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Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник говорит, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, когда будет выполнено решение суда по доставке Вовка.

"Трудно прогнозировать. Есть максимальное противодействие со стороны стороны защиты и есть ряд органов, как, например, Высший Совет Правосудия, которые выносят решения, которые явно противоречащие и фактическим обстоятельствам, и целям уголовного процесса. Чтобы максимально эффективно проводить расследования, нужно подписывать определенные процессуальные документы. Однако, мы в этом деле являемся заложниками ситуации в части подписи процессуальных документов, ведь многие фигуранты в этом деле имеют специальный статус. Поэтому в нашей ситуации документы в отношении этих лиц может подписать только Генеральный прокурор", - сказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Топ комментарии
+5
Верно, Сытник - представитель закона, а Вовк- чмо, само себя называющее проституткой, которое бегает от закона.
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24.02.2021 17:46
+4
какая неожиданность, что защита - против
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24.02.2021 17:48
+3
и снова про этого чмошника вовка...я уже писал....в глазах уже рябит от его фамилии. сказал же я что один берёт за одно ухо, другой за другое и тянут его в офис к следователю.... выполняйте уже постановления привод на следствие.как СТРЕННЕНКА ХАПАНУЛИ СРАЗУ...А КАК СУДЬИШКУ СРАНОГО ТАК ОЧКО ЖИМ ЖИМ...СТРАННО КАКТО ВСЁ....((
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24.02.2021 18:43
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Вечный цирк.
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24.02.2021 17:26 Ответить
Все проходяще, а суддя Вовк вічний.
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24.02.2021 17:28 Ответить
Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальная противодействие со стороны стороны защиты - Цензор.НЕТ 2166
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24.02.2021 17:26 Ответить
Можно нечаянно уронить рыло этой гниды об асфальт, сразу станет вдекватом.
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24.02.2021 17:34 Ответить
👏😁😀👍
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24.02.2021 18:12 Ответить
можно, но оно быстро перемещается)
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24.02.2021 18:22 Ответить
Сцытник ты кто такой ?тебя должны боятся ?ты закон -ане балалайка
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24.02.2021 17:38 Ответить
Верно, Сытник - представитель закона, а Вовк- чмо, само себя называющее проституткой, которое бегает от закона.
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24.02.2021 17:46 Ответить
какая неожиданность, что защита - против
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24.02.2021 17:48 Ответить
Раз уж защита противодействует доставки в суд, значит и защиту надо вместе с ним доставить в суд. Неужели это так трудно понять?
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24.02.2021 18:25 Ответить
и снова про этого чмошника вовка...я уже писал....в глазах уже рябит от его фамилии. сказал же я что один берёт за одно ухо, другой за другое и тянут его в офис к следователю.... выполняйте уже постановления привод на следствие.как СТРЕННЕНКА ХАПАНУЛИ СРАЗУ...А КАК СУДЬИШКУ СРАНОГО ТАК ОЧКО ЖИМ ЖИМ...СТРАННО КАКТО ВСЁ....((
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24.02.2021 18:43 Ответить
Проще пристрелить...
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24.02.2021 19:07 Ответить
Президент сумел так наклонить ВРУ в обход Законов и вчера на отдельной спец.сессии приняли нужное ему решение о полномочиях гос.служащих, которое ему позволило дать нужные полномочия Ю Витренко. И вот теперь я представляю себя, который пока как бы ни в чем не виноват, но, если меня пригласит следователь и я не приду, то через полчаса у меня и двери взломают, выволокут и повезут к нему в воронке. А тут как бы "не виноватый судья" уже полгода публично на камеру отказывается являться к следователю по вопросу участия в действиях по свержению власти, и вся власть, включая Президента, как бы это не замечают, а судья спокойно ходит на работу - нонсенс!!! А потому, наверное, что он много наворотил по "просьбе" властей и он их просто не боится, чего не скажешь в обратную сторону. Это что правовое государство?
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24.02.2021 20:13 Ответить
Суддя - злочинець! Нонсенс? Ні, в Україні це система...
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24.02.2021 22:45 Ответить
Псы смердячие, вроде вовка, нужны зелепуту и его шайке, и оно их крышует! Через свою на 200% генпридуркуватую без писькуна! Зеля идет по стопам ******* барыжного, в тупик!
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25.02.2021 02:39 Ответить
 
 