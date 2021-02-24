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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Константинов (82) Крым (26016) прокуратура (4863) Аксенов (360)

Руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Аксенову и Константинову сообщили о подозрении, - прокуратура (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Аксенову и Константинову сообщили о подозрении, - прокуратура (исправлено)

Украинские правоохранители сообщили руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны. Среди подозреваемых - "глава Государственного Совета Республики Крым" и "председатель Совета министров Республики Крым".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь, информирует Цензор.НЕТ.

Представителей оккупационной администрации подозревают в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

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"После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя", - отмечают в прокуратуре.

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Там подчеркивают, что незаконно отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима.

"Подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или "республиканскую" собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", - уточняют в пресс-службе.

Автор: Ольга Лузан
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Колаборантів на палю😡
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24.02.2021 18:47 Ответить
Руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Константинову и Гоцанюку сообщили о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 826
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24.02.2021 18:51 Ответить
А Аксенов уже не виновен,- не предатель, не враг и не колаборант?!!
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24.02.2021 18:53 Ответить
По закону Савченко уже отсидел...
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24.02.2021 21:28 Ответить
не понял...я думал столь элементарное мероприятие еще при Петре Великом было воплощено в жизнь!
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24.02.2021 20:19 Ответить
СБУ уже давно повинно було їх ліквідувати, як зрадників і терористів.
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24.02.2021 20:57 Ответить
мощно.. а главное - что, в принципе, бесполезно и безвредно для всех.. ещё одна буря в стакане
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24.02.2021 20:53 Ответить
Не прошло и 7 лет.
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24.02.2021 21:04 Ответить
млять 7 років мерзота прокурорська булки м'яла, нарешті сподобились. Цікаво скільки там цих утирків у прокуратурі Криму працює, і Криму начеб-то не має, а прокуротура ПОВНОЦІННА є.
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25.02.2021 06:56 Ответить
 
 