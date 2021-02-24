Украина должна получить ПДЧ в НАТО, а в дальнейшей перспективе видим себя членами Альянса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить план действий по членству в НАТО, а в дальнейшей перспективе Украина видит себя членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Украина должна быть членом Евросоюза. Благодарю также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", - отметил президент.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Хочу поблагодарить за санкционную политику из-за временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", - отметил глава государства.

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