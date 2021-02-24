Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию
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В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию прекратить провокации на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США.
"Потрясены известием о гибели гражданского в результате обстрела в Луганске. Также из-за все новых нарушений режима прекращения огня Россией до сих пор гибнут и получают травмы украинские солдаты. Россия должна предоставить гуманитарный доступ и прекратить наращивать насилие и свою агрессию на Донбассе", - подчеркнули в посольстве.
Напомним, 23 февраля под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения. Медики несколько часов подряд пытались спасти его жизнь, но не смогли.
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почему наши молчат и вводят штрафы за ответный огонь?
Спасибо вам дорогие союзнички за вашу обеспокоенность. Уж не знаю к какому месту ее приложить.