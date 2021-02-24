На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Следственный комитет РФ в Якутске возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля.
Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Он отметил, что пока неизвестно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но отметил, что речь идет о событии 28 января, когда в дом шамана приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.
В начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.
Слушайте на Цензор.НЕТ: Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву: он поедет на белом коне, его сторонники - на "технике". АУДИО
Ранее в марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".
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Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.
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(из)насилует и ЗЕльоного
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
Одно спаивания якутского населения которые очень быстро становятся алкоголиками чего стоит?
Кстати, среди якутов я встречал довольно много умных челов - совсем не похожих из анекдотов про чукчей и якутов..
С одним сдружился - он меня учил петли на зайцев ставить...
их казнили бульдозером без суда и следствия, без дела , но по приговору...
(І мені смшно, каюсь).
захватить Россию?
- Вряд ли, Сёма. Кормить 140 млн россиян?
Пусть даже не мечтают 😄
Нє, не думаю, що якутський шаман замахнувся б на пустощі одного веселого одноокого крилокажана.
Да всё известно,- взвыл мантру, бацнул сушёным копытом в бубен и...
и трахнул остолбеневше-заворожённого представителя власти...
"...по описанию современников, выглядела она как самая обычная девушка - не выделялась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.
Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую девушку, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагане со спущенными штанами перед целой толпой местных зрителей и, пыхтя, сжимают друг другу пенисы. Народ, естественно, весь лежит от хохота. Мужчины, бурно покраснев, бросились вон. Естественно, больше к Алысардах они не возвращались"
Утім на практиці таке цілком можливе, тут навіть магія не потрібна - щоб так приколотися, достатньо потужного гіпнозу/навіювання
це про будь-які форми протесту у Рабсії..