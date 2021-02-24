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ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу

Верховный Суд не может приступить к рассмотрению кассационной жалобы по делу "ПриватБанка", поскольку длительное время Печерский районный суд Киева не передает материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"В производстве Верховного Суда находятся кассационные жалобы на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций относительно решения вопроса обеспечения иска по гражданскому делу № 757/7499/17-ц по иску иностранных компаний к ОАО КБ "ПРИВАТБАНК", Министерству финансов Украины, Шлапаку Александру Витальевичу об обязательстве совершить действия. По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабинетом Министров Украины и АО КБ "ПриватБанк", объективно невозможно в связи с длительным непредоставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года. Верховный Суд регулярно принимает меры по истребованию указанных материалов апелляционного производства. Однако несмотря на направление многочисленных требований Верховного Суда в адрес Печерского районного суда города Киева, они до сих пор не предоставлены", - говорится в сообщении.

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Напомним, 2 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "ПриватБанка" обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

4 сентября Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного "ПриватБанка" в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "ПриватБанка", остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
О супер, у нас уже ручные суды Портнова блокируют работу верховного, класс, правосуддя от зелебобов
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24.02.2021 21:38
+4
Это объяснение из серии "директор не ходит на работу тк секретарша заболела и кабинет некому открыть"...
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24.02.2021 21:45
+3
Це з вересня 2020 справу ніяк не можуть донести з одного суда в інший ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 4458
Це якісь рафінований пиз*ець ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1022
Судівська мафія
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24.02.2021 22:05
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Правила форума Совет форумчан
О супер, у нас уже ручные суды Портнова блокируют работу верховного, класс, правосуддя от зелебобов
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24.02.2021 21:38 Ответить
О подвиге Павленко как-то быстро тузики подзабыли. Вот только павленки известны и здрпвствуют, а то чмо в мантии безимянным сконало в подъезде и никто о нем не помнит. А должны бы...
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24.02.2021 21:44 Ответить
А, вспомнил - ещё один неудачно в своём «честно наколядованом авто» неудачно заснул с сигаретой в руках в окрестностях столицы ...
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24.02.2021 21:46 Ответить
Учитывая на эти факты, не понимаю, этим холуям портняжьим нравится что ли ходить по лезвию «народной любви и доверия»? Безсмертными себя возомнили?
Зачем?
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24.02.2021 21:49 Ответить
Павліченко, напевно ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 8257
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24.02.2021 22:00 Ответить
Именно ! Я знал, я знал, что хоть один найдётся, который «в теме» ))
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24.02.2021 22:09 Ответить
Я не буду стверджувати, що акт правосуддя над суддею Зубковим зробили саме Павліченки, але та людина (чи люди) заслуговує(ють) на народну любов, як мінімум.
Правда, тепер такий акт правосуддя над суддею зробити важче, бо судді тепер ховаються в своїх маєтках-фортецях та іще з державною охороною. ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1392
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24.02.2021 23:40 Ответить
Это объяснение из серии "директор не ходит на работу тк секретарша заболела и кабинет некому открыть"...
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24.02.2021 21:45 Ответить
Допомогти печерному суду,чи як?
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24.02.2021 21:52 Ответить
Це з вересня 2020 справу ніяк не можуть донести з одного суда в інший ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 4458
Це якісь рафінований пиз*ець ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1022
Судівська мафія
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24.02.2021 22:05 Ответить
Ну судьи же не автономные агрегаты. Они делают то, что им указывают из охвису найвелычнишого. А Вове с самого начала задача по врзврату Привата и денег была поставлена. Вот тихим сапом,с благословення микрозебилов из нарида эта задача и решается.
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24.02.2021 22:15 Ответить
Не зовсім так. Суди уже відчули силу і стають самостійними організованими злочинними організаціями. Плівки Вовка тому доказ ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1300
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24.02.2021 22:35 Ответить
Да, да, конешно. Зеленский с бывшим подчинным Суркисов Бакановым, всеми силами пытаюцца помешать Суркисам вытряхнуть из Привата 300 миллионов долларов, а судья Пупкин, чувствующий свою богытырску силу, всячески этому препятствует! Вот почему в стране так плохо-один замшелый судья районный бедному Бубочке не дает..
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24.02.2021 22:45 Ответить
Ну, судді і бубочці трохи пігдадили, і, взагалі, напевно, тримають його на гачку. А так суддівська мафія може ідти на зговір і з президентом, і з його противниками. То уже як їм буде вигідніше, і, звісно, враховують свої можливості. І не окремий суддя приймає рішення, а їхня зграя. Вони знають, що робити, там усе розраховано на кілька ходів наперед
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24.02.2021 23:31 Ответить
Ну да, я ж так и написал. Шо "зграя судів" из Печерского суда мешает Бубону руководить Украиной и делать хорошие дела. Вставляют палки в пианино, и вообще на Вову забили. Вот и возвращают Суркису за спиной найвелычеишого 300 лямов зелыных. А Найвылычнийший и не не знает поди.. Щас разом с Гордоном расплачемся, за долю Вовы тяжелую...
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25.02.2021 00:00 Ответить
там скоріш за все конфлікт між суддею вовком та замовником. один хоче зразу, а другий після виконання.
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24.02.2021 22:39 Ответить
А-ХА-ХА! ЕРАЛАШЬ прям ))
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24.02.2021 22:39 Ответить
Прошу заметить! ЭТОТ ПОЗОР(посути подделка документов и кража денег) ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРДОН !
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24.02.2021 22:43 Ответить
Не Печерський суд не перелдає, а портнов, таратов, єрмак і бенядіктова. Звичайно з ними і Вольдемар. Чи хтось має сумніви? Беня ще не все забрав в Україні. А от коли висмокче всі держпідприємства і викупить всю землю і звалить, тільки тоді справа піде у Верховний Суд.
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25.02.2021 09:22 Ответить
 
 