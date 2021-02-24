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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) МВФ (3297) Сытник (953) Антикоррупционный суд (1070)

Украина не полностью выполнила требование МВФ о независимости антикоррупционных органов, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не полностью выполнила требование МВФ о независимости антикоррупционных органов, - Сытник

Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна выполнить ряд требований.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Об одном маяке мы вспомнили - независимое прослушивание. Другой маяк - вопрос независимости антикоррупционных органов. По моему убеждению, он не выполнен полностью. На сегодняшний день мы понимаем, что вопрос назначения и увольнения директора НАБУ не урегулирован. Не отобран антикоррупционный прокурор. В любой момент Конституционный Суд может принять решение против ВАКС. Несмотря на возвращение определенных полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции, этот вопрос полностью также не решен. Антикоррупционная стратегия еще до конца не утверждена", - рассказал Сытник.

Он также отметил есть необходимость в судебной реформе.

"У нас Высший совет правосудия, к сожалению, дошел до того уровня, что Венецианская комиссия в своих выводах намекает на необходимости перезагрузки ВРП. Это действительно должен быть орган, который обеспечит объективное формирование судейского корпуса и объективную оценку действиям судейского корпуса, а не так, как в случае с Окружным административным судом Киева", - отметил директор НАБУ.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Топ комментарии
+8
Зато по коррупции перевыполнила.
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24.02.2021 17:52
+6
Зеленая пошеть просто забила на выполнение анти коррупционных мероприятий. На конкурсы положила и тупо назначает только своих. Новый закон про И.О. министров -- просто классика беспредела.
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24.02.2021 18:11
+3
Значит денег не дадут .
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24.02.2021 18:35
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Зато по коррупции перевыполнила.
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24.02.2021 17:52 Ответить
Зеленая пошеть просто забила на выполнение анти коррупционных мероприятий. На конкурсы положила и тупо назначает только своих. Новый закон про И.О. министров -- просто классика беспредела.
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24.02.2021 18:11 Ответить
точно, не то что при бывшей власти,это зелень коррупцию развела
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24.02.2021 18:22 Ответить
как видим, Венецианка намекает зелёной пошести, а не бывшей власти..
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24.02.2021 20:21 Ответить
а денег все одно хоэтца )))
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24.02.2021 18:14 Ответить
И?
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24.02.2021 18:20 Ответить
а для этого почти ничего не сделано - это вывод статьи (не мой))))
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24.02.2021 18:30 Ответить
Украина не полностью выполнила требование МВФ о независимости антикоррупционных органов, - Сытник - Цензор.НЕТ 2453
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24.02.2021 18:43 Ответить
Значит денег не дадут .
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24.02.2021 18:35 Ответить
Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник - Цензор.НЕТ 1939
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24.02.2021 18:45 Ответить
Утомило....вы стоите раком,нам почти нравится,только еще чуть-чуть прогнитесь,и задом повиляйте,тогда мы вам дадим немного денег.....
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24.02.2021 19:24 Ответить
МВФ просит поставить раком коррупционеров. Вот ты и попался, заднеприводный)
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24.02.2021 20:22 Ответить
Ти же набу -а не баллайка
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24.02.2021 19:26 Ответить
СИТНЫК - МОЛОДЧИНА !! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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24.02.2021 23:00 Ответить
 
 