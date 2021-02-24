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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Польша (7473) Северный поток (1428) Дуда (639)

Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Особое внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе. Президенты скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество", - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС. Президент Украины выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.

Дуда поинтересовался процессом мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский сообщил, что режим прекращения огня до сих пор действует, хотя количество нарушений со стороны боевиков с оккупированных территорий увеличилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау

Отдельной темой стало обсуждение ряда инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. Речь шла, в частности, о строительстве и ремонте дорог и модернизацию пунктов пропуска.

Стороны договорились продолжать в текущем году активный политический диалог, уделив при этом особое внимание экономической составляющей и реализации совместных проектов.

Зеленский пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в Саммите "Крымской платформы".

Также читайте: Украина ожидает, что Польша продаст 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 7184
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24.02.2021 22:28
+13
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1876 Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5055
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24.02.2021 22:30
+10
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5668
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24.02.2021 22:27
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Клован шпрехає польською?
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24.02.2021 22:19 Ответить
російською звиздів.
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24.02.2021 22:22 Ответить
Напевно про всяк випадок попрощався...До понеділка може не дожити. Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2838
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24.02.2021 22:34 Ответить
Коли добре нюхне . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 2758 .
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24.02.2021 22:54 Ответить
Та ні, воно тікі криворізською говіркою володіє (підгаражний стайл). А там жеж йде переклад з суржика єрмака на польську. В ісполнєнії перекладача-тамади з трускавецької бурси!)))
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24.02.2021 23:30 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 8336Индийская вакцина-репликат от коронавируса обошлась Украине почти в три раза дороже оригинала "Астразенеки"Вакцина CoviShield обошлась Украине дороже миллиарда
Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривен или 4,8 долларов.
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24.02.2021 22:21 Ответить
степанова надо расстрелять за марадёрство
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24.02.2021 22:26 Ответить
Не може бути. Там же новиє літса, а не бариги якісь.
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24.02.2021 22:30 Ответить
Сказав ,Дуда дай вакцини бо я ж не лох якийсь.І мені 42 роки
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24.02.2021 23:13 Ответить
клован с ленкой припоживились ...
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24.02.2021 22:42 Ответить
Просто то концентрат, будуть розводити. Не наговарюйтеЗеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2003
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24.02.2021 22:21 Ответить
А Зеля зустрічав цей літак?
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24.02.2021 22:52 Ответить
Зеля в цей час ,зустрічав той що прилетів з товаром для Герег .. Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 7700 .
Ніколи йому ,, якісь там вакцини , шо за єрунда .!?
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24.02.2021 22:58 Ответить
Так вони тюбік на відро розбадяжать і буде 500 000 вакцини.А яка різниця....
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24.02.2021 23:15 Ответить
Виклянчив таки трохи?
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24.02.2021 22:21 Ответить
Ні, воно по індійсько-кєтайських мусарках нєліквід збирало. Нехай само цією хрєнню вакцинуєцця!
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24.02.2021 22:41 Ответить
Побирається безоплатний. Варто йому нагадати про якусь "жєнщінуізпорнафільма" ,ні? Не викликає у нього ніяких асоціацій?😡
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24.02.2021 22:22 Ответить
Слід читати БЕЗТАЛАННИЙ 🧐
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24.02.2021 22:56 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 9852
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24.02.2021 22:22 Ответить
мож хоть поляки не шмурдяк подпихнут.
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24.02.2021 22:26 Ответить
Польша очень хороший сосед: во всём помогает: если Мордор нападёт на Украину, то надеяться на реальную помощь можно только со стороны Польши.
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25.02.2021 00:38 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5668
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24.02.2021 22:27 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1876 Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5055
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24.02.2021 22:30 Ответить
Коли він побачить Вану, то і покакає в коробочку з під сірників.
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24.02.2021 22:36 Ответить
А коли створить з нею кааліцию ,, а якщо ще й призначить ВОНЮ прем'єром , то буде він , бідолажний , какати і в коробчку , і в баночку , і куди завгодно ,, та ще й жидєньким . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 8780 .

І цілодобово ..
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24.02.2021 23:06 Ответить
Чому всі так хочуть щоб вона стала прм"єром?
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24.02.2021 23:24 Ответить
Щоб подивитись як Зе будуть перемелювати на фарш . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 2337 .
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24.02.2021 23:31 Ответить
Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова, Кернес наверное в гробу приподнялся от этой новости
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24.02.2021 22:28 Ответить
- дай миллион (вакцин)...дай ))))
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2480

.
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24.02.2021 22:28 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 7184
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24.02.2021 22:28 Ответить
Дневник зелёнки :" Перед сном опять читал СМС-ки. Долго думал. Потом опять читал. Сложно всё"
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24.02.2021 22:28 Ответить
А хто знає, куди Кернес подівся, щось довго його не чути?
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24.02.2021 22:28 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 4561
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24.02.2021 22:29 Ответить
в підземному царстві. з робочим візитом
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24.02.2021 22:36 Ответить
Надіюсь з офіціальним, так як бубочка в ОАЕ?
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24.02.2021 22:38 Ответить
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1661
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24.02.2021 22:41 Ответить
Ну да..Його ж офіційно відправили...Уся харківська сєпарня випроводжала.
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24.02.2021 22:42 Ответить
кстати, евреи не верят в это царство
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24.02.2021 22:46 Ответить
Та гепу сьогодні від керівництва містом відсторонили. Не прийшов на сесію. Мабуть образився...)))
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24.02.2021 22:48 Ответить
Простудив мабуть горло ,, голос пропав . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 1236 .
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24.02.2021 23:12 Ответить



свічка

@svecha62

·1 год

Декоммунізація по-харьківські. Активисты сняли барельеф с Лениным, чтобы отправить его в музей.Но местным копам идея не понравилась,в действиях усмотрели нарушения и постановили Ленина вернуть.Сотрудники мэрии справились с задачей, вождь пролетариата вновь украсил стены горсовета
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 3774
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24.02.2021 22:31 Ответить
В Жданове Метинвест комбинат Ильича переименовал в комбинат Ильича( Владимира сменил на Азота),главное советская марка стали осталась.
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24.02.2021 22:43 Ответить
Лєнін жыв! Кєрнес тоже! Харків - місто зомбаКІВ!)
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24.02.2021 22:54 Ответить
Телефон от стыда не сгорел?
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24.02.2021 22:36 Ответить
Зелена влада провалила все шо можна провалити.
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24.02.2021 22:43 Ответить
Бо ЗЕтелепні трускавецькі. Тупаки. Фотографи і ресторатори не розуміють як державою керувати от і засралися. Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 7626
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24.02.2021 22:45 Ответить
зеГнида кварталова
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24.02.2021 22:46 Ответить
а можно свою дозу вакцины канабинолом взять??
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24.02.2021 22:47 Ответить
Треба добру торбу Зелі вшити та й відправити його на жебри до Європи за вакцинами.
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24.02.2021 22:48 Ответить
Eto ne indijskaja budet vakcina astra zeneca a golandskaja.ES takuju polucajet..Mozet malo informaciji a nej izza togo bojatsia liudi ejio.
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24.02.2021 22:50 Ответить
Т-ху ты ... ДУда же путинская крыса...
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24.02.2021 23:36 Ответить
Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 559.
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24.02.2021 23:39 Ответить
 
 