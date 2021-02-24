РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4726 посетителей онлайн
Новости Происшествия Взяточники
4 441 13
взятка (5956) Львовщина (2681) откат (79) чиновник (1551)

Чиновник Львовской ОГА попался на получении 365 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали на взятке одного из заместителей начальника управления Львовской облгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Львовской ОГА попался на получении 365 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

По данным следствия чиновник наладил систему получения от предпринимателей неправомерной выгоды. За это он способствовал их победе во время проведения тендерных закупок на строительно-ремонтные работы и перечислению средств за их выполнение.

Так, был задокументирован факт вымогательства 365 тыс. гривен в качестве "отката" за проведенные работы за бюджетные средства. Для этого чиновник привлек своего предпринимателя, который выдал фиктивные счета-фактуры о покупке у него предприятием определенных товаров на эту сумму.

23 февраля правоохранители задержали чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Смотрите: Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция. ФОТО

Чиновник Львовской ОГА попался на получении 365 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также читайте: Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Арештовуйте любого колишнього або діючого голову УКБ - живуть виключно за рахунок відкатів.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:40
+1
Отбивал должность...
показать весь комментарий
24.02.2021 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арештовуйте любого колишнього або діючого голову УКБ - живуть виключно за рахунок відкатів.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:40 Ответить
Падает уровень жизни . Ничего не поделаешь , бездарная политика .
показать весь комментарий
24.02.2021 18:43 Ответить
Ооооо таким пряма дорога в охвіс ЗЕшмарклі до ДєрЬмака в радники.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:44 Ответить
Або на стажування до Розенблата, Гримчака та Кононенка.
показать весь комментарий
24.02.2021 19:31 Ответить
І до цих покидьків можна. Ще до мосійчука,Ляшка,Юрченко ....скажу так всіх не перерахувати 🤬Але цей покидьок- "новіоєліцо", ні?
показать весь комментарий
24.02.2021 19:37 Ответить
Вряд чи зовсім "новоє". Нормальний такий собі рішала, з наших львівських галичан. З високою долею вірогідності щонеділі із сім'єю ходить до Божого храму, а по святам одягає вишиванку.
показать весь комментарий
24.02.2021 19:40 Ответить
"Какаяразнітса" 😁,як кажуть :"Злодієві - тюрма", чи не так?
показать весь комментарий
24.02.2021 19:43 Ответить
Саме так. Садити треба в будь-якому випадку.
показать весь комментарий
24.02.2021 19:57 Ответить
Отбивал должность...
показать весь комментарий
24.02.2021 19:08 Ответить
За треть ляма гринов,от поц...посадить и расстрелять...неспроможный какойто,позорище!
показать весь комментарий
24.02.2021 20:00 Ответить
УТВЕРЖДАЮ:мин 95 % строительных подрядов которые распределяют чиновники идут с откатами.Бизнес общается между собой и хотя это к делу не подошьешь но не верить оснований нет.Уже сформировались карусели с постоянно задействованными фирмами. СИСТЕМУ МОЖНО НАДЛОМИТЬ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ заказа,приема работы ,оплаты / откатывать в три горла будет не выгодно/ и жестко наказывать за обналичку и уход от налогов. как делают в цивилизованных странах
показать весь комментарий
24.02.2021 20:10 Ответить
УТВЕРЖДАЮ:мин 95 % строительных подрядов которые распределяют чиновники идут с откатами.Бизнес общается между собой и хотя это к делу не подошьешь но не верить оснований нет.Уже сформировались карусели с постоянно задействованными фирмами. СИСТЕМУ МОЖНО НАДЛОМИТЬ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ заказа,приема работы ,оплаты / откатывать в три горла будет не выгодно/ и жестко наказывать за обналичку и уход от налогов. как делают в цивилизованных странах
показать весь комментарий
24.02.2021 20:11 Ответить
 
 