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Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В 2021 году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. "В январе 2022 будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 г (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 г. соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году в ряды ВСУ планируют призвать 32 тысячи человек

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента напоминают, что согласно решению СНБО срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте: Кабмин изменил процедуру призыва на срочную службу, - ВСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Чотирикратний уклоніст підписує указ про строки призову до ЗСУ !!! ))))
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24.02.2021 20:01
+13
Абсурд ,четырежды откосивший может призывать
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24.02.2021 20:08
+12
Зеленський нічого доброго не заслуговує.
Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
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24.02.2021 20:00
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Хай Зечмо покаже приклад .
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24.02.2021 19:58 Ответить
Абсурд ,четырежды откосивший может призывать
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24.02.2021 20:08 Ответить
Позор клоуну.
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24.02.2021 20:19 Ответить
Поздно , пусть утилизируется ИУДА подрашистная
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24.02.2021 20:11 Ответить
Его мамка с папкой не отпускают
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24.02.2021 21:01 Ответить
Невже й сам ухилянт піде 🤗?
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24.02.2021 20:00 Ответить
Сцыкло - уклонист, а сам других призывает, где такое видано, где такое слыхано?
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24.02.2021 20:21 Ответить
Зеленський нічого доброго не заслуговує.
Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
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24.02.2021 20:00 Ответить
Перед януковичем закривались двері Ради, і Рада виставила його за межі посади.
У Зеленського вояк з НацГвардії ї впустив свідоцтво президента. Тому, не випадково, Зеленський поюоюється вояків. Гадаю, і в нього доля буде іншою.
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24.02.2021 20:12 Ответить
Маєте на увазі карму? Ну що ж можливо, можливо ...
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24.02.2021 20:15 Ответить
Хто зна, чи це карма.
Кучма не пішов на інавгурацію до Ради, а обрав палац Україна. Отримав Україну без Кучми.
В Ющенка не злетів один з голубів. І майже усі його наміри залишались втіленими лише частково.
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24.02.2021 23:04 Ответить
Ну так специально же впустил. Интересно - где он щас работает. Наверное топ-манагером сам догадайтесь где Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году - Цензор.НЕТ 4615
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24.02.2021 20:22 Ответить
Чотирикратний уклоніст підписує указ про строки призову до ЗСУ !!! ))))
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24.02.2021 20:01 Ответить
ГАНЬБА!!!
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24.02.2021 20:24 Ответить
Таке тільки в нашій грішній Україні можливо.
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24.02.2021 21:16 Ответить
Ед,зміни шрифт ,таке масне негарно !!!)))
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24.02.2021 21:24 Ответить
А шо у этого поца за болячка была от косяка?
Кривой рояль или ...
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24.02.2021 20:08 Ответить
Справді цікаво. Добре якщо просто енурез, але ж раптом він не може виконувати президентських обов'язків?
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24.02.2021 20:16 Ответить
...ну,тоді чисто відрубати цей нацюцюрник наживо,тьфу...
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24.02.2021 20:23 Ответить
Бронь из квн от самого маслякова
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24.02.2021 21:03 Ответить
неужели мини-напалеон соизволит отдать долг и добровольно пройдет курс молодого бойца?
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24.02.2021 20:20 Ответить
Ой, только не надо смешить народ - не надо.
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24.02.2021 20:26 Ответить
А че и не...легкий короткометражный трэээш-видосик-"вован-*********"...
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24.02.2021 20:46 Ответить
закономерно ментовско прокурорско судовая власть ориентированная на рашостан планомерно начинает раскачивать страну в сторону хаоса
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24.02.2021 20:49 Ответить
..пацаны, не берите пример с него, не косите хоть, как говнокомандувач-рецидивист..
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24.02.2021 20:57 Ответить
Уклонист указывает как нужно долг родине отдавать
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24.02.2021 21:00 Ответить
Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році - Цензор.НЕТ 9556
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24.02.2021 21:09 Ответить
Особа не маюча взагалі ніякого відношення до армії і на тобі - го внокомандувач - це можливо тільки в нас
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24.02.2021 21:13 Ответить
Чомусь " ло " пропустилось
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24.02.2021 21:15 Ответить
Буває !!!))) Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році - Цензор.НЕТ 7440
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24.02.2021 21:26 Ответить
Не особа, пане Іване, а істота.
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24.02.2021 21:48 Ответить
А, сам послужить не хочет? Понюхать портянки!
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24.02.2021 22:19 Ответить
Он же не лох и обитает не в Израиле.
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24.02.2021 23:11 Ответить
Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
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24.02.2021 22:22 Ответить
Окрема подяка Зеленському за 4 місяці призову, такий же тиран, як і Порошенко. Та сама доля тебе і чекає.
https://www.president.gov.ua/documents/712021-36821

"7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2021 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2021 року."
Окрема подяка Кабінету міністрів України, за 4 місяці призову.

https://ukurier.gov.ua/media/files/2021-2/19_P9-19.pdf

"Не пізніше ніж за місяць до початку чергового призову в районних (міських) військових комісаріатах розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, якими передбачаються строки, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.
З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням із планом, списками
призовників, вимогами керівних документів, порядком проведення бесід і заповнення листів вивчення та іншими питаннями.
Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:
індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, закладу освіти, в якому працює (навчається) призовник;
заходів професійно-психологічного відбору;
аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними (міськими) військовими комісаріатами від органів Національної поліції, судів, органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я, інших державних
органів, підприємств, установ, організацій."
Фактично, вже з березня будуть розсилатись повістки на проходження мед комісії, чи уточнення військово-облікових данних.Тепер я зрозумів, як їм вдалось відправити першу команду вже 3 жовтня в осінній призов.
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24.02.2021 22:29 Ответить
Ну тебя нераба лавочного точно медкомиссия не пропустила
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24.02.2021 23:09 Ответить
в любой "теме буба и война и он же головной командувач, отдающий приказы?"
отказывает логика и здравый смысл...
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25.02.2021 01:06 Ответить
 
 