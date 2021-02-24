Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В 2021 году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. "В январе 2022 будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 г (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", - говорится в документе.
Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".
Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 г. соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 г.
"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в сообщении.
В пресс-службе президента напоминают, что согласно решению СНБО срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.
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Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
У Зеленського вояк з НацГвардії ї впустив свідоцтво президента. Тому, не випадково, Зеленський поюоюється вояків. Гадаю, і в нього доля буде іншою.
Кучма не пішов на інавгурацію до Ради, а обрав палац Україна. Отримав Україну без Кучми.
В Ющенка не злетів один з голубів. І майже усі його наміри залишались втіленими лише частково.
Кривой рояль или ...
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
https://www.president.gov.ua/documents/712021-36821
"7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2021 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2021 року."
Окрема подяка Кабінету міністрів України, за 4 місяці призову.
https://ukurier.gov.ua/media/files/2021-2/19_P9-19.pdf
"Не пізніше ніж за місяць до початку чергового призову в районних (міських) військових комісаріатах розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, якими передбачаються строки, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.
З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням із планом, списками
призовників, вимогами керівних документів, порядком проведення бесід і заповнення листів вивчення та іншими питаннями.
Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:
індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, закладу освіти, в якому працює (навчається) призовник;
заходів професійно-психологічного відбору;
аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними (міськими) військовими комісаріатами від органів Національної поліції, судів, органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я, інших державних
органів, підприємств, установ, організацій."
Фактично, вже з березня будуть розсилатись повістки на проходження мед комісії, чи уточнення військово-облікових данних.Тепер я зрозумів, як їм вдалось відправити першу команду вже 3 жовтня в осінній призов.
отказывает логика и здравый смысл...