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Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

Новости Цензор.НЕТ Общество

Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал вчерашний протест у стен Офиса Президента. Люди протестовали против приговора активисту Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских. Мы сейчас опубликуем видеозапись и кадры брутальных нападений на сотрудников полиции. Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку (экс-нардеп, принимавший участие в акции. - Ред.), я думаю, надо тоже озаботиться тем, что он должен отвечать за свои правонарушения", - отметил замминистра.

Геращенко рассказал, что ждет задержанных активистов в будущем.

"Мы провели профилактические беседы с задержанными, было принято решение не привлекать их к уголовной ответственности ввиду того, что травмы полицейских были легкими. Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают. Моя оценка произошедшего - что стояла задача вынудить полицейских давать сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", - добавил замглавы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Читайте: Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала, - прокурор Одесской области Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Геращенко,а прикинь,не було б ніякого насилля,якби не чіпали українських патріотів.І люди б собі займались своїми справами і амбали в амуніції сиділи б по домівках.Дурна влада,сама провокує!
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24.02.2021 16:39
+18
угу. а газом протестующие сами себя задували
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24.02.2021 16:35
+17
Надо было и каски не давать.
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24.02.2021 16:34
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Надо было и каски не давать.
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24.02.2021 16:34 Ответить
геращенко ***** авакова
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24.02.2021 17:24 Ответить
гєращенко жирна брехлива потвора
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24.02.2021 21:11 Ответить
Мне кажется , что скоро это закончится горящими покрышками . Это плохо . Очень плохо .
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24.02.2021 16:35 Ответить
Вас тоже это ожидает . Только у нас потери - сотня , а вас будут десятки тысяч . Слишком много у вас "русских" .
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24.02.2021 16:49 Ответить
Вас, Ивановьіх не поймешь, жена говорит -хорошо, тьі говоришь -не хорошо
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24.02.2021 16:56 Ответить
угу. а газом протестующие сами себя задували
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24.02.2021 16:35 Ответить
как то неоднозначно звучит
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24.02.2021 16:40 Ответить
КАК ВСЕГДА толстое когч-е БРЕХЛО!
Я что ли утром видео не видел с опухшими от газа глазами!
Хотя протестующие обычно сами себе брызгают и сами себя избивают..... Особенно в рашке и картоплестане!
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24.02.2021 16:36 Ответить
Идите улицы патрулируйте,а не жаб в болоте охраняйте.
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24.02.2021 16:37 Ответить
Было много сообщений о применении газа. Менты газ в шахтах нашли?
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24.02.2021 16:38 Ответить
Жінка ,разом з бутильбродами ,в тормозок поклала !!!)))
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24.02.2021 17:28 Ответить
Геращенко,а прикинь,не було б ніякого насилля,якби не чіпали українських патріотів.І люди б собі займались своїми справами і амбали в амуніції сиділи б по домівках.Дурна влада,сама провокує!
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24.02.2021 16:39 Ответить
Согласно конституции? Так согласно конституции люди пришли на Банковую напомнить одному чмошнику кто в стране является абсолютной властью. А их, холопы, которых содержит этот же народ какого то хера не пропустил. Так кто нарушил конституцию???!
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24.02.2021 16:41 Ответить
мабуть ті дебіли, які безвідповідально віднесли до виборів і обрали чмошника?
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24.02.2021 16:53 Ответить
Але газ у них був і вони задували протестувальників, це все є на безлічі відео )
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24.02.2021 16:44 Ответить
"-Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских." -А забрасывать снежками и цветочками хоть можно? Или просто так стоять без плакатов без транспарантов и Тииихооо! И смотреть себе под ноги и не дай боже полициянту в глаза? P.S. дальше слов культурных не осталось,только матерные...
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24.02.2021 16:44 Ответить
Як на Мацкві, а краще як в Білорусі.
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24.02.2021 16:58 Ответить
Скорее не дали дубинки аваковским собакам,что бы у проктологов было меньше работы потом из них вынимать
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24.02.2021 16:45 Ответить
Протестні настрої спільноти , це реакція на діяльність чи бездіяльність влади !!! Тому винних слід шукати не серед протестувальників , а серед держслужбовців !!!))))
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24.02.2021 16:49 Ответить
Помнятся в давние времена когда команда Авакова еще защищала Украину, Атон Геращенко было одни из лучших антироссийских спикеров. А щас ...верно лежит похудевший пес Антончик в ногах у второго человека в государстве и пытается рычать на кого покажут. Неужели так сладко обслуживать первых лиц, что даже не жалко мочить Антотннко, Яну Дугарь и Юлю Кузьменко. Уже этих трех имен должно быть достаточно, чтобы повеситься если хоть чуть чуть осталось совести.
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24.02.2021 16:51 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))))
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24.02.2021 16:54 Ответить
На стрімах видно як мусора порскали в людей з балонів. і доречі знімали ззаду там чітко читаються номера на шоломах
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24.02.2021 16:58 Ответить
"Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают."

Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 7584
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24.02.2021 17:00 Ответить
Вы просто бандиты в законе и относятся к вам соответственно.
Горите в аду!
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24.02.2021 17:03 Ответить
Якось всім було похєр чи будуть у мусорів палиці і газ. Наскільки я знаю то, особливо ображати мусорів не давали і протестувальники. Так, час від часу штовхалися, а як людей крутили то, і мусорам діставалося.
Я думаю правильно що, палиць не дали. Хрін його знає що, сьогодні б розповідала Антоніна, як би вони почали гуманізувати народ.
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24.02.2021 17:04 Ответить
Геращенко прав в принципе, в стране много оружия, а народ злой, и нагнетания емоций хорошим не закончится, кому и что может "прилететь" никто не знает, обьічно все происходит совсем не так ,как стороньі планировали или представляли.На ровном месте создана проблема, ради чего?
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24.02.2021 17:07 Ответить
Антоніна лякає що, от цього разу палиць та газу не було, але попробуйте наступного разу то, все буде як при Євнуховичу. Буде замість Ганусі ходити по госпіталю та жаліти синочків, яких злі біндєри попирскали газом чи синяк посадили.
Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 1133
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24.02.2021 17:16 Ответить
Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции -а по конституции было перекрыто мусорами и закрытым забором проход к офису?когда не было кордонов мусоров люди приходили к офису и дверям все мирно было,и не нужно одолжения делать говорить какие вы добрые что без дубинок,если был бы замес как под стелой,было б что с беркутом,когда очень хорошо горит
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24.02.2021 17:10 Ответить
Судебная система Украины полностью прогнила,люди вышли протестовать и пришли к президенту просить его проснуться и начать работать,но казнокрады и взяточники бросили в бой многочисленный отряд карателей,все только начинается.
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24.02.2021 17:13 Ответить
Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

ХХХХХХХ
Козел Антошка, дубинки оказались бы в твоей прямой кишке.
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24.02.2021 17:15 Ответить
В чем проблема: полиция не давала людям пройти к зданию ОП. Людям это не понравилось и они начали настаивать на том, чтобы их пропустили. Началась толкотня, после чего полицейские выстроились "свиньей" и пошли на протестующих. Те срывали с них бронежилеты, снимали шлемы, бросали снежки и запускали фаеры. То есть полицейские САМИ спровоцировали все это насилие. Если бы дали людям подойти ко входу в ОП, то никаких столкновений не было бы.

