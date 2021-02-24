Украина не полностью выполнила требование МВФ о независимости антикоррупционных органов, - Сытник

Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна выполнить ряд требований.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Об одном маяке мы вспомнили - независимое прослушивание. Другой маяк - вопрос независимости антикоррупционных органов. По моему убеждению, он не выполнен полностью. На сегодняшний день мы понимаем, что вопрос назначения и увольнения директора НАБУ не урегулирован. Не отобран антикоррупционный прокурор. В любой момент Конституционный Суд может принять решение против ВАКС. Несмотря на возвращение определенных полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции, этот вопрос полностью также не решен. Антикоррупционная стратегия еще до конца не утверждена", - рассказал Сытник.

Он также отметил есть необходимость в судебной реформе.

"У нас Высший совет правосудия, к сожалению, дошел до того уровня, что Венецианская комиссия в своих выводах намекает на необходимости перезагрузки ВРП. Это действительно должен быть орган, который обеспечит объективное формирование судейского корпуса и объективную оценку действиям судейского корпуса, а не так, как в случае с Окружным административным судом Киева", - отметил директор НАБУ.

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