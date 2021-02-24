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На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского

Следственный комитет РФ в Якутске возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля.

Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он отметил, что пока неизвестно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но отметил, что речь идет о событии 28 января, когда в дом шамана приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

В начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву: он поедет на белом коне, его сторонники - на "технике". АУДИО

Ранее в марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Также на Цензор.НЕТ: Якутского шамана Габышева, который дважды шел на Москву "выгонять" Путина, насильно увезли в психбольницу, - правозащитники

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Прям як в нас.... таке ж саме кривосуддя.
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24.02.2021 23:09
+13
якуты в ответ должны снова, как делали когда то в СССР, вырезать геолого-разведочные отряды русских.. На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского - Цензор.НЕТ 1200
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
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24.02.2021 23:17
+8
У нас своїх "шаманів" вистачає 😁 хай своє фуйло кошмарить
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24.02.2021 23:16
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Прям як в нас.... таке ж саме кривосуддя.
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24.02.2021 23:09 Ответить
Можливо в Київ колись шаман загляне. Робота знайдеться.
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24.02.2021 23:13 Ответить
У нас своїх "шаманів" вистачає 😁 хай своє фуйло кошмарить
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24.02.2021 23:16 Ответить
Когда травишь тараканов- не важно чей Дихлофос.
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24.02.2021 23:18 Ответить
Це так,але погодьтесь,на Дихлофос 😁,цей шаман не дотягує. Так - пластинка для раптора максимум,на жаль.
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24.02.2021 23:25 Ответить
Судья спрашивает у Раскольникова ( Ф. Достоевский ) : "вам не жаль было убивать старушку за пять копеек?" Раскольников отвечает : " Одна старушка- пять копеек , а десять старушек уже полтинник! " На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5773
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24.02.2021 23:42 Ответить
если забздели, значить работает)))
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24.02.2021 23:43 Ответить
Та фуйла здається від усього енурезить. То верблюдів спалять,то відьми шабаш влаштовують. Про секту "рпц" на чолі з гундяєм взагалі мовчу. Захищають як вміють і можуть фуйла 😁
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24.02.2021 23:55 Ответить
Треба не колысь а вже зараз.Терминово !
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24.02.2021 23:16 Ответить
Шаман Сашка полицая в рашке (из)насиловал,
(из)насилует и ЗЕльоного На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 8334
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24.02.2021 23:28 Ответить
Так заглядували вже у 2019-му шамани з нацкорпусу. Сивочолий тікав зі швидкістю звуку)))
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25.02.2021 08:17 Ответить
Не "прям як в нас",а навпаки. В нас метастази від ракової пухлини під назвою "рюськє мір". Достатньо тільки подивитися на "суддю" по справі Стерненка з його бюстами леніна та сталіна біля двору.
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25.02.2021 01:10 Ответить
****** з матівоською це зробили, зеля доробляє!
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25.02.2021 02:02 Ответить
тіпун тобі на язик, таке саме.
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25.02.2021 04:54 Ответить
якуты в ответ должны снова, как делали когда то в СССР, вырезать геолого-разведочные отряды русских.. На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского - Цензор.НЕТ 1200
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
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24.02.2021 23:17 Ответить
А истории как грабили якутов слышал ? Патрончики для миллионеров ? Ну-ну.
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24.02.2021 23:21 Ответить
ну у якутов к московитам давняя вражда и есть за что, так что кто бы их осуждал, но я нет.
Одно спаивания якутского населения которые очень быстро становятся алкоголиками чего стоит?
Кстати, среди якутов я встречал довольно много умных челов - совсем не похожих из анекдотов про чукчей и якутов..
С одним сдружился - он меня учил петли на зайцев ставить...
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24.02.2021 23:27 Ответить
Встречаются на удивление умные ! (возможно из-за кровосмешения как и у евреев) Трудно оценить вред всем северным народам от русских. Оленеводы были баснословно богаты (хотя деньги для них бумага) Охотнитки шкуры и меха. Жень-шень , золото .....
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24.02.2021 23:49 Ответить
Один хороший корень жень-шеня может оказаться не по карману и Трампу.
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24.02.2021 23:55 Ответить
Трампу после судов и конфискаций и хот дог будет не по карману
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25.02.2021 04:58 Ответить
чукчей квцвпы не смогли завоевать . купили просто за вещи и водку. кстати у чукчей было рабство и рабы при союзе ещё где то до годов 50-60х прошлого века . насчёт якутов . геологов и золотодобытчиков там по моему все друг друга грабят при первой возможности -закон тайга.медведь прокурор
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25.02.2021 00:08 Ответить
Чукчи валяли кацапам не по деЦЦки. Сопротивление было сильнешим.
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25.02.2021 04:59 Ответить
А деньги зачем?
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24.02.2021 23:22 Ответить
К примеру электрочайник !!! мог для них стоить рублей 400 ! Хотя электричества он в жизни не видел но чайник ведь блестит!
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24.02.2021 23:52 Ответить
Многие геологи были украинцами, кстати.
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25.02.2021 04:55 Ответить
венгерским гусям меньше повезло
их казнили бульдозером без суда и следствия, без дела , но по приговору...
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24.02.2021 23:27 Ответить
А це ісконно-православний шаман чи такий що з бубном і на алєнях?
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24.02.2021 23:27 Ответить
Думаю так,раз у фуйла від нього енурез😁,значить "ісконний і русский". За оленів, не в курсі,бачив по ящику як брів із візком,собаками і кількома людьми по узбіччю дороги.
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24.02.2021 23:42 Ответить
Новина повинна звучати так:"Якутский шаман Габишев изнасиловал полицейского" 😁
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24.02.2021 23:31 Ответить
ПАРАШКА ТАКАЯ ПАРАШКА! У гебни и мусорни ноль фантазии, работают по старым схемам... хе-хе
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24.02.2021 23:34 Ответить
Наші зелені виродки діють тими ж самими методами. Але у нас є одна невеличка перевага. Це протест.
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24.02.2021 23:37 Ответить
ваші зелені виродки навчились в матівоськи з баригою
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25.02.2021 01:59 Ответить
а что он с мусором то сделал? бубен в *опу засунул?
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24.02.2021 23:44 Ответить
а шо , порчу навів? імпотентом став космонавт
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24.02.2021 23:55 Ответить
Всему отделу!
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24.02.2021 23:56 Ответить
А выслали полицая-терпилу. Зря он с шаманом связался, точно жена больше не понадобится.
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 1420
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25.02.2021 00:15 Ответить
Йой, може трапитись щось страшного! Ану як поліцай стане незкріпним і зацікавиться хлопчиками? Або того гірше - втече на Занзібар до одного веселого крилокажана?
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25.02.2021 04:03 Ответить
Обер бункер крыс боится тоже в бубен получить?
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25.02.2021 00:49 Ответить
Вам смішно, а крисовому писку буде боляче...
(І мені смшно, каюсь).
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9089
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25.02.2021 04:09 Ответить
- Изя, а ты как считаешь, США действительно хотят
захватить Россию?
- Вряд ли, Сёма. Кормить 140 млн россиян?
Пусть даже не мечтают 😄
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25.02.2021 01:25 Ответить
Шаман трахнул московитского полицая в извращенной форме?! Не верю! Шаманы козлов и свиней (даже в форме) не насилуют! Разве что рыжебородые ишаки лапотных козлов "имеют" как хотят!
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25.02.2021 01:57 Ответить
Чудные дела, признали невменяемым и завели дело. Хорошо, что в терроризме не обвинили, хотя, еще могут.
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25.02.2021 02:52 Ответить
...спочатку прочитав "завели дело об изнасиловании полицейского" На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 3365
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25.02.2021 03:13 Ответить
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 1769

Нє, не думаю, що якутський шаман замахнувся б на пустощі одного веселого одноокого крилокажана.
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25.02.2021 03:56 Ответить
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 3007 Попобава поза конкуренцією у цих справах ))))))
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25.02.2021 04:05 Ответить
"...пока неизвестно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но отметил, что ре..."(с) .

Да всё известно,- взвыл мантру, бацнул сушёным копытом в бубен и...

и трахнул остолбеневше-заворожённого представителя власти... На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9453
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25.02.2021 03:19 Ответить
На тематичних сайтах містики та жахів є ціла категорія - "Якутия"... Згадалася ґішторія про легендарну удаганшу (себто шаманку) Алысардах, яка серед іншого ********* тролювати тих, хто не вірив у її силу. Може, Габишев щось подібне зробив? )))))

"...по описанию современников, выглядела она как самая обычная девушка - не выделялась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.

Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую девушку, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагане со спущенными штанами перед целой толпой местных зрителей и, пыхтя, сжимают друг другу пенисы. Народ, естественно, весь лежит от хохота. Мужчины, бурно покраснев, бросились вон. Естественно, больше к Алысардах они не возвращались" На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5237
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25.02.2021 03:49 Ответить
Уявив собі одного... жомового магната в гостях у тієї шаманки... Вийшло доволі весело!
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5539
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25.02.2021 03:58 Ответить
жаль что не правда На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 7366
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27.02.2021 22:43 Ответить
Достеменно невідомо, правда чи ніт, але легенда така існує.
Утім на практиці таке цілком можливе, тут навіть магія не потрібна - щоб так приколотися, достатньо потужного гіпнозу/навіювання На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5136
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27.02.2021 22:53 Ответить
кацапские игры в якутского шамана, который шел на мацкву и кого кацапня приморит по любому поводу....
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25.02.2021 04:39 Ответить
ставлю на шаманскую сердечную недостатость - любимый диагноз кацапский убийц
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25.02.2021 04:40 Ответить
Либо шаман заехал полицаю в бубен, либо заехал в полицая бубном.
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25.02.2021 06:04 Ответить
Оце більш вірогідно, поліцай получив бубном в бубен. коли шаман відганяв духів. А міг би отримати і якоюсь костомахою від мамонта.
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25.02.2021 06:56 Ответить
Або взагалі - відганяв парфумів, а тут раптом прийшов сміття... от хтось із демонів на нього і напав На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 8973
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25.02.2021 15:35 Ответить
бутилкой насілував
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25.02.2021 07:06 Ответить
Свобооооодуууу!!! шаману Габышеву! Народ Якутии непобедим!!
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25.02.2021 07:17 Ответить
"долбітє сю скалу"...
це про будь-які форми протесту у Рабсії..
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25.02.2021 07:45 Ответить
суды кремлядей и украинские суды одно говно, как и мусорские мрази, которые рулят в Украине, лохи платят налоги и служат ...
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25.02.2021 07:58 Ответить
дикая страна дикий народ дикие нравы На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9417 а во главе всего этого хйло
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25.02.2021 08:53 Ответить
что б выгнать наитемнейшего, нужен мощный
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25.02.2021 09:12 Ответить
 
 