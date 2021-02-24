Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия
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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал вчерашний протест у стен Офиса Президента. Люди протестовали против приговора активисту Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских. Мы сейчас опубликуем видеозапись и кадры брутальных нападений на сотрудников полиции. Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку (экс-нардеп, принимавший участие в акции. - Ред.), я думаю, надо тоже озаботиться тем, что он должен отвечать за свои правонарушения", - отметил замминистра.
Геращенко рассказал, что ждет задержанных активистов в будущем.
"Мы провели профилактические беседы с задержанными, было принято решение не привлекать их к уголовной ответственности ввиду того, что травмы полицейских были легкими. Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают. Моя оценка произошедшего - что стояла задача вынудить полицейских давать сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", - добавил замглавы МВД.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Я что ли утром видео не видел с опухшими от газа глазами!
Хотя протестующие обычно сами себе брызгают и сами себя избивают..... Особенно в рашке и картоплестане!
Горите в аду!
Я думаю правильно що, палиць не дали. Хрін його знає що, сьогодні б розповідала Антоніна, як би вони почали гуманізувати народ.
ХХХХХХХ
Козел Антошка, дубинки оказались бы в твоей прямой кишке.
Отдельно нужно сказать об отвратительной "организации" митинга. Начало акции было заявлено на 20.00, но по факту машина с громкоговорителем появилась где-то около 22.30. Все это время люди, среди которых было много молодежи, были предоставлены сами себе. Их нужно было как-то занять, организовать, а не использовать как массовку. За весь хаос, который мы наблюдали на видео, организаторы несут прямую ответственность.
Тому треба бути розумніше та хітріше.
Банкову перекрили як це при Пєті було, і людей до офісу президента не допустили.
Народ Украины полицию не обидит! Только мусоров! И похер что там у мусоров будет: газ или пулемёт.
Вчора бандити у формі не пропустили нас до офісу президента, з метою порушення прав на свободу мирних зібрань застосовували до людей спецзасоби, били людей і рвали одяг.
З боку Лютеранської запакували в автозак представника преси, намагалися запакувати в автозак адвоката, який вступився за затриманих, не допускали до затриманих адвоката.
Причому були задіяні і ті самі бєркутасти, що розганяли Майдан у 2014-му і наметове містечко під ВРУ у 2018-му. Із тими самими автозаками.
І знову нагнали строкову службу вевешників (типу НГ), щоб за ригівською схемою скиглити "єта дєті, у ніх мама-папа".
Вчора було чітко видно, що саме мусарське кодло під орудою сєпарського покидька крищенка розпалювало новий Майдан. На біду своїм тупим мусарським рилам.
Я это слышал в 2013.