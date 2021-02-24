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На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий

Силами военных группировок, размещенных на территории Крымского полуострова, России будет сложно провести операцию по нападению на материковую часть Украины.

Об этом сообщил Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Только группировками, размещенными на территории Крыма, провести это (нападение на материковую Украину со стороны Крыма. - Ред.) очень сложно, на сегодняшний день у России недостаточно сил для проведения такой масштабной операции вглубь территории Украины, так как необходимо не только захватить объекты, но и их удержать", – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, с 2014 года Россия очень активно пытается создать сухопутный коридор к Крыму через Ростовскую область, украинские Бердянск и Мариуполь.

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"И выйти потом на Крым для того, чтобы получить этот суходол или наземный мост для возможности перебрасывания и усиления группировки. Потому что Керченского моста мало для таких операций", - отметил он.

Вадим Скибицкий также сообщил, что украинская разведка каждый день отслеживает "все, что происходит с группировкой войск, отбывающих на ротацию на север Крыма, их периодичность, какие особенности именно ротаций, есть ли усиление российской группировки, которая готовится".

"Эти элементы и являются разведывательными признаками приготовления к более широкомасштабным акциям", - добавил Вадим Скибицкий.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
И кто сказал, что вероятная атака будет только со стороны Крыма?
Во время Иловайска, ********* общим фронтом зашла, начиная с прилегающей территории к Луганской области и аж до Новоазовска.
Им и не надо вглубь. Им надо по кусочкам: захватили , переварили и дальше шажок...
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24.02.2021 22:06
+8
Мюллер - Штирлицу:

- По РСХA бродят слухи, дружище Штирлиц, что Вы сегодня проводите дома грандиозную вечеринку. Это ж какой праздник Вы собираетесь отмечать!?
- 23 февраля - годовщину победы германского оружия над большевицкими бандами под Псковом и Нарвой, мой группенфюрер. Этот разгром помог нам заключить Брестский мир с очень выгодными для нас условиями!
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24.02.2021 22:31
+7
Про Крым похожими байками нас тоже 10 лет убаюкивали...
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24.02.2021 22:03
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А у них войска только в Крыму есть?
Или на восточной границе уже "Линию Маннергейма" построили?
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24.02.2021 21:59 Ответить
Вокруг. на востоке, на юге., севере (Беларусь) , юго-запад (Приднестровье)
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24.02.2021 22:25 Ответить
На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 3594
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24.02.2021 21:59 Ответить
На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9689
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24.02.2021 22:00 Ответить
Про Крым похожими байками нас тоже 10 лет убаюкивали...
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24.02.2021 22:03 Ответить
И кто сказал, что вероятная атака будет только со стороны Крыма?
Во время Иловайска, ********* общим фронтом зашла, начиная с прилегающей территории к Луганской области и аж до Новоазовска.
Им и не надо вглубь. Им надо по кусочкам: захватили , переварили и дальше шажок...
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24.02.2021 22:06 Ответить
А на хрен Мордору из Крыма нападать через узенький перешеек, если у них главная оперативно-войсковая группировка возле Ростова и 40-тысячная группировка в Донбассе почти, рядом с Мариуполем? Но, в нынешней международной обстановке Мордор зассыт нападать: мордорское "вяличие" и военная мощь - это фейк московской пропаганды.

Объединенное командование сил НАТО официально публиковало военно-стратегическую оценку "мощи" РФ : в случае агрессии РФ против стран ЕС войскам НАТО для полного глобального разгрома вооруженных сил России и всей российской военно-стратегической структуры понадобится всего лишь от 14(четырнадцати) часов до 8(восьми) дней.
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24.02.2021 22:10 Ответить
Атопутіннападьот? Чули вже.
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24.02.2021 22:16 Ответить
Від кого чули?
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24.02.2021 22:29 Ответить
Від зебілів.
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24.02.2021 22:33 Ответить
Якось дивно ви зараз називаєте Петра та його соратників.
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24.02.2021 22:40 Ответить
На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8459
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24.02.2021 23:50 Ответить
Від зрадо#бів звісно
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24.02.2021 22:34 Ответить
Очень странное заявление. Вадим Скибицкий 18.02.2020, сделал заявление, что "РФ в три раза увеличила военные силы у границ Украины с 2014 года" На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 544 . Вопрос - а во сколько раз Украина увеличила свои вооруженные силы с мая 2019 года На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 1712
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24.02.2021 22:18 Ответить
Елена КудренкоНа сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 3845

