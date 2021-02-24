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Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК

Солдата, обезвредившего на пункте ВСУ у поселка Чермалык напавшего на него с ножом оккупанта, представят к государственной награде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативного командования "Восток" ВСУ.

"Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выражает глубокую благодарность родителям защитника Украины за воспитание смелого мужчины и настоящего воина, который сегодня на передовых позициях в районе проведения операции Объединенных сил обезвредил и задержал представителя российско-оккупационных войск. Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом. Солдата Германа Г. за личное мужество и профессионализм представят к государственной награде", - говорится в сообщении.

Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК Восток 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Марьинки и Пивденного, - пресс-центр ОС

Напомним, 24 февраля российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, порезав ему лицо. Оккупант был пьян. Украинский военнослужащий выстрелил и ранил противника. Сейчас выясняют, как россиянин мог пройти через минные поля и внезапно появиться на позициях ВСУ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Не просто не накажут и не заставят оплачивать лечение заблудившегося орка, а даже наградят. Люто плюсую такую новость.
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24.02.2021 23:16
+24
Здоровья тебе воин.. красавчик
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24.02.2021 23:17
+23
Возможно именно так пропадали наши военные и появлялись у кацапов в виде "сдавшихся"... Но на этот раз - не на тоого напали ! И получили по хлебалам !
МОЛОДЕЦ !
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24.02.2021 23:17
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Не просто не накажут и не заставят оплачивать лечение заблудившегося орка, а даже наградят. Люто плюсую такую новость.
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24.02.2021 23:16 Ответить
Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 1015
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25.02.2021 00:15 Ответить
Такие новости сейчас реально большая редкость.
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25.02.2021 11:32 Ответить
Здоровья тебе воин.. красавчик
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24.02.2021 23:17 Ответить
Возможно именно так пропадали наши военные и появлялись у кацапов в виде "сдавшихся"... Но на этот раз - не на тоого напали ! И получили по хлебалам !
МОЛОДЕЦ !
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24.02.2021 23:17 Ответить
Да, именно так. Кто сдрогнул, не успел или побоялся застрелить такую скотину, того под горлышко ножиком и увели, а потом будут мудохать годами на подвалах, пока не сдохнет. Солдат красавчег. Жалко, что не насмерть ранил орка. Еще судя по фоткам у солдата обезображено лицо серьезно, а он еще молодой парень...
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25.02.2021 00:03 Ответить
Ничего -воина шрамы красят.....
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25.02.2021 08:33 Ответить
Оттак і має бути. Дякуємо Герою за сміливість і відвагу! А бубочка мабуть в такій ситуації точно наклав у штани💩
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24.02.2021 23:19 Ответить
а ведь мог прити и с Украинской стороны, при том возможно уже какое то время назад драпанул из отрядов орк, а вчера нажралься борзянки и папёр на военных. Надеюсь после допроса орку помогут застыть.
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24.02.2021 23:19 Ответить
Да ты что ? Это же наши люди!
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24.02.2021 23:28 Ответить
Все вірно . Нагородити і відправити на курси зі стрільби . Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 8939 .
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24.02.2021 23:19 Ответить
жаль не прибил орка....
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24.02.2021 23:20 Ответить
Слава Богу, хоч не покарають і одеський портновський суд не засудить.
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24.02.2021 23:21 Ответить
Наградить двумя дисками к пулемету и проиграть их на дискотеке обдроченцев.
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24.02.2021 23:26 Ответить
Знов ОК "Восток",чому не ОК "Схид " ???)))
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24.02.2021 23:27 Ответить
таки .что это за нп на который можно просто зайти даже пьяному да и какого был один наблюдатель -и это на передовом нп во время боевых действий. Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 8450 начальство быстренько с наградой под суетилось .что бы охрененый про4б переделать в пэрэмогу
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24.02.2021 23:55 Ответить
Ну и как это отменяет смелый поступок солдата !?
