На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского

Следственный комитет РФ в Якутске возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля.

Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он отметил, что пока неизвестно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но отметил, что речь идет о событии 28 января, когда в дом шамана приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

В начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

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Ранее в марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

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Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.