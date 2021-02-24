Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Национальном антикоррупционном бюро ожидают, чтобы в ближайшее время в суд передадут дело в отношении эксперта, благодаря которому компания из окружения Виктора Медведчука получила нефтепровод.
Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.
"Здесь как раз Офис Генерального прокурора занимал активную позицию в части защиты интересов государства. Собранные доказательства, собранные данные, документы были переданы на экспертизу, которая фактически сделала ревизию той экспертизы. Все же было установлено, что на самом деле тот вывод был заведомо ложным. Потому что ответственность эксперта наступает не просто за то, что он ошибочно какой вывод сделал, который не соответствует действительности, а сделал это заведомо. А это уже уголовно наказуемое деяние. Поэтому было согласовано сообщение о подозрении и сейчас фактически мы движемся к тому, чтобы передать дело в суд. Суд должен дать оценку тем действиям экспертов. И в дальнейшем в зависимости от решения суда по этому делу, будет, я думаю, определяться уже прокурор с необходимостью принятия мер гражданско-правового характера для защиты интересов государства", - рассказал Сытник.
Полную версию интервью читайте здесь.
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БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕСТУПИТИ БІЗНЕСМЕНУ( ЗА ХОДОМ ДУМОК І СВІДОМІСТЮ) ЧЕРЕЗ НеЙМОВІРНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИБУТКУ ВІД ПЕВНИХ РІШЕНЬ.
тОМУ Й ПРЕЗИДЕНТІВ ЗОБОВ"ЯЗУЮТЬ НА ЧАС ПРЕЗИДЕНТУРИ ВІДІЙТИ ВІД БІЗНЕСУ..
НА ЗАХОДІ ЦЕ ЧЕСНО ВИКОНУЮТЬ..
УСВІДОМИЛИ,ЩО ІНАКШЕ ЇХ"розмажуть по асфальту" незалежні ЗМІ
присвоила гос майно и гуляет на свободе..
А Антоненко сидит ни за что по обвинению поцЗедента
уже более года.Патриотам дают по 7 лет...
Зачем такие правители??
Пытайся. Даже у бестолковых, типа тебя, должно получиться.
ще раз нагадаю кремльовским ботам, що завдяки Йулі - мертведчук проліз в українську політику.
КИЇВ. 13 грудня 2019. УНН.
Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Про це повідомила у себе в Facebook прессекретар колишнього Генпрокурора України Лариса Сарган, додавши копію тексту постанови суду, передає УНН.
"... на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери". Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді", - написала вона.
У документі, що додається, зазначено, що суд постановив "Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП" - стаття про "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".
"Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. 0 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави", - йдеться у постанові суду.