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24.02.2021 23:56 Ответить
борьба за свою жизнь уже считается смелым поступком? поясню - потом нормальных комбатов и садят под арест когда он пи7дит таких наблюдателей из за которых спокойно шастают орки. это тот же часовой на посту который спит и просыпается когда на него уже нож подняли .
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25.02.2021 00:20 Ответить
Отчасти - Да - борьба за свою жизнь уже считается смелым поступком. Особенно на фоне тех кто не боролся...
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25.02.2021 00:51 Ответить
Ты лично уверен, в том КАК ТЫ бы повел себя ...? Был в подобных ситуациях...?
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25.02.2021 00:52 Ответить
Вот они правильные, разумные слова человека, который сам реально тянул армейскую службу: респект Г.Крокодилу. А то развели тут какие-то героические сопли по случаю, когда военнослужащий явно нарушил массу правил боевого устава, подпустил врага к позициям и опомнился только тогда, когда вражеский боевик начал ему морду штыком резать.
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25.02.2021 00:53 Ответить
Вс это правильные и красивые слова... Но по факту - как ни крути..., но парень не сдрейфил, не поднял руки в верх, не бросил оружие, не сбежал... А пристрелил собаку, хоть и не насмерть... При этом - взял его в плен !
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25.02.2021 00:58 Ответить
Парень молодец, слов нет. Но, всё-таки выявилась неприглядная картина плохой организации службы войск даже на самой передовой линии боевых действий.
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25.02.2021 01:06 Ответить
Ну а чего ты удивляешься.... Какая страна - такая и армия... Всё в жопе и через жопу... Но даже в таких условиях - люди крутятся... А некоторые даже совершают поступки...!
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25.02.2021 01:10 Ответить
Только у одних через жопу пенсия в 1800грн в месяц ,а у некоторых в минуту те хе деньги Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 5578
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25.02.2021 08:37 Ответить
Не отменяет, просто таких и более геройских случает тисячи, но когда в стране тотальна зрада, начинают вкиливать крохи перемоги. Пусть модер удаляет, повторю: попахивает пиаром.
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25.02.2021 09:22 Ответить
Зебили шоумени, сейчас будут все исполнять чтоби отвлечь народ от стерненко и преследования революционеров.
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25.02.2021 09:18 Ответить
Всё-таки возникает вопрос, а как же это опытный солдат, несущий боевую службу на передовой, подпустил вражеского боевика до предельно близкого расстояния меньше метра так, что боевик смог полоснуть его штык-ножом по лицу ?
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25.02.2021 00:15 Ответить
Против ножа, с расстояния менее 1 метр применить табельное оружие? Бойца нужно отправлять инструктором. пусть остальных учит приёмам боя.
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25.02.2021 00:43 Ответить
Имея в руках табельное оружие в виде заряженного автомата АК-74, зачем было подпускать вражеского боевика с ножом на расстояние меньше 1 метра ? В чём искусство бойца, несшего службу на наблюдательном пункте ВСУ на передовой и подпустившего врага на расстояние меньше 1 метра? Элементарные уставные правила требуют совершенно других действий.
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25.02.2021 00:49 Ответить
Мне приходилось убивать ножом и "внимательных" сепаров... Это зависит не только от "врага", но и от твоего умения и везения...
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25.02.2021 01:00 Ответить
Как написали выше - пьяный боевик с ножом...
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25.02.2021 01:47 Ответить
... все залежить хто судя буде....нагорода .. або до 7,...і три місяця.
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25.02.2021 01:45 Ответить
Что б так всегда ,,, аминь
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25.02.2021 04:24 Ответить
Ой, слідкуйте за руками. Щоб перевищення самооборони не приписали...
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25.02.2021 06:14 Ответить
Якби це не виявився п*яний місцевий житель. Ще заявить, що на нього напала "білочка" і він захищався за допомогою ножа. А місцеві будуть завивати, що укри їх вбивають.
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25.02.2021 06:51 Ответить
странно... обычно их премий лишают.....
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25.02.2021 07:59 Ответить
А того, що заборонив розвідку і тим чином відкрив шлях доступу ДРГ ворога прямо в наші окопи, також нагородять?
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25.02.2021 08:58 Ответить
Молодець, але треба ще було не допустити його так близько!
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25.02.2021 09:51 Ответить
 
 