Стерненко оставят в СИЗО Одессы и будут содержать в отдельной камере, - адвокаты

Приговоренного к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека одесского активиста Сергея Стерненко в следственном изоляторе будут содержать в отдельной камере.

Об этом сказано на фейсбук-странице юридической компании "Миллер", которая защищает Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с Сергеем виделся адвокат Вадим Оксюта. Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко. Сергей останется в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", - сказано в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и доставили в СИЗО. Адвокаты просили перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.