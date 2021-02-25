Словакия включила в свою стратегию на 2021 год поддержку евроатлантических устремлений Украины

Правительство Словакии приняло Стратегию внешней политики на 2021 год, которая включает сотрудничество с Украиной и поддержку ее стремлений к евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 г. продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственного управления. Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и будем продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", - говорится в Стратегии правительства Словацкой Республики.

Также отмечается, что официальная Братислава намерена участвовать в усилиях международного сообщества для мирного урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Кроме этого, Словакия планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы. Предполагается и участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

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Относительно отношений с Россией в документе указывается, что Словакия будет продолжать придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.