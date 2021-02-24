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Новости Политика УкраиныОбщество
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НАБУ (4030) прослушка (345) Сытник (953)

Мы ведем уже более года переписку с СБУ о праве прослушивания для НАБУ, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Мы ведем уже более года переписку с СБУ о праве прослушивания для НАБУ, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро до сих пор не получает информацию по прослушиванию напрямую от операторов, а через СБУ.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

"Здесь есть технические моменты. Мы ведем уже более года переписку со Службой безопасности Украины. Прямо выполнять закон, конечно, никто не отказывается. Я держу этот вопрос на личном контроле и, надеюсь, что на моей каденции этот вопрос мы окончательно решим", - сказал Сытник.

Он отметил, что НАБУ предложило вариант сотрудничества, при котором исключается утечка информации и одновременно экономятся средства государственного бюджета.

"Если же наша переписка зайдет окончательно в тупик, и мы вынуждены будем абсолютно автономно это делать, речь пойдет о совсем другой, гораздо большей сумме средств госбюджета", - сказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

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І що вони пишуть , із СБУ? Як там у них справи? Смішно і грішно 🤬
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24.02.2021 16:25 Ответить
Короче, в выиграше оказалась только почта!
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24.02.2021 16:31 Ответить
Все в спам.
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24.02.2021 16:49 Ответить
Мы ведем уже более года переписку с СБУ/ Баканов охраняет своего хозяина как и положено слуге. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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24.02.2021 16:32 Ответить
Це прикол?ведет переписку больше года из семи лет существования
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24.02.2021 16:44 Ответить
Зелений баканов слуга олигархов, какая борьба с корупцией?!
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24.02.2021 16:47 Ответить
СБУ - основное их направление это рэкет и грязный бизнес, а безопасность Страны для них только прикрытие. Вот внутри разборки начали, кто на каких потоках сидит, они и наркотики крышуют и контрабанду и торговлю людьми и оружия. Все военные склады будто бы взорвали, а на самом деле пустили пыль, там уже было пусто, все разграбили до того.
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24.02.2021 16:57 Ответить
Та вы шо, нельзя давать НАБУ возможность прослушивать разговоры, это ж бенедиктова замахается отмазывать зеленского и его друганов от уголовных дел.
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24.02.2021 17:54 Ответить
Почему не выделят НАБУ какое то американское руководство, без подчинений сбу и генпрокурору, ну ведь ни о чем и воду в ступе. Теряем время)
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24.02.2021 18:06 Ответить
Боятся КРЫСЫ!
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24.02.2021 23:13 Ответить
ТАК УЛИЧИТЕ ИХ В КОРРУПЦИИ, ЧТО СБУ, ЧТО ОПЕРАТОРОВ !!! СБУ 100% КОРРУМПИРОВАННО, А ОПЕРАТОРЫ СОУЧАСТНИКИ !)
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25.02.2021 09:22 Ответить
 
 