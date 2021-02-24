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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) ВР (28724) Разумков Дмитрий (1521)

Не уверен, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в Раде, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не уверен, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в Раде, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что законопроект Кабинета министров о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) легко пройдет профильный комитет и два чтения парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента", - сказал глава парламента.

Он также отметил, что как сторонники, так и противники законопроекта о НАБУ знают механизмы, как затянуть процесс принятия, в том числе, и через поправки.

"Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - добавил Разумков

Напомним,15 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Также читайте: Нужно поменять закон о санкциях, чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
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Была бы ВР с народными депутатами, прошел бы закон...А раз с олигархическими шестаками, тады канешна не пройдет....
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24.02.2021 17:23 Ответить
Це перемога. чи зрада?
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24.02.2021 17:23 Ответить
жопа
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24.02.2021 17:24 Ответить
Не уверен, что законопроект о НАБУ/ О хозяине беспокоится. О Коломойском. Который и так содержит Венедиктову, Авакова и Баканова.Не говоря уже о главном законнике-Портнове.
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24.02.2021 17:29 Ответить
А повышение тарифов Раду легко пройдёт?
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24.02.2021 17:57 Ответить
А у чому ти взагалі впевнений, гівно собаче Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 5383 Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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24.02.2021 18:08 Ответить
РАЗУМКОВ - ОДУМАЙСЯ! А то уйдешь в небытие вмести с зенелохом!!
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24.02.2021 23:02 Ответить
 
 