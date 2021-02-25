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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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заявление (379) Костюк (7) Стерненко (384) Богуцкая Лиза (65) Слуга народа (2547) Жмеренецкий Алексей (7) Потураев (135) Чернев (84) Елизавета Ясько (78) Гурин Дмитрий (33) Виталий Безгин (38) Шуляк Елена (79) Цыба (9) Подгорная Виктория (7) Васылив Игорь (4) Бондарь Анна (3) Заблоцкий (20) Юнаков (10) Безуглая (201)

17 "слуг народа" подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Подписанты утверждают, что политические силы пытаются использовать дело Стерненко для организации уличных протестов.

Текст заявления опубликован в Фейсбуке депутата СН Виталия Безгина, информирует Цензор.НЕТ. Среди подписавшихся - Никита Потураев, Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая, Тетьяна Цыба, Елизавета Ясько, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая и другие "слуги".

В заявлении сказано, что ситуации вокруг дела Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить сегодня на спусковой крючок для дестабилизации украинского общества", является только "маркером крайней степени недоверия к судебной системе". При этом отмечается, что судебная реформа образца 2015-2019 годов не восстановила общественное доверие к судам и их решениям.

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"Не может не вызывать эмоций и сомнений и выбор судьи - демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения, а следовательно, от такого судьи крайне трудно ожидать беспристрастности в деле. Более того, "дело Стерненко" в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2015 во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря", - утверждают авторы заявления.

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Они требуют провести судебную реформу, а также обеспечить безопасность Стерненко и публичный прозрачный судебный процесс над ним во всех последующих инстанциях.

Депутаты требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям.

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"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.

17 слуг народа подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях 01
17 слуг народа подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях 02
17 слуг народа подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.
========
То есть, приговор портновского суда - это не "попытка дестабилизировать ситуацию в Украине"?
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24.02.2021 20:18
+26
О каком будущем может думать богуцкая, которая советовала лечить короновирус *****?!
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24.02.2021 20:16
+26
Охренеть,у них сторонник московского кровавого мясника Джугашвили выносит в 21 веке людям приговоры,но тот кто протестует против этого оказывается провокаторы и подстрекатели.
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24.02.2021 20:22
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А попередники їм залишили повну казну і успішну економіку. Тепер ще більші борги, діра в бюджеті, соціалка ледве дихає, економіка падає вже до червоної лінії. І кругом туман, похож на обман...
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25.02.2021 10:46 Ответить
Інформація для роздумів без зациклення на особистості Стерненка , та по пунктах та в хронології:
- ніким другим, як кацапоїдною твариною портновим витягується пустопорожня справа 7-річної давнини без доказів ( вже доведено)
- справу ведуть реально якісь тупі прокурори імені зеленмана , котрі навіть не орієнтуються в законах..( Карле!!!) та з вказівкою - дуркувати та гнути своє ..ясне діло - за гроші..
- справа передається "судді" - повністю кацапоїдній корупційній паскуді імені членіна та сраліна у накраденому помешканні, який маючи вже у себе виправдальний вирок гундосить маячню про вирок та смердячи лайном у трусах яким воно спорожнилося після дзвінка зверху з наказом.посадити. .бо розуміє що це в майбутньому - "життя закінчене".
- як слідсво з цього - протести проти свавілля.. авакян нагоняє мусорів більше ніж протестувальників..та знов таки обісравшись ситуації - не дають їм кийків та газу щоб " хай краще мусарське бидло отримає подекуди, аби не розпочали насувати на авакяна вже..та судячи з дій мусорів впевнитися можна в тім що це - частиною несвідома тупа шмаркачня з вулиці, яка "какая разница" ,та поперлася у мусори по рукосракості та за гроші, а частиною - кацапоїди та підораси з неповішеної після Майдану беркутні.. Там адекватних немає - вони втікли невдовзі після "рехформи імені поросятини" коли зрозуміли хто такий авакян і чим він займається найперше..І тоді повернувся непотріб який ще ховався, та й поновився на посадах.
- після....виходить на ЗМІ тупий кабан геращенко, "жертва замаху" , та починає погрожувати , що типу "наступного разу "полизеіські" не будуть такі поблажливі..." Це ,сприймається як " ..ми серемося , бо ще "ригі" нам поки не влаштували реваншем базу для повного бєспрєдєлу тому поки будемо лише лякати.." І хто це каже? Свиня імені поросятини, така сама як і авакян , які при будь якій владі лижуть сраки вищесидячим та слідкують за моментом їх "підсидіти на вилізти вище, які плазують за посади та можливість корупції , це паскуди які колись намагалися ділити Харків зі здохлою кацапоїдно-жидівською наволоччю хернесманом - хто буде грабувати місто, та типу "рятували Харків" ( Дніпро так само..) по початку війни , але не мешканців, а свою корупцію від таких самих злодіїв - тільки кацапських .Показник - справа рюкзакова - яка 50-та від усієї корупції. Для них - сенс цього був - війна банд чужими руками, та драбина вище і не більше. Це прості українці звідти йшли на смерть - реально захищати країну та бачили всіх, хто докладався хоч як, - патріотами - бо самі такими були..
- Після...А після - нічого...Зелене обісралося та мовчить..Шукає відмазки та сценарії відосіка..
І ДО ЯКИХ ПІР......? Наскільки нам треба ще занапастити країну щоб мізки перетікли зі сраки в голови?
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25.02.2021 10:55 Ответить
Этой гнилой кучке Портнов, Татаров и пр. антиукраинская нелюдь не воняет.
Как говорится свое овно не пахнет. Им и Дубинский не мешал, им и Бужанский сейчас не мешает.
Одно радует - когда эту всю мразь начнут щемить - за них НИКТО не выйдет, даже на молчаливый митинг с цветочками.
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25.02.2021 10:59 Ответить
успокойся... больше революций не будет, Порох твой прос....л последнюю ..такое бывает раз в столетие, готовься к белорусскому варианту....
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25.02.2021 11:16 Ответить
Ты лучше расскажи что не просрал твой Зєля?
И я не уверен, что революции больше не будет.
Уж как благостно поживал Каддафи...
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25.02.2021 11:23 Ответить
да Зеля клоун, а Порох все время в политике и он весь патриотизм Революции на договорняки поменял с рыгами...теперь ему ничего не светит, но он и при Бойко президенте будет будет в политике с женой и сыном, у него всё в порядке...он будет и дальше "бороться с режимом")))))))
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25.02.2021 11:57 Ответить
"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти"


Ого! Вот прям настолько боитесь??? Это хорошо 17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях - Цензор.НЕТ 6570
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25.02.2021 11:44 Ответить
Вздриснули. Отписались самые перепуганные
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25.02.2021 12:51 Ответить
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое делооб этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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25.02.2021 11:54 Ответить
А можете представить, что думают ее друзья Дубинский и Бужанский и их общий шеф Каломойша.
К сожалению, их там больше, чем 17-ть
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25.02.2021 12:02 Ответить
--- Без об*єднуючої. національної. ідеї розбудови держави Україна---нічого НЕ буде !!! Окрм мишиної возні і всеохоплюючого бродіння ... Два през. терміни.дружно. обераємо срулят. НЕ усвідомлюючи. що для них Україна -- це велике торжище з терпеливим і довірливим наордом. де можна надурняк .так легко збагатитися...і все ! Ми ж українці для них ніщо...бидлота. яка гірше худоби.../читаємо Торру .../
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25.02.2021 12:34 Ответить
Сам Стерненко нафиг никому не нужен. Этот кейс используется кацапами, чтоб показать, что мол не только у них оппозиционеров наказывают. Ими же эти митинги и проплачиваются. Только никто же не скажет, что Стерненка за дело посадили и никакой он не оппозиционер.
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25.02.2021 13:42 Ответить
Моя відповідь неграмотним дупутатам. Реформа суду при попередній владі почалася дуже пізно і важко через блокування конкурсних комісій, а також ради суддів, які відбирають і призначають суддів. Це так щоб знали. Президент підписує ті подання, які йому направляє рада суддів і їх змінювати не може. При Порошенко пройшов реформу тільки Верховний суд, який хоче знищити і перезапустити діячий президент. Конституційний суд він вже заблокував.Пройшло два роки вашої бездіяльності, а точніше керованості судів через портнова і татарова, які всі підпорядковані виключно їм і по вказівці Банкової приймають ті чи інші рішення. Кому ви втираєте? Мені сподобалась фраза "гарантувати безпеку життя і здоровя Стерненко". Непогано, а давайте вас всіх закриємо в карцер і будемо вимагати, щоб вас там ще і не вбили. А що, є такі предпосилки, що не тільки при цій владі можуить засудити по методам Вишинскького, а ще і вбити?
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25.02.2021 15:18 Ответить
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:43 Ответить
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