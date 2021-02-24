Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро ожидают, чтобы в ближайшее время в суд передадут дело в отношении эксперта, благодаря которому компания из окружения Виктора Медведчука получила нефтепровод.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

"Здесь как раз Офис Генерального прокурора занимал активную позицию в части защиты интересов государства. Собранные доказательства, собранные данные, документы были переданы на экспертизу, которая фактически сделала ревизию той экспертизы. Все же было установлено, что на самом деле тот вывод был заведомо ложным. Потому что ответственность эксперта наступает не просто за то, что он ошибочно какой вывод сделал, который не соответствует действительности, а сделал это заведомо. А это уже уголовно наказуемое деяние. Поэтому было согласовано сообщение о подозрении и сейчас фактически мы движемся к тому, чтобы передать дело в суд. Суд должен дать оценку тем действиям экспертов. И в дальнейшем в зависимости от решения суда по этому делу, будет, я думаю, определяться уже прокурор с необходимостью принятия мер гражданско-правового характера для защиты интересов государства", - рассказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж