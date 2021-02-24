Прокурор просит назначить для экс-топа "ПриватБанка" Яценко залог в более чем 136 млн грн - именно в растрате такой суммы его подозревают

Высший антикоррупционный суд рассматривает избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко, задержанного по подозрению в причастности к растрате более чем 136 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Обвинение требует оставить Яценко под стражей с возможностью внесения залога, сопоставимой с суммой причиненного ущерба.

"Прошу ходатайство удовлетворить и применить к Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Определить Яценко залог в размере 136 899 000 350 гривен", - сказал он.

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Во время заседания прокурор отметил, что Яценко может попытаться скрыться от органов досудебного расследования и суда. В частности, он отметил, что Яценко имеет жилье в Вене и обладает достаточными материальными активами, чтобы скрываться за границей. Кроме того, обвинение убеждено, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей по делу.

Следствие считает, что Яценко и другие подозреваемые по этому делу прибегали к махинациям с депозитным договорам и индексацией средств. При этом прокурор заявил, что кроме Яценко, бывшего председателя правления банка Александра Дубилета и экс-руководительницы одного из подразделений Елены Бычихиной, к преступлению причастны и другие пока не установлены лица, в том числе и среди сотрудников банка.

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По словам прокурора, Яценко может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься определенными видами деятельности на 3 года, а также с конфискацией имущества. В частности, ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.