Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Украинские военнослужащий выстрелил и ранил оккупанта. Тот доставлен в госпиталь, жизнь нашего воина вне опасности.
Инцидент произошел на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык в Донецкой области. Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловища этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - отметил журналист.
Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.
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Он прицелился и сказал, "стоять! не подходить»
Если бы бойцы ВСУ все выполняли устав в Крыму - Украина бы Крым не потеряла
А теперь прокуратура должна была объявить всем , НЕ ВЫПОЛНИВШИМ УСТАВ , подозрение и заочно арестовать ЗА СДАЧУ КРЫМА. А потом запрос в Интерпол - пусть сидят невыездные остаток своей поганой жизни
Хорошо знаю тему, как киевские районы( а было их больше 20) покупали крымским офицерам квартиры из бюджета района ( где-то 20 лет назад ) и вручали на день военно морских сил . А потом эти офицеры Украину предали
сначала на поражение и попасть, а уже потом куда угодно предупредительные очереди и ор "стой, кто идет!"
командир в курсе и все поймет....
І мерзоту цю вспокоїв.
Тепер порозказує трохи відповідним органам, а потім бачитиме небо в клітинку.
Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.Источник: https://censor.net/ru/n3249872»
Хотелось бы услышать выводы проверки
БРИФФИНГИ перед журналистами в прямом эфире должны быть нормой
и хвала нашему воину!!
А нам немає чого тут додумувати, як там було. Бо, ні мене ні вас там не було.
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