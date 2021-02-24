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Новости Общество
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залог (463) суд (24696) мера пресечения (358) Яценко Владимир (22)

Прокурор просит назначить для экс-топа "ПриватБанка" Яценко залог в более чем 136 млн грн - именно в растрате такой суммы его подозревают

Новости Цензор.НЕТ Общество

Прокурор просит назначить для экс-топа

Высший антикоррупционный суд рассматривает избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко, задержанного по подозрению в причастности к растрате более чем 136 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Обвинение требует оставить Яценко под стражей с возможностью внесения залога, сопоставимой с суммой причиненного ущерба.

"Прошу ходатайство удовлетворить и применить к Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Определить Яценко залог в размере 136 899 000 350 гривен", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

Во время заседания прокурор отметил, что Яценко может попытаться скрыться от органов досудебного расследования и суда. В частности, он отметил, что Яценко имеет жилье в Вене и обладает достаточными материальными активами, чтобы скрываться за границей. Кроме того, обвинение убеждено, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей по делу.

Следствие считает, что Яценко и другие подозреваемые по этому делу прибегали к махинациям с депозитным договорам и индексацией средств. При этом прокурор заявил, что кроме Яценко, бывшего председателя правления банка Александра Дубилета и экс-руководительницы одного из подразделений Елены Бычихиной, к преступлению причастны и другие пока не установлены лица, в том числе и среди сотрудников банка.

Также на Цензор.НЕТ: После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк

По словам прокурора, Яценко может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься определенными видами деятельности на 3 года, а также с конфискацией имущества. В частности, ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Чисто своя прокуратура зеленского, отмазывает чисто своего пацана яценко, который на пару с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. В следующий раз, когда мне кто-то предложит услуги дубилетовского монобанка - то буду бить в лицо без лишних разговоров.
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24.02.2021 22:42
+3
Задаток має бути десятикратним !!!)))
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24.02.2021 22:44
+3
5 лярдов зелени.

выведено больше
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24.02.2021 23:00
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Правила форума Совет форумчан
Копейка для него,заплатит и смотается в израильку.
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24.02.2021 22:41 Ответить
А СЛАБО ПРОСТО В ДАЛЛАРАХ США ИЛИ ЕВРО те же 136 лямов поставить?????законом то не запрещается.....просто говорят про залог а в какой валюте нет указаний даже Гражданский кодекс допускает расчеты в валюте на территории Украины...
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24.02.2021 22:47 Ответить
Задача прокурора не посадить воришку,а обобрать его и отпустить,поэтому залог в рамках возможного для фигуранта.
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24.02.2021 22:51 Ответить
За 7 років ні народна, ні зєбільна влада так і не спромоглася змінити статті КПК про можливість застави для нуворишів клєптоманів. І чому це так?
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24.02.2021 23:07 Ответить
Ну раз прохає,то нехай так і буде. В чому проблема😁 ,наші суди постараються задовольнити прохання шановного прокурора.
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24.02.2021 22:42 Ответить
не по-детски))
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24.02.2021 22:42 Ответить
Чисто своя прокуратура зеленского, отмазывает чисто своего пацана яценко, который на пару с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. В следующий раз, когда мне кто-то предложит услуги дубилетовского монобанка - то буду бить в лицо без лишних разговоров.
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24.02.2021 22:42 Ответить
Задаток має бути десятикратним !!!)))
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24.02.2021 22:44 Ответить
Хотя бы двукратным.
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24.02.2021 22:55 Ответить
ага .украл пользовался и украденным средствами наращивал свои доходы..... а тут просто отдай.....а проценты, а штраф, а криминальная ответственность..... отобрать украиденное это просто святое... но нужно же и конфисковать у придурка майно! нужно потрясти всех алигархов и барыг как говорил СААКАШВИЛИ как он делал и дать им пинка и пусть валят на все четыре стороны или в тюрьму, они выберут конечно свободу..и тогда не нужен будет валютный фонд с их требованиями к кредитам...
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25.02.2021 07:26 Ответить
какой хитрый прокурор))) хочет залогом украденное уравновесить))))
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24.02.2021 22:46 Ответить
136 899 000 350 грн.,це 136 млрд .грн !!!!))))
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24.02.2021 22:52 Ответить
5 лярдов зелени.

выведено больше
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24.02.2021 23:00 Ответить
тогда курс был 12
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24.02.2021 23:28 Ответить
136 899 000 350 гривен", 28 копеек.
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24.02.2021 22:56 Ответить
Никак не пойму почему тому кто ворует миллиардами нанося ущерб экономике Украины,что равноценно диверсии, отпускают хоть и многомиллионные залоги из наворованого а мелкого воришку из супермаркета держат за семью замками.
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24.02.2021 22:58 Ответить
скоробагатьки злодіяки встановили в Україні владу клєптократії. До речі це триває вже 30 років. Тай при комуняках було не краще.
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24.02.2021 23:10 Ответить
В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
Получилось - 50, итого - 300.
Что значит - «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
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24.02.2021 23:03 Ответить
У него "не получилось". Вернет бабло и поедет в свой маленький домик)
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24.02.2021 23:04 Ответить
Те 136 млн грн это сущая ерунда - всего лишь $5,3 млн по тогдашнем курсу. $5,3 миллиона - это менее одной тысячной от той суммы мошенничества в $5,5 миллиарда.

Что же касается Дубилета-старшего и Бычихиной (нач. деп. фин. менеджмента), то им, как гордо сообщило НАБУ, подозрение отправили почтой, но они вообще не в Украине, и им эти «письма счастья» от НАБУ, грубо говоря, до лампочки. Оба они, по утверждению многих источников, пребывают за границей и недосягаемы для НАБУ.

Вся эта показуха, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Да и задержка Яценко в аэропорту была полной показухой. И смысл ее уже сейчас выглядит вполне ясным.

Очевидно, какое-то время дело будут расследовать. Но затем возможен вариант, что фигуранты дела пойдут на сделку со следствием и скажут, что готовы заплатить те самые 136 млн грн в качестве возмещения ущерба. На фоне того, сколько вывели из Приватбанка, это копейки.

Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
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24.02.2021 23:15 Ответить
только лохам непонятно, что они добиваются решения украинского суда о своей невиновности. если будет такое решение, адвокаты в любом другом суде заявят, что дело уже рассмотрено, и принят решение в пользу лиц. одно и то же дело два раза не рассматривается.
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24.02.2021 23:43 Ответить
"Апять"двадцять п"ять.....працюють за відкати!Боже,доки це буде твориться...
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25.02.2021 05:51 Ответить
спектакли для развода народа.
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25.02.2021 06:33 Ответить
тобто це не боляче - поклади що взяв і іди собі далі? Може хоч триста гривень до суми залогу додасте?
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25.02.2021 09:50 Ответить
 
 