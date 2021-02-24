Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Особое внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе. Президенты скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество", - говорится в сообщении.
Также собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС. Президент Украины выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.
Дуда поинтересовался процессом мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский сообщил, что режим прекращения огня до сих пор действует, хотя количество нарушений со стороны боевиков с оккупированных территорий увеличилась.
Отдельной темой стало обсуждение ряда инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. Речь шла, в частности, о строительстве и ремонте дорог и модернизацию пунктов пропуска.
Стороны договорились продолжать в текущем году активный политический диалог, уделив при этом особое внимание экономической составляющей и реализации совместных проектов.
Зеленский пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в Саммите "Крымской платформы".
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Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривен или 4,8 долларов.
Ніколи йому ,, якісь там вакцини , шо за єрунда .!?
І цілодобово ..
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свічка
@svecha62
·1 год
Декоммунізація по-харьківські. Активисты сняли барельеф с Лениным, чтобы отправить его в музей.Но местным копам идея не понравилась,в действиях усмотрели нарушения и постановили Ленина вернуть.Сотрудники мэрии справились с задачей, вождь пролетариата вновь украсил стены горсовета