- Людк, а, Людк? Ты чаво сваяму дарить будешь на двадцать третья февраля?
- Та чаво-чаво, носки да труселя. А ты сваяму?
- Та чаво маяму? Водки, как обычно, малахольнаму.
- А Таньк чаво, та, что со второго подъезда?
- Ты забыла, ейный из Сирии не вярнулсь. Не долетел. Твой хоть Крым брал, да мой. А ейный ничаво не брал. Не успел.
- Ну, нада было Крым брать тоже, как наши. Сейчас бы носки да труселя тоже получил. И медальку.
- Да, точно. И медальку. Слышь, Людк, займешь тыщу рублей на недельку? Носки купить.
- Дык нема лишних. Сама видишь, как мы тута живем. Выживаем.
- Ну... Тада водки.
- Тада водки. За двадцать третья...
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24.02.2021 22:24 Ответить
Мюллер - Штирлицу:

- По РСХA бродят слухи, дружище Штирлиц, что Вы сегодня проводите дома грандиозную вечеринку. Это ж какой праздник Вы собираетесь отмечать!?
- 23 февраля - годовщину победы германского оружия над большевицкими бандами под Псковом и Нарвой, мой группенфюрер. Этот разгром помог нам заключить Брестский мир с очень выгодными для нас условиями!
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24.02.2021 22:31 Ответить
Из российских СМИ. ИЗВЕСТИЯ 24.02.2021
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18 европейских компаний покинули проект «Северный поток - 2» из-за планируемых санкций США.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока - 2» в связи с угрозами США ввести новые санкции против участников проекта.
Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепартамента конгрессу США.
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24.02.2021 22:25 Ответить
главное аружие кацапов,испепеляющее в ядерный пепел одним взглядом

На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 7278
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24.02.2021 22:29 Ответить
в ранньому середньовіччі кочові племена із волги та сибіру кочували в південну європу тим же шляхом, а оскільки в них не було переправочних засобів, то вони переходили Дніпро через пороги в Запоріжжі. Це були хозари,половці,великі булгари,печеніги їх мета -теплі краї, потім вони асімілювались і змінили свої самоназви. а вже в радянські часи владу захопили угрофінські племена, які знищили попередників-дворянство,яке на 95 відсотків складалося із потомків татар. вони вірують щиро, що несуть в європу своє російське начало. Велику війну вони не почнуть, бо в угрофінських народів немає такої кількості національного етносу, який здатен підтримувати високий бойовий дух війська. термін розгрому до 8 діб вельми справедливий, їх військо вельми схильне до втечі з поля бою-це свідчать уроки першої,другої світової воєн.
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24.02.2021 22:29 Ответить
да там только черноморским флотом разь.бут ближайшие города, а так все норм, воруйте дальше
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24.02.2021 22:45 Ответить
так можно залезть, а вылезти потом и без крыма, и без кубани, и без пуцина..
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24.02.2021 22:49 Ответить
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны...
как мы любим шутить по - квартальному на тему "пойдут-не пойдут" не имея ни оружия , ни защиты, ни подготовки, ни уверенности, ни правдивой инфы, ни желания что-то делать в этом плане...
всё равно что зайти в магазин где хочется всё купить не имея ни копейки за душой ...
как я этого не люблю, мля...
один звиздеж, медиа-шоу ...
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24.02.2021 23:02 Ответить
На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины.
Так вот почему ЗЕбилы уничтожают государственный оборонпром дробья его на холдинги которые через подставных лиц перейдет в кацапские руки а Украина уже не будет иметь контроль над ним.
Это диверсия вышего руководства страны относительно Украины.
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24.02.2021 23:04 Ответить
.

та нафига вам эти расейские силы, вам достаточно тупицкого с вовком
масштабнее операцию не придумаешь
понасмотрелись фильмов про войнушку.... высказываются теперь....
бес
толочи. особенно зеля. посмотрим чем его эпопея наезда на беню ну или хотя бы на мертдведчука закончится...
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24.02.2021 23:51 Ответить
Він що, якийсь неповноцінний? Там три угрупування: 1 з Ростовської області, 2 з Криму, 3 з ПМР. І хоча ні кримське ні ПМРівське самостійно не здатні проводити маштабний наступ але в сукупності з континентальними військами ерефії це, смертельна загроза.
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25.02.2021 11:52 Ответить
 
 