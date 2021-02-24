Наемники РФ 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Марьинки и Пивденного, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17 часов 24 февраля российская-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Пивденного - из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск РФ, который пытался проникнуть на украинском позиции. В ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