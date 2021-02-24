На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий
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Силами военных группировок, размещенных на территории Крымского полуострова, России будет сложно провести операцию по нападению на материковую часть Украины.
Об этом сообщил Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Только группировками, размещенными на территории Крыма, провести это (нападение на материковую Украину со стороны Крыма. - Ред.) очень сложно, на сегодняшний день у России недостаточно сил для проведения такой масштабной операции вглубь территории Украины, так как необходимо не только захватить объекты, но и их удержать", – сказал Вадим Скибицкий.
По его словам, с 2014 года Россия очень активно пытается создать сухопутный коридор к Крыму через Ростовскую область, украинские Бердянск и Мариуполь.
"И выйти потом на Крым для того, чтобы получить этот суходол или наземный мост для возможности перебрасывания и усиления группировки. Потому что Керченского моста мало для таких операций", - отметил он.
Вадим Скибицкий также сообщил, что украинская разведка каждый день отслеживает "все, что происходит с группировкой войск, отбывающих на ротацию на север Крыма, их периодичность, какие особенности именно ротаций, есть ли усиление российской группировки, которая готовится".
"Эти элементы и являются разведывательными признаками приготовления к более широкомасштабным акциям", - добавил Вадим Скибицкий.
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- А Таньк чаво, та, что со второго подъезда?
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- Ну, нада было Крым брать тоже, как наши. Сейчас бы носки да труселя тоже получил. И медальку.
- Да, точно. И медальку. Слышь, Людк, займешь тыщу рублей на недельку? Носки купить.
- Дык нема лишних. Сама видишь, как мы тута живем. Выживаем.
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- 23 февраля - годовщину победы германского оружия над большевицкими бандами под Псковом и Нарвой, мой группенфюрер. Этот разгром помог нам заключить Брестский мир с очень выгодными для нас условиями!
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как мы любим шутить по - квартальному на тему "пойдут-не пойдут" не имея ни оружия , ни защиты, ни подготовки, ни уверенности, ни правдивой инфы, ни желания что-то делать в этом плане...
всё равно что зайти в магазин где хочется всё купить не имея ни копейки за душой ...
как я этого не люблю, мля...
один звиздеж, медиа-шоу ...
Так вот почему ЗЕбилы уничтожают государственный оборонпром дробья его на холдинги которые через подставных лиц перейдет в кацапские руки а Украина уже не будет иметь контроль над ним.
Это диверсия вышего руководства страны относительно Украины.
та нафига вам эти расейские силы, вам достаточно тупицкого с вовком
масштабнее операцию не придумаешь
понасмотрелись фильмов про войнушку.... высказываются теперь....
бес
толочи. особенно зеля. посмотрим чем его эпопея наезда на беню ну или хотя бы на мертдведчука закончится...