РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13653 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
38 692 27
Киев (24531) строительство (1946) Столар (37) Крючков_Леонид (2)

На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На Печерске в Киеве на месте маленькой диспетчерской станции построили большой бизнес-центр на 2900 м2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Автомайдана.

На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан 01

"В 2017 году на аукционе частная компания по 1,61 млн грн купила диспетчерскую станцию ​​"Киевпасстранса" площадью 85 кв м. Магическим образом, в 2020 году площадь станции увеличилась с 85,1 кв м до 2874,4 кв м (прикрылись столичным нотариусом, который незаконно внес изменения в государственный реестр), сама станция превратилась в бизнес-центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не обошлось в этой истории без судов. В сентябре прошлого года полиция признала офисный центр вещественным доказательством по делу. 15 октября 2020 г. Шевченковский райсуд наложил на него арест, а уже 8 февраля 2021 г. апелляционный суд это решение отменил и в наложении ареста отказал. Сейчас полиция осуществляет следствие о безосновательном увеличении площади и проведении незаконных строительных работ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ. ФОТО

Как сообщили в Атомайдане, владельцем этого объекта недвижимости является Леонид Крючков - бывший помощник нардепа Вадима Столара (2010-2012 гг.), Который в 2019 году баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ. Его родной брат Дмитрий Крючков получил обвинения от НАБУ и САП по делу о хищениях на "Запорожьеоблэнерго".

На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан 02

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Тоже мне новость . Везде и всюду идёт яростная борьба с коррупцией . На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4319
показать весь комментарий
24.02.2021 16:37
+6
Передати бізнес центр Київпастрансу
показать весь комментарий
24.02.2021 16:41
+5
Тю, смешные. Та весь Киев такой сейчас
показать весь комментарий
24.02.2021 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В 2017 году на аукционе частная компания (по) за 1,61 млн грн купила диспетчерскую станцию ​​"Киевпасстранса" площадью 85 кв м.
показать весь комментарий
24.02.2021 16:37 Ответить
Тоже мне новость . Везде и всюду идёт яростная борьба с коррупцией . На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4319
показать весь комментарий
24.02.2021 16:37 Ответить
Ну блин, пусть лучше там будет бизнес центр чем ****** советская)
показать весь комментарий
24.02.2021 16:38 Ответить
Дело не в этом. Дело в обмане, с привлечением нотариуса!
показать весь комментарий
25.02.2021 17:07 Ответить
Передати бізнес центр Київпастрансу
показать весь комментарий
24.02.2021 16:41 Ответить
Тю, смешные. Та весь Киев такой сейчас
показать весь комментарий
24.02.2021 16:45 Ответить
На жаль - так. Київ стає непридатним для нормального проживання.
показать весь комментарий
24.02.2021 19:49 Ответить
на том же печерске в место хлеб завода построили небоскреб и что ?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:47 Ответить
И что, хлеб пропал? киевляне без хлеба теперь живут?
показать весь комментарий
09.03.2021 23:17 Ответить
не пропал, но хлеб заводы это критические объекты инфраструктуры не подлежащие сносу
показать весь комментарий
10.03.2021 08:00 Ответить
І що? У чому проблема ? у бізнес центрі не можливо придбати квиток?
показать весь комментарий
24.02.2021 16:51 Ответить
Скоро в Киеве начнут дороги застраивать...
показать весь комментарий
24.02.2021 17:01 Ответить
Уже. Была же новость, как какой-то придорожный БЦ занял крайнюю полосу на дороге.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:16 Ответить
На борщаге.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:51 Ответить
На Срібнокільській пів дороги захопили)
показать весь комментарий
24.02.2021 20:36 Ответить
За ночь поди построили, что только сейчас увидели. Молодцы!
показать весь комментарий
24.02.2021 17:23 Ответить
Какой ужас. А в Штатах на месте села Нью-Амстердам посторили город Нью-Йорк, голландские активисты были тоже страшно недовольны.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:08 Ответить
Емм, на момент викупу англійцями там жило 8000 людей - так що ніфіга це не село було...
показать весь комментарий
24.02.2021 19:00 Ответить
тем более!!
показать весь комментарий
09.03.2021 23:17 Ответить
вопросы к педалику - столар его давний партнер....
показать весь комментарий
24.02.2021 18:29 Ответить
Теж мені новина, вони що завгодно придумають... От на Лук'янівці при Янику два брата-акробата Пилипишин і Голиця намагалися визнати дитячий спортивний майданчик з футбольним полем незаконним (хоча він збудований ще при совку) і втулити на його місці свічку. Активістам і жителям сусідніх будинків ледь вдалося відбитися. Друг розповідав, тоді ще ніби свободівці Іллєнко з Левченком допомагали...
показать весь комментарий
24.02.2021 19:04 Ответить
денег, видать, хотели твои Ильенко и Левченко. "Активисты" еще те))

И видимо, получили, т.к. помалкивают, а стадион давно застроили.
показать весь комментарий
09.03.2021 23:19 Ответить
Якщо не знаєш, то краще мовчати! Це не стадіон, а дитячий майданчик. І нічого там не забудували, я на днях був, майданчик стоїть, це на Мельникова...
показать весь комментарий
10.03.2021 00:19 Ответить
Очешуеть, НТУ застроили считай ... Вот уроды..((
показать весь комментарий
25.02.2021 07:08 Ответить
ВОТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЭТО ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !)
показать весь комментарий
25.02.2021 07:21 Ответить
 
 