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Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию

В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию прекратить провокации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США.

"Потрясены известием о гибели гражданского в результате обстрела в Луганске. Также из-за все новых нарушений режима прекращения огня Россией до сих пор гибнут и получают травмы украинские солдаты. Россия должна предоставить гуманитарный доступ и прекратить наращивать насилие и свою агрессию на Донбассе", - подчеркнули в посольстве.

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Напомним, 23 февраля под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения. Медики несколько часов подряд пытались спасти его жизнь, но не смогли.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
"Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
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24.02.2021 21:19
+2
"Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
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25.02.2021 05:08
+1
Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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24.02.2021 21:17
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Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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24.02.2021 21:17 Ответить
Спасибі за заяву. Не можуть вони ж розпочати термоядерну війну. Тим більше, це якно не в повноваженнях посольства.
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24.02.2021 21:18 Ответить
Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
"Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
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24.02.2021 21:19 Ответить
Ну це вже реальна "русофобія" так вказувати х#лу як себе вести .
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24.02.2021 21:19 Ответить
зацените "красоту игры".. это буквально сегодня..
В Кирове местный житель пнул в спину слабослышащего инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию - Цензор.НЕТ 1955

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию - Цензор.НЕТ 1890
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24.02.2021 21:21 Ответить
Та хто б сумнівався у їхній брехні)))
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24.02.2021 21:43 Ответить
почему США больше переживает за наших погибших солдат чем Зеленский?

почему наши молчат и вводят штрафы за ответный огонь?
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24.02.2021 21:30 Ответить
"Соссия должна, Соссия должна..." " А в Греческом Зале, в Греческом Зале... нассали ( тьфу, хотел сказать : мышь белая)
Спасибо вам дорогие союзнички за вашу обеспокоенность. Уж не знаю к какому месту ее приложить.
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24.02.2021 21:36 Ответить
Вот главного так и не понять - а кто же передаст???
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24.02.2021 22:47 Ответить
"Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
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25.02.2021 05:08 Ответить
Тутешні байденофіли-порохоботи отримують шекелі у фонді відродження. Просувати плани глобалістів - їхня задача (іммігранти приносять користь економіці, лгбт-свинота - сіль землі та носії всіх найкращих людських якостей, націоналізм - це погано, і т.д.) Тому на невідпорні аргументи і факти їм начхати.
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25.02.2021 07:48 Ответить
....а потім друх України байден як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
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25.02.2021 07:44 Ответить
Желательно
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25.02.2021 08:01 Ответить
 
 