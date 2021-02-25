17 "слуг народа" подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подписанты утверждают, что политические силы пытаются использовать дело Стерненко для организации уличных протестов.
Текст заявления опубликован в Фейсбуке депутата СН Виталия Безгина, информирует Цензор.НЕТ. Среди подписавшихся - Никита Потураев, Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая, Тетьяна Цыба, Елизавета Ясько, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая и другие "слуги".
В заявлении сказано, что ситуации вокруг дела Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить сегодня на спусковой крючок для дестабилизации украинского общества", является только "маркером крайней степени недоверия к судебной системе". При этом отмечается, что судебная реформа образца 2015-2019 годов не восстановила общественное доверие к судам и их решениям.
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"Не может не вызывать эмоций и сомнений и выбор судьи - демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения, а следовательно, от такого судьи крайне трудно ожидать беспристрастности в деле. Более того, "дело Стерненко" в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2015 во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря", - утверждают авторы заявления.
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Они требуют провести судебную реформу, а также обеспечить безопасность Стерненко и публичный прозрачный судебный процесс над ним во всех последующих инстанциях.
Депутаты требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям.
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"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.
Пожалуйста, подождите...
- ніким другим, як кацапоїдною твариною портновим витягується пустопорожня справа 7-річної давнини без доказів ( вже доведено)
- справу ведуть реально якісь тупі прокурори імені зеленмана , котрі навіть не орієнтуються в законах..( Карле!!!) та з вказівкою - дуркувати та гнути своє ..ясне діло - за гроші..
- справа передається "судді" - повністю кацапоїдній корупційній паскуді імені членіна та сраліна у накраденому помешканні, який маючи вже у себе виправдальний вирок гундосить маячню про вирок та смердячи лайном у трусах яким воно спорожнилося після дзвінка зверху з наказом.посадити. .бо розуміє що це в майбутньому - "життя закінчене".
- як слідсво з цього - протести проти свавілля.. авакян нагоняє мусорів більше ніж протестувальників..та знов таки обісравшись ситуації - не дають їм кийків та газу щоб " хай краще мусарське бидло отримає подекуди, аби не розпочали насувати на авакяна вже..та судячи з дій мусорів впевнитися можна в тім що це - частиною несвідома тупа шмаркачня з вулиці, яка "какая разница" ,та поперлася у мусори по рукосракості та за гроші, а частиною - кацапоїди та підораси з неповішеної після Майдану беркутні.. Там адекватних немає - вони втікли невдовзі після "рехформи імені поросятини" коли зрозуміли хто такий авакян і чим він займається найперше..І тоді повернувся непотріб який ще ховався, та й поновився на посадах.
- після....виходить на ЗМІ тупий кабан геращенко, "жертва замаху" , та починає погрожувати , що типу "наступного разу "полизеіські" не будуть такі поблажливі..." Це ,сприймається як " ..ми серемося , бо ще "ригі" нам поки не влаштували реваншем базу для повного бєспрєдєлу тому поки будемо лише лякати.." І хто це каже? Свиня імені поросятини, така сама як і авакян , які при будь якій владі лижуть сраки вищесидячим та слідкують за моментом їх "підсидіти на вилізти вище, які плазують за посади та можливість корупції , це паскуди які колись намагалися ділити Харків зі здохлою кацапоїдно-жидівською наволоччю хернесманом - хто буде грабувати місто, та типу "рятували Харків" ( Дніпро так само..) по початку війни , але не мешканців, а свою корупцію від таких самих злодіїв - тільки кацапських .Показник - справа рюкзакова - яка 50-та від усієї корупції. Для них - сенс цього був - війна банд чужими руками, та драбина вище і не більше. Це прості українці звідти йшли на смерть - реально захищати країну та бачили всіх, хто докладався хоч як, - патріотами - бо самі такими були..
- Після...А після - нічого...Зелене обісралося та мовчить..Шукає відмазки та сценарії відосіка..
І ДО ЯКИХ ПІР......? Наскільки нам треба ще занапастити країну щоб мізки перетікли зі сраки в голови?
Как говорится свое овно не пахнет. Им и Дубинский не мешал, им и Бужанский сейчас не мешает.
Одно радует - когда эту всю мразь начнут щемить - за них НИКТО не выйдет, даже на молчаливый митинг с цветочками.
И я не уверен, что революции больше не будет.
Уж как благостно поживал Каддафи...
Ого! Вот прям настолько боитесь??? Это хорошо
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.
"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
К сожалению, их там больше, чем 17-ть
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.