Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Особое внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе. Президенты скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество", - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС. Президент Украины выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.

Дуда поинтересовался процессом мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский сообщил, что режим прекращения огня до сих пор действует, хотя количество нарушений со стороны боевиков с оккупированных территорий увеличилась.

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Отдельной темой стало обсуждение ряда инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. Речь шла, в частности, о строительстве и ремонте дорог и модернизацию пунктов пропуска.

Стороны договорились продолжать в текущем году активный политический диалог, уделив при этом особое внимание экономической составляющей и реализации совместных проектов.

Зеленский пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в Саммите "Крымской платформы".

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