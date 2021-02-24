Главные новости 24 февраля: Стерненко в СИЗО, нападение позицию ВСУ в Чермалыке
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Стерненко останется в СИЗО Одессы, "нефтепровод Медведчука" возвращают государству, переименования в Харькове, первые вакцинированные, - главные новости Украины 24 февраля.
Стерненко в СИЗО
Активист Сергей Стерненко, местонахождение которого накануне было неизвестно, находится в СИЗО Одессы. Его не станут переводить в Киев, но в целях безопасности будут содержать в отдельной камере. Стерненко написал сторонникам письмо, а тем временем был обнародован обвинительный акт по его делу. Это дело разделило "слуг народа": одни подписали заявление с требованием прозрачного суда над активистом, другие - с требованием жестко пресекать акции в его поддержку.
Нападение со штык-ножом в Чермалыке
Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, порезав ему лицо. Оккупант был пьян. Украинский военнослужащий выстрелил и ранил противника. Сейчас выясняют, как россиянин мог пройти через минные поля и внезапно появиться на позициях ВСУ.
"Нефтепровод Медведчука" возвращают государству
СБУ и НАБУ начали операцию по возврату в собственность государства нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которым ранее незаконно завладел кум Путина Медведчук. На часть нефтепровода наложили арест. Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, дело эксперта в скором времени должны передать в суд.
Переименования в Харькове
Мэрия Харькова в третий раз переименовала проспект Григоренко в проспект Жукова. "Европейская солидарность" обещает обжаловать это решение в суде. Пока же представители "Национального корпуса" прогнали от здания горсовета сторонников "ОПЗЖ" - во время драки в ход пошли кулаки и газовые баллончики, а полиция открыла производство по статье "Хулиганство".
В Украине есть первые вакцинировавшиеся от COVID-19
Первым прививку получил врач-реаниматологи з Черкасс Евгений Горенко. Он рассказал, что не ощутил ничего, кроме самого момента инъекции, и на самочувствие не жалуется. Вакцинация одновременно стартовала в 7 регионах Украины. Очередная партия вакцины прибудет в марте.
Пожалуйста, подождите...
Троих террористов организовавших взрыв поймали и судили, прокурор требовал пожизненное заключение. В 2019 году РФ своих шакалов признала и потребовала включить их в список на обмен пленными. Требование было исполнено Ермаком и Зеленским, и террористы благополучно поехали в Мордор по обмену пленными, даже не получив формальный приговор украинского суда...
А посадили Стерненко, который защищал Одессу и Украину от фашистского "русского мира"...
Аліна Подолянка
23 февраля, 21:27 ·
Сергій Стерненко 30 березня 2014 року. Одеса. Дюк. На відео ви побачите Сергія Стерненка, який координував дії патріотів.
Я хочу. щоб всі побачили це відео. Щоб ті, хто от ні фіга не в курсі одеських справ...щоб ви побачили, що зробив Сергій для Одеси, для України. 30 березня колона величезного багатотисячного натовпу проросійських агресивних людей крокувала вулицями Одеси...з прапорами Росії...Сталіна... Вони навмисно прийшли до Дюку, бо знали що там у цей момент знаходяться патріоти.
Дивом цей оскаженілий натовп не розірвав хлопців.... На відео також є ті проросійські елементи, які згоріли в будинку Профспілок 2 травня. Також є відео...але я не можу знайти як дякуючи Стерненку, його заклику 4 травня 2014 року патріоти пішли від Дюкудо райвідділку міліції, який захопили сепари...там менти склали щити і здали райвідділок сепарам..а там у райвідділку була кімната зі зброєю...
Відео, про яке згадували в комменті.
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Этих кацапских собак нужно не ранить, а сразу убивать, как бешеных.
Вот и первая ласточка! Это только начало результатов "всеохоплючого" перемирия со всеми нисчаками, КУПЛЕННОГО у говнокомандующего за ЛИГУ!
Сколько РЕАЛЬНО заплатили за всушников,изображающих мишени для расеян?