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Новости Политика Украины
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Кабмин (13799) назначение (2047) Зона отчуждения (276) Госкосмос (64) Мокан Василий (44) ГАСИ (103)

Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицына - врио главы ГАСИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицына - врио главы ГАСИ

Кабинет Министров назначил нового главу Государственного космического агентства. Им стал Владимир Тафтай.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Тафтай подавался на эту должность еще в 2019 году, однако тогда не прошел. До этого он занимал должность начальника управления координации космической деятельности департамента экономики, обороны и безопасности Министерства экономики. Отсюда он уволился в сентябре 2020 года, перейдя должность вице-президента по интеллектуальным вопросам госпредприятия "Антонов", пишет РБК-Украина.

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Также Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Сергея Галицына.

Правительство также признало утратившим действие распоряжение от 26 октября 2020 года о назначении Ирины Король врио главы ГАСИ.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области, где по итогам 2019 года получил 416 тыс. грн заработной платы.

Галицын также владеет квартирой площадью 69,2 кв. м в Луганске и домом 262,4 кв. м в с. Роскошное Луганской области, а также 350 тыс. грн наличности.

Также Кабмин сегодня назначил  Костюка Сергея Николаевича - председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицына - врио главы ГАСИ 01
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24.02.2021 16:31 Ответить
Зєлєнскому б з того космосу на землю повернутися. Але видно айкос не пускає. Ядерний айкос, напевне.
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24.02.2021 16:33 Ответить
Мы пахали, мы пахали
Мы министров назначали
Но что-то (блин) пошло не так...
Порошенко??????? Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицина - врио главы ГАСИ - Цензор.НЕТ 1391
Та ні-і.... ЗЕльоний-преЗЕльоний всунув свій п'ятак...ТАК.
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24.02.2021 16:39 Ответить
а министерство пищевой промышленности ещё существует? я читал за штат 2000 человек и все напряженно считают сколько пенсионеру нужно съесть в день хлеба и молока чтоб трупы на улицах не валялись.
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24.02.2021 16:56 Ответить
зачем нам госкосмос с его аппаратом бездельников?
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24.02.2021 18:32 Ответить
Держкосмосу нема, а голова дежкосмосу є ... Кабмін призначив Тафтая главою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ - Цензор.НЕТ 8557 Це, якби, став головою управління по випускних газів народу України ! Треба і собі піти в керівники, ну , наприклад, в мінстерство по розгону хмар !!! Аби до "корита" ...
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24.02.2021 19:13 Ответить
Держкосмосу нема а бюджет держкосмосу є. Хтось же повинен його роздерибанити.
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24.02.2021 19:38 Ответить
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
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24.02.2021 21:26 Ответить
Кто такой Владимир Тафтай и чего он достиг в жизни и в космосе?? Где его результаты работы на предыдущих должностях??
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24.02.2021 23:12 Ответить
 
 