Отдельно нужно сказать об отвратительной "организации" митинга. Начало акции было заявлено на 20.00, но по факту машина с громкоговорителем появилась где-то около 22.30. Все это время люди, среди которых было много молодежи, были предоставлены сами себе. Их нужно было как-то занять, организовать, а не использовать как массовку. За весь хаос, который мы наблюдали на видео, организаторы несут прямую ответственность.
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24.02.2021 17:18 Ответить
Не варто чекати що, машини з озвучкою мусора вам будуть пропускати просто так. Якщо там немає пари депутатів в кабіні то, взагалі шансів буде дуже мало. Та й кордон на вході буде шманати аби щось подібне не пронесли.
Тому треба бути розумніше та хітріше.
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24.02.2021 17:22 Ответить
Ніякого "входу" і шмону вчора не було.
Банкову перекрили як це при Пєті було, і людей до офісу президента не допустили.
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24.02.2021 17:55 Ответить
Був невеличкий шмон при вході на Банкову з боку Інститутської. Вони там перекрили вулиці і пропускали всіх через вузенький коридор. Всіх людей, які йшли з сумками, перевіряли.
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24.02.2021 18:03 Ответить
Ви про що? Про те, що мітинг треба було розпочинати лише після того, як "розумні і хитрі" організатори підвезуть туди машину з динаміками? Якщо так, то я з Вами категорично не погоджуюсь. Якщо виникли якісь проблеми, то требу було їм взяти два-три мегафони і розпочати мітинг. Пояснити людям, що відбуватиметься далі, влаштувати якийсь інтерактив і тд. і т.п. Натомість людей використали як худобу. Це, до речі, типова ознака всіх без винятку мітингів, які прводяться в Україні.
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24.02.2021 18:01 Ответить
Можливо треба мати мобільні носимі системи на акумуляторах.
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25.02.2021 10:28 Ответить
Тобто знали заздалегідь що захищають неправомірний, злочинний вирок? Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 5188
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24.02.2021 17:22 Ответить
Ні, вони чекали на більшу провокацію аби влаштувати бійню і списати все на протестувальників.
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24.02.2021 17:23 Ответить
А як же мусорська реформа?
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24.02.2021 17:45 Ответить
На "більшу провокацію"? Тобто провокація була, але така собі, невеличка?
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24.02.2021 20:25 Ответить
Вони розраховували на серьйозну бійку.
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25.02.2021 10:26 Ответить
Спасатитель полиции хренов, не сцы!
Народ Украины полицию не обидит! Только мусоров! И похер что там у мусоров будет: газ или пулемёт.
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24.02.2021 17:24 Ответить
...Мы специально не выдавали полиции дубинок..., так как хорошо помним тот далекий уже декабрь 2013 года и то, к чему их применение может привести, когда те же дубинки не успокоили и не напугали протестующих, на что был расчет. А наоборот раздраконили народ до такой степени, что пришлось всей скотобазе, возомнившей себя ниспосланной с небес Ылитой бежать в ростов на чем попало. Источник: https://censor.net/ru/n3249850
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24.02.2021 17:30 Ответить
От молодці. Поставили солдат перед народом, щоб той пару випустив, а хряки типу Геращенка могли далі кармани набивати
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24.02.2021 17:37 Ответить
Як був брехлом при папірєдніку, так і лишився.
Вчора бандити у формі не пропустили нас до офісу президента, з метою порушення прав на свободу мирних зібрань застосовували до людей спецзасоби, били людей і рвали одяг.
З боку Лютеранської запакували в автозак представника преси, намагалися запакувати в автозак адвоката, який вступився за затриманих, не допускали до затриманих адвоката.
Причому були задіяні і ті самі бєркутасти, що розганяли Майдан у 2014-му і наметове містечко під ВРУ у 2018-му. Із тими самими автозаками.
І знову нагнали строкову службу вевешників (типу НГ), щоб за ригівською схемою скиглити "єта дєті, у ніх мама-папа".
Вчора було чітко видно, що саме мусарське кодло під орудою сєпарського покидька крищенка розпалювало новий Майдан. На біду своїм тупим мусарським рилам.
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24.02.2021 17:53 Ответить
глупцы, это баламутит *****, его кремлевские шавки расшатывают. Это его ответ за санкции на Медведчука.
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24.02.2021 18:07 Ответить
Можливо, але чому през їх покриває?
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24.02.2021 21:49 Ответить
Бубочка сцыт .Его ждет судьба Януковича... А АнтошеГеращенко надо обдумать как он будет висеть подвешанный за яйца...
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24.02.2021 18:08 Ответить
Поживем увидим,что и кого ждет. Не суетись.
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24.02.2021 20:11 Ответить
"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов"
Я это слышал в 2013.
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24.02.2021 18:15 Ответить
Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия.... и специально не пустили людей к ОП,чтобы спровоцировать насилие с их стороны.
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24.02.2021 18:31 Ответить
А разве есть еще люди которым не ясно ,что цель этой суеты(срок Стерненко) тупо расшатать Украину. Патриоты сейчас получаются на подтанцовке у русских.
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24.02.2021 20:10 Ответить
Краще мовчати і дивитись як ОП здає країну без бою???
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24.02.2021 21:46 Ответить
Тарілки не забули видати?
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24.02.2021 21:14 Ответить
А не хватило ума вообще не выпускать космонавтов? А тем более не преграждать украинцам путь на Банковую ? Народ желал поговорить с президентом от народа, товарищем Голобородько. Это его так берегут космонавты от народа на деньги этого народа ? Президента, выбранного украинским народом, вооружённые дубинками космонавты, очень берегут от этого народа ? ОН что, приватизировал Банковую? Что - то я не помню, чтобы в фильме товарищ Голобородько использовал космонавтов против своих избирателей. Или с марта 2019 года уже переписали сценарий ?
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24.02.2021 21:38 Ответить
Брешеш, Антоша, не дали кийки бо їм би самим їх у сраки позапхали. Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 8763
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24.02.2021 21:42 Ответить
Пан Геращенко якось плавно і незамітно втратив легітимність у людей. Втім,як і його господар Аваков...
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24.02.2021 22:51 Ответить
 
 