Чиновник Львовской ОГА попался на получении 365 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке одного из заместителей начальника управления Львовской облгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия чиновник наладил систему получения от предпринимателей неправомерной выгоды. За это он способствовал их победе во время проведения тендерных закупок на строительно-ремонтные работы и перечислению средств за их выполнение.

Так, был задокументирован факт вымогательства 365 тыс. гривен в качестве "отката" за проведенные работы за бюджетные средства. Для этого чиновник привлек своего предпринимателя, который выдал фиктивные счета-фактуры о покупке у него предприятием определенных товаров на эту сумму.

23 февраля правоохранители задержали чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция. ФОТО

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также читайте: Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО