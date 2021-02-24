Не уверен, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в Раде, - Разумков
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что законопроект Кабинета министров о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) легко пройдет профильный комитет и два чтения парламента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента", - сказал глава парламента.
Он также отметил, что как сторонники, так и противники законопроекта о НАБУ знают механизмы, как затянуть процесс принятия, в том числе, и через поправки.
"Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - добавил Разумков
Напомним,15 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.
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