РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13669 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 570 62
НАБУ (4030) Медведчук (1754) нефтепровод (101) Сытник (953)

Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро ожидают, чтобы в ближайшее время в суд передадут дело в отношении эксперта, благодаря которому компания из окружения Виктора Медведчука получила нефтепровод.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

"Здесь как раз Офис Генерального прокурора занимал активную позицию в части защиты интересов государства. Собранные доказательства, собранные данные, документы были переданы на экспертизу, которая фактически сделала ревизию той экспертизы. Все же было установлено, что на самом деле тот вывод был заведомо ложным. Потому что ответственность эксперта наступает не просто за то, что он ошибочно какой вывод сделал, который не соответствует действительности, а сделал это заведомо. А это уже уголовно наказуемое деяние. Поэтому было согласовано сообщение о подозрении и сейчас фактически мы движемся к тому, чтобы передать дело в суд. Суд должен дать оценку тем действиям экспертов. И в дальнейшем в зависимости от решения суда по этому делу, будет, я думаю, определяться уже прокурор с необходимостью принятия мер гражданско-правового характера для защиты интересов государства", - рассказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
куда катится этот мир- эксперту за заведомо ложное решение (т.е. платное) -уголовка, а судье - за заведомо неправосудное решение - букет ромашек или ничего..., и пекут они эти решения, аки пирожки - только вчера для Стерненка...
показать весь комментарий
24.02.2021 16:12
+10
Цей "експерт" ще живий хоча б?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:06
+8
дійсно різне сміття,один попревич чого вартий.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо русишеншвайне запінювати свій власний трубопровід?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:08 Ответить
О! как Татаров оказывается не первопроходец с выводами лекспертов о то новость часто именно продажные лексперты за бабки пишут ИЛИ или и все и дело сделано....
показать весь комментарий
24.02.2021 16:21 Ответить
Цей "експерт" ще живий хоча б?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:06 Ответить
Она под следствием.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:07 Ответить
І що з того? Під вартою-в буцегарні?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:10 Ответить
Не хвилюйтесь. Поділиться з суддєю частиною відката від медведчука не стане складу злочину Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 8128
показать весь комментарий
24.02.2021 16:38 Ответить
Что интересно, а суду то ничего не будет за ошибочное решение.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:10 Ответить
куда катится этот мир- эксперту за заведомо ложное решение (т.е. платное) -уголовка, а судье - за заведомо неправосудное решение - букет ромашек или ничего..., и пекут они эти решения, аки пирожки - только вчера для Стерненка...
показать весь комментарий
24.02.2021 16:12 Ответить
Зе-власть провалила все антикоррупционные маяки меморандума МВФ - Сытник24 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 2015Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о деле заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, вмешательстве Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дела НАБУ, коммуникацим с президентом Украины Владимиром Зеленским, деле ПриватБанка и о том, как олигархи ведут борьбу против антикоррупционных органов (укр.)Читать далее
показать весь комментарий
24.02.2021 16:12 Ответить
дійсно різне сміття,один попревич чого вартий.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:18 Ответить
Президент подписывает указы. Ты не знал? Более того есть указы, на которых его подпись является формальностью - не подписывать их он в принципе не может.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:21 Ответить
Конечно. А что тебя смущает? Президент подписывает десятки тысяч назначений. Здесь же вообще просто перевод. Ты, должно быть, не в курсе, что судьи в Украине за подписью на трудоустройство к президенту как бы не ходят (за исключением единичных назначений в КСУ или что-то подобное). А уволить без веских оснований президент ни одного судью не может. Это ты можешь наблюдать по телодвижениям твоего Клоуна. Уже даже и оснований достаточно, и дела заведены, а все равно не может. Так какие претензии к Порошенко?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:35 Ответить
не подписывать их он в принципе не может.

БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕСТУПИТИ БІЗНЕСМЕНУ( ЗА ХОДОМ ДУМОК І СВІДОМІСТЮ) ЧЕРЕЗ НеЙМОВІРНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИБУТКУ ВІД ПЕВНИХ РІШЕНЬ. Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9817

тОМУ Й ПРЕЗИДЕНТІВ ЗОБОВ"ЯЗУЮТЬ НА ЧАС ПРЕЗИДЕНТУРИ ВІДІЙТИ ВІД БІЗНЕСУ..
НА ЗАХОДІ ЦЕ ЧЕСНО ВИКОНУЮТЬ..
УСВІДОМИЛИ,ЩО ІНАКШЕ ЇХ"розмажуть по асфальту" незалежні ЗМІ
показать весь комментарий
24.02.2021 17:18 Ответить
т.е группа лиц в сговоре обманным путем

присвоила гос майно и гуляет на свободе..
А Антоненко сидит ни за что по обвинению поцЗедента
уже более года.Патриотам дают по 7 лет...
Зачем такие правители??
показать весь комментарий
24.02.2021 16:17 Ответить
Юлю геть!
показать весь комментарий
24.02.2021 16:24 Ответить
кто экспертом выступал? небезизвестный "специалист по всем вопросам" рубан??? который, как у зеленского выразились (Труба в ДБР) "какое заключение нам надо будет, то он и подпишет"...
показать весь комментарий
24.02.2021 16:20 Ответить
ти тут звідки еврей вася..твій зеленський самий лживий із усіх наших ошибок.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:25 Ответить
Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9805
показать весь комментарий
24.02.2021 16:36 Ответить
У тебя методичка старая. Пора бы уже давно сменить.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:53 Ответить
Так интернет же есть, придурок. Скачай.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:02 Ответить
https://censor.net/ru/news/3249760/prezidentskiyi_reyiting_231_za_zelenskogo_144_za_poroshenko_113_za_boyiko_i_109_za_timoshenko_opros

Пытайся. Даже у бестолковых, типа тебя, должно получиться.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:07 Ответить
Ковід проти Порошенко..... Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 6322
показать весь комментарий
24.02.2021 17:19 Ответить
а у нас все ложне..всі алігархи сидять на краденому..і президент наш тоже ложний..все що каже ложь.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:22 Ответить
Звісно ж Пєця цього не знав Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 9350
показать весь комментарий
24.02.2021 16:24 Ответить
А при косато-ботоксной бабуле ,они где работали?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:29 Ответить
Нагадай, коли Юля була презом і призначала генпрокурорів? Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 7953
показать весь комментарий
24.02.2021 16:33 Ответить
нагадаємо тобі, зебіле, що саме твоя йуля привела мертведчука в політику та просувала його в свої вице-прем'ери:Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко."Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок", - отметил он.

ще раз нагадаю кремльовским ботам, що завдяки Йулі - мертведчук проліз в українську політику.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:38 Ответить
Ложь,в политику его привело кгб,как и большинство.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:50 Ответить
Юлю і все її оточення Кучма посадив, а Медведчука призначив головою АП. Потім люди казали, що Кучма працює президентом в адміністрації Медведчука. Юля тоді була опозиціонеркою. То чого варта твоя маячня, Скорпман?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:20 Ответить
Вы правда всерьез сюда пынину "газовую королеву по $450 за куб" тащите?) она уже политический зомби даже, а не труп)
показать весь комментарий
24.02.2021 20:27 Ответить
Твій Іуда Ющ Руканекравший зробив все, щоб Янек прийшов до влади, отримав за це від нього мільярд доларів і росписавсь за нього в чорній бухгалтерії ригів. А Юлю Янек посадив в катівню. Потім Янек злив Крим і привів війну на Донбас. То кого ти тут приводиш у свідки, продажний троль Мародера? Іуду Юща?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:25 Ответить
Звичайно а мудрий нарід тут ні до чого.
показать весь комментарий
24.02.2021 21:49 Ответить
Твій коханий Медведчук працював стукачом в КДБ ще тоді, коли допомогав Стуса вбивати у 1980му. Юля в політиці з 1997го. Мінімум через 17 років. На кого розрахований твій фейк?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:39 Ответить
По вине и поддержке Ющера Янек стал президентом! Чья бы корова мычала
показать весь комментарий
24.02.2021 22:47 Ответить
в суд передадут дело в отношении эксперта/ Казалось бы -где эксперт, где Байден. Неисповедимы пути Господни .
показать весь комментарий
24.02.2021 16:24 Ответить
Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 6854 Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 419
показать весь комментарий
24.02.2021 16:24 Ответить
Схоже мертветчука вже сам пуйло злив. Бо скільки не вкидає в нього бабла, а рейтинг Чука не росте Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 6320 Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
24.02.2021 16:26 Ответить
Там у вас где то в прокуратуре пылятся показания вылетевшего из окна Чечетова на всем известного ахметку,доставайте их и работайте.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:30 Ответить
Ай да пьётр... ай да шалун.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:38 Ответить
В сгнившем от коррупции государстве, смешно читать все это. Порешают в суде. Не порешают в суде, порешают в тюрьме - посидит в 5-и звездочном номере несколько месяцев и выйдет по амнистии или актировке. И, вообще, сколько ей светит по УПК? 3 года - максимум!
показать весь комментарий
24.02.2021 16:45 Ответить
Їй - це кому?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:28 Ответить
Експерту, прізвище якої в новині не вказали.
показать весь комментарий
24.02.2021 20:35 Ответить
Суд визнав Ситника винним за статтею "корупція"

Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9377

КИЇВ. 13 грудня 2019. УНН.
Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Про це повідомила у себе в Facebook прессекретар колишнього Генпрокурора України Лариса Сарган, додавши копію тексту постанови суду, передає УНН.
"... на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери". Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді", - написала вона.
У документі, що додається, зазначено, що суд постановив "Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП" - стаття про "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".
"Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. 0 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави", - йдеться у постанові суду.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:21 Ответить
Рекомендую экспроприировать все имущество Медведа и курвы
показать весь комментарий
24.02.2021 17:25 Ответить
Чого раніше мовчав?
показать весь комментарий
24.02.2021 18:20 Ответить
Жаль что Сытник гуляет на свободе! Ведь 100%ные доказательства коррупции
показать весь комментарий
24.02.2021 22:44 Ответить
У НАС ВСЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОЙШЛА ТАКИЕ "ЭКСПЕРТИЗЫ" ! )))
показать весь комментарий
24.02.2021 23:14 Ответить
 
 