления вакцины на наш склад. Мы ведь ее не забираем, нам ее привозят. В Минздраве заявили, что сегодня должна быть поставка в семь регионов. Киев среди них. Когда именно она будет, не могу ответить", - отметил Животенюк.

В то же время исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Валентин Мондрыивский заявил, что больницы Киева уже готовы к старту кампании по вакцинации населения от COVID-19. В том числе и препаратом, который передало государство.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что столица сегодня получила от Министерства здравоохранения 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Также читайте: COVID-вакцинация планово стартовала в семи регионах Украины: прививки получили уже 10 человек, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
А в эпицентре искали?? Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 2514
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24.02.2021 15:41
+2
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
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24.02.2021 15:47
+1
скіки можно розповсюджувати фєйкі? це не астразенека (яка сама по собі не ахті), це індійський ковішилд, виробництво якого ніхто не контролює!
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24.02.2021 15:39
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скіки можно розповсюджувати фєйкі? це не астразенека (яка сама по собі не ахті), це індійський ковішилд, виробництво якого ніхто не контролює!
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24.02.2021 15:39 Ответить
Канешна, глухамань.
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24.02.2021 15:40 Ответить
Там просто ще його із Борисполя треба привезти. А це не так близько 😁 Черкаси ближче,ні 😁?
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24.02.2021 15:40 Ответить
А в эпицентре искали?? Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 2514
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24.02.2021 15:41 Ответить
Первыми должны колоться активисты ЗЕкоманды - их не жалко.
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24.02.2021 15:44 Ответить
Первым нужно колоть осла оманского...его еще меньше жальче... Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 6500
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24.02.2021 15:47 Ответить
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
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24.02.2021 15:47 Ответить
Для всех граждан Украины. Вакцинация является исключительно добровольным мероприятием. Государство не несет ответственности за вред вашему здоровью в результате вакцинации. (с) Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 7903
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24.02.2021 15:50 Ответить
сказали, шо несёт. в случае, если сдохнешь - получишь компенсацию от государства.
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24.02.2021 15:59 Ответить
нет .. не несет...и хотят или уже закрепили юридически через ВР.. кста ВСЕ производители вакцин сделали тоже самое...
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24.02.2021 16:46 Ответить
Ну да, несут ответственность чиновники.
В данном конкретном случае прямую уголовную ответственность несет Степанов.
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24.02.2021 16:22 Ответить
сомневаюсь я что понесет.. разве что дядя Линч вмешается..
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24.02.2021 16:47 Ответить
А вообще, так тему немного изучил. Это даже не "АтраЗеника", а индийская производная от нее. Вакцина еще не прошла третьей стадии испытаний, и ее применение возможно только в экстренных случаях. В настоящее время она разрешена в Танзании, Зимбабве, Афганистане, ну и в Украине
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24.02.2021 15:57 Ответить
не, ну прям не вакцина, а сусанин какой-то. в Черкассах вон уже вовсю колят, а до Киева из Борисполя ещё не добралась.
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24.02.2021 15:58 Ответить
 
 