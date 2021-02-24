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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) НАТО (8926) ПДЧ (137) членство в НАТО (1215) членство в ЕС (775) Евросоюз (15864) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Украина должна получить ПДЧ в НАТО, а в дальнейшей перспективе видим себя членами Альянса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна получить ПДЧ в НАТО, а в дальнейшей перспективе видим себя членами Альянса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить план действий по членству в НАТО, а в дальнейшей перспективе Украина видит себя членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Украина должна быть членом Евросоюза. Благодарю также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", - отметил президент.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Хочу поблагодарить за санкционную политику из-за временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", - отметил глава государства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Конечно в НАТО, и чем быстрей тем лучше НО ТОЛЬКО БЕЗ ТЕБЯ ВАЛОДЯ.
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24.02.2021 17:33
+11
Зеля подонок ! Прежде чем получить ПДЧ в НАТО, надо в стране продвигать реформы . А ты только продвигаешь вату со скрепами и тотальную коррупцию .
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24.02.2021 17:50
+10
Українці. без альянса бачать, що ти член !!!)))
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24.02.2021 17:35
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Конечно в НАТО, и чем быстрей тем лучше НО ТОЛЬКО БЕЗ ТЕБЯ ВАЛОДЯ.
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24.02.2021 17:33 Ответить
Для вас принципиально, чтобы в НАТО, или чтобы это не пошло в заслугу Зеле? Я так думаю, что второе.
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24.02.2021 17:43 Ответить
У писюаниста другая цель. 73% лохов он как раз и развел говорильней , а надо смотреть на дела.
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24.02.2021 17:47 Ответить
Ну так смотрим - то, что от него напрямую зависело - 3 кацапские информпомойки закрыл, чету Мертведчуков прижал - гут, Вальдемар, зер гут, Вальдемар. Если будет продолжать в том же духе - будет неплохо...еще бы Татарова выкинул из ОП и вместе с оборзевшей моськой портновым в СИЗО закинул - был бы молоток.
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24.02.2021 17:50 Ответить
он эти помойки закрыл только под давлением СНБО и Америки . А так бы он их хрен бы закрыл . Зеля мерзкий подонок .Вот и вся ему оценка .
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24.02.2021 17:54 Ответить
А насрать, по какому поводу он на самом деле их закрыл. Петя их вообще не закрывал, Зеля закрыл.

"мерзкий подонок"
Ваше к нему отношение и ваши фантазии никому не интересны. Только факты: помойки закрыл - молодец, Татарова поставил на должность - мудак. Конкретные оценки за конкретные действия.
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24.02.2021 21:58 Ответить
Tierre "3 кацапские информпомойки закрыл"

А почему тогда судья с бюстами чЛенина и сралина засудил патриота Стерненка. Почему не судят Татарова? Почему Центральному проспекту Одессы вернули название Жукова? Почему ЗЕ не ведет борьбу с коррупцией?
Почему МВФ не дал денег великому Зе-рефораматору? А все потому, что на одних понтах и популизме далеко уедешь - антикорупционные органы не работают, ручной Зе прокурор препятствует. А полноценная борьба с коррупцией - обязательство Украины.
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24.02.2021 18:42 Ответить
Сомневаюсь, что Зеля может конкролировать судей. Вон - с Вовком и Тупицкий сколько воюет - безрезультатно.

Про великость - это не ко мне - я такими категориями не рассуждаю.
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24.02.2021 21:50 Ответить
"антикорупционные органы не работают, ручной Зе прокурор препятствует."

Интересно, что препятствовало до появления "ручного Зе прокурора"?
Ах да, помнится, всю группу, которая посмелилась арестовать высокопоставленных прокуроров сразу же уволили и из СБУ, и из Гепрокуратуры...причем кто же это сделал, а? Гепрокурор, поставленный...Порошенкой и Глава СБУ, охранник Порошенки?
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24.02.2021 21:55 Ответить
Очнись, сейчас уже другой преЗЕдент и речь идет про деятельность нового преЗЕдента, который уже 2 года при власти. Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6684
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25.02.2021 16:18 Ответить
смотря какие дела .Вот Петя дал зелёный свет Медвечуку и его партии..вот это и есть его дела .Или с уголовником Нариком фоткаться ..Или на Мальдивы ехать отдыхать под чужим именем когда в стране война . " Тут такие дела , а ты " дела "" ""
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24.02.2021 17:52 Ответить
А тепер все те ж саме, тільки з фактами, будте ласкаві.
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24.02.2021 18:18 Ответить
Якщо б фанати зеленського мали факти, вони б не були фанатами зеленського )
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24.02.2021 18:37 Ответить
так если вам тех фактов что я написал , то и других нет смысла предоставлять ) А то что Петя вор и лицемер высшей степени понятно любому здравомыслящему . Вы лучше покажите те отрубаные руки , которые Петя обещал порубать ворам ) Это куда интереснее )) Ну и конечно же Петя не назначал своего кума на должность Генпрокурора .Петя честный и по ночам с Медведчуком не встречался ) бгг)
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24.02.2021 21:18 Ответить
Мальдіви недалеко від Оману і Еміратів. Тільки Порошенко поїхав один раз за п'ять років за свій рахунок. А Зеленський їздив п'ять разів на рік за держані гроші. На Новий рік примудрився відпочити двічі: покататись на лижах в Карпатах і поплавати в морі в Еміратах.

Президентський візит на Івано-Франківщину у новорічні свята обійшовся платникам податків у мінімум 391 тисяч 600 гривень. - Скільки коштує президент платникам податків - Зе-калькулятор /// Наші Гроші №342 (2021.02.22) https://www.youtube.com/watch?v=u2jvWB-R1kg&feature=emb_imp_woyt
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24.02.2021 19:46 Ответить
а посему обе рябое . Они друг друга стОят .
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24.02.2021 21:13 Ответить
Ні, не рябоє. Клоунові до Порошенка як свині до неба.
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24.02.2021 22:27 Ответить
та да . Петя уже прожжёный в политике по сравнению с соплёй . Но методы правления у них одинаковые , ибо свита правит королём . А король-то , голый .
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25.02.2021 10:12 Ответить
нее... если завтра вдруг ни с того, ни с сего подпишем соответствующие документы, то я не против. Но реальность говорит, что это произойдёт явно без потерпевшего.
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24.02.2021 18:02 Ответить
Через три года может быть .
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24.02.2021 17:34 Ответить
а що, Байден злякався рику "а чому Україна не в НАТО?", і погодився?
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24.02.2021 17:34 Ответить
Байден покрутив пальцем біля скронь і подумав: "Що з клоуна взяти крім аналізів".
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24.02.2021 19:49 Ответить
видим себя членами Альянса пианистов.
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24.02.2021 17:34 Ответить
Видим членамы. При тобы ми стали природним місцем для члэнів.
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24.02.2021 17:35 Ответить
давай делай уже что-то, а не тяп ляп языком
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24.02.2021 17:35 Ответить
Українці. без альянса бачать, що ти член !!!)))
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24.02.2021 17:35 Ответить
еще члномазл обещаль алимпиаду замутитье
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24.02.2021 18:33 Ответить
Маячня шизофреніка безмежна, неосяжна та незбагненна !!!)))
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24.02.2021 18:51 Ответить
От цікаво,і як воно дивилося в очі поважному гостеві,після факту закупівлі електроенергії з БАЕС? За що Литва,до речі,критикує Україну.
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24.02.2021 17:35 Ответить
Не прошло и два года...
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24.02.2021 17:38 Ответить
Скільки процентів ВВП витрачено на оборону в 2020-му році? Уточняю: скільки витраченно по факту, а не вкрадено? За те, скільки заплановано було напратити законом про держбюджет - навіть не згадуйте!
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24.02.2021 17:38 Ответить
Ага. Вот всех патриотов пересажаем, а там и в НАТО можно.
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24.02.2021 17:46 Ответить
Зеля подонок ! Прежде чем получить ПДЧ в НАТО, надо в стране продвигать реформы . А ты только продвигаешь вату со скрепами и тотальную коррупцию .
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24.02.2021 17:50 Ответить
Куда нас заведет четырежды уклонист- страшно и представить. Оно так Украину любит , ну прямо как в порно.
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24.02.2021 17:50 Ответить
"Україна має отримати ПДЧ в НАТО" бла-бла-бла... © Зе
Слова правильні. Але... нагадав мені Януковича.
Той теж у 2012-2013 говорив правильні слова про необхідність для України асоціації з ЄС. Готував навіть підписання угоди про асоціацію.
Розгублені цим "ходом конем" від "двічі несудимого" і абсолютно проросійського Янека, патріоти на різноманітних ток-шоу говорили тоді щось на кшталт "Нууу, якщо Янек приведе Україну до Євросоюзу, то він тим самим зробить те, що не зміг зробити навіть патріотичний Ющенко!"
А в результаті отримали раптову (за кілька днів до підписання) відмову Янека підписувати угоду про асоціацію, втечу "євроінтегратора" Янека до Ростова, анексію Криму та початок війни з кацапами на сході.
Так і тут: знаючи життєвий багаж совкодрочера і ********* Зе, я дотримуюсь принципу "Не вірте данайцям, що дари приносять!"
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24.02.2021 18:00 Ответить
...бо Вову Зе в розпал "вступу до НАТО" Вова Ху може раптом відкликати до Ростова, і на тому весь "вступ" і завершиться.
Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8230
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24.02.2021 18:05 Ответить
при такому преЗЕдентстві можна навіть і не думати про якісь натИ чи єЕси....
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24.02.2021 18:07 Ответить
Точно такая риторика была у зэка шапкокрада, а дела противоположные, ни в коем случае нельзя допустить сбежать в ростов шуту, он должен сидеть на нарах в Украине.
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24.02.2021 18:24 Ответить
..та то таке.. не пре Зелі буде сказане..
от якщо Зеля Іхмператор сприяє (або хоч не заважає) тому, що Україна стане союзником США поза НАТО - було б щось..
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24.02.2021 18:54 Ответить
Ты хотя бы посла Украины в НАТО назначь, мамкин стратег...
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24.02.2021 19:30 Ответить
Так хоче "получить ПДЧ в НАТО", що перебуваючи у Брюсселі з робочою поїздкою у жовтні 2020 року демонстративно проігнорував зустріч з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом.

Чому проігнорував? Тому що дуже "хоче" в НАТО? Чи дуже хотів заглянути в очі, чи може в якесь інше місце путіну?
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24.02.2021 19:57 Ответить
Хто ж тобі повірить, що ти хочеш в НАТО? Скажи прямо, що робиш такі заяви, щоб підняти рейтинг, який сьогодні у тебе 23,1%, а рейтинг партії голобородька - 19,7%. Виборця Порошенка не переконаєш. "Свободи" і "Правого сектора" не переконаєш. Проросійську вату, яка від тебе розбіглась, назад не повернеш. Хіба що дріб'язок відкусиш у Жульки, Ляшка, "Голосу Пінчука" та "Самонемочі Садового". Виходить не рясно.
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24.02.2021 20:08 Ответить
Не при вас и не с вами.

НАТО нафиг не нужны полудурочные колаборанты и предатели.
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24.02.2021 20:18 Ответить
Януковіч теж казав за асоціацію з ЄС, а потім путєн його нахилив й відмовився... З цього виник Майдан...
Бубочка така сама падлюка, як овощч, можливо навіть гірше, бо тупіший за нього...
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24.02.2021 20:32 Ответить
Для членство в НАТО я так понимаю что нельза иметь территорий под оккупацией. Что тогда Зеленский сделает? Откажется от Крыма и Донбаса и перерисует границы?
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25.02.2021 02:27 Ответить
 
 