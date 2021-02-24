Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко
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Нардепы СН Даниил Гетманцев и Максим Бужанский опубликовали заявление, в котором обвиняют сторонников активиста Сергея Стерненко в попытках давить на суд.
Текст заявления опубликован в Фейсбуке Даниила Гетманцева и Telegram-канале Максима Бужанского, информирует Цензор.НЕТ. Он озаглавлен как "Заявление депутатов фракции политической партии "Слуга народа", подписей под текстом нет.
"Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинский в любых законных формах. Наряду с этим, мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое тоже является основой демократии", - сказано в заявлении.
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Его авторы требуют от правоохранительных органов "действовать в соответствии с законом с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов".
"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решения суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрировавшись на погашении своих обязательств перед нашим государством", - сказано в заявлении.
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Мы никогда не должны подменять демократические процедуры уличными акциями, сопровождающиеся насилием и дерзкой неуважением к правопорядку", - отмечают авторы текста.
Напомним, ранее 17 депутатов СН опубликовали другое заявление по делу Стерненко - с требованием судебной реформы и прозрачного рассмотрения дела во всех последующих инстанциях.
Пожалуйста, подождите...
Так есть же Нетанияху, Ривлин и прочие, пусть и таки погашают что-то перед вашим государством. А то уже знаем как Рабинович - тут украл, а в вашем государстве слепил какой-то золотой светильник, погашая что-то(паспорт? но с такой фамилией паспорт - автоматически )
Но может Украине и через это надо пройти...
Я весьма поверхностно знаком с этой "методикой".
Но боюсь, что весьма скоро, на фоне правосудия в Украине, даже суды инквизиции будут выглядеть образцом законности...
А шо там дубинеску? Мама любит продавать машины??? ))
И шо, сынку, помог тебе румынский паспорт, дружба с портняжкой и доступ к жопе бени??? ))
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/437-pravo-na-myrni-zibrannya
под управлением завхоза Ермака
Как там Ваш государственный деятель, Юрий?
Это ли не лучшая иллюстрация государственной деятельности?
Якісь стендапери починаючі, а не посадовці.
